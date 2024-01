Šimkovičovú chcú odvolávať: SNS hovorí o silnej pozícii, PS a SaS o výsmechu, KDH mlčí. Rozdelí šéfka kultúry opozíciu?

Za ministerkou stojí premiér Robert Fico a SNS, za ktorú vo voľbách kandidovala. Okrem toho sa našlo zatiaľ niečo vyše 1800 podporova­teľov, ktorí podpísali petíciu za jej zotrvanie vo funkcii.

Michelko: Šimkovičová má silnú pozíciu, vzniká petícia na jej podporu

Šimkovičová podala kvôli petícii trestné oznámenie, Generálna prokuratúra (GP) SR ho zatiaľ neeviduje. Podľa politológov svoju funkciu nezvláda a obnovenie obnovenie spolupráce s Ruskom a Bieloruskom na úrovni štátnych inštitúcií je v čase vojny cez čiaru.

Od petíciu k odvolávaniu

PS a SaS v stredu doobeda informovali, že budú Šimkovičovú odvolávať. Podľa poslankyne SaS Jany Bittó Cigánikovej by akékoľvek výzvy na jej odstúpenie boli zbytočné. „Táto rozvedená zástankyňa tradičnej rodiny, táto národniarka žijúca v Rakúsku, ktorej deti študujú na zahraničných školách nie je mentálne schopná si uvedomiť, ako absurdne sa správa,“ uviedla na tlačovke.

Nikto podľa poslankyne nespochybňuje, že má právo hovoriť svoj názor a že je potrebné opraviť strechu filharmónie alebo pamiatky, ale nemusí to byť „ buď – alebo“. „Pozitívne kroky nemusia byť odôvodňované tým, že sa útočí na skupiny osôb či celé krajiny,“ povedala. „Rozoštváva, nenávidí a tú nenávisť šíri ďalej, je nekompetentá a robí medzinárodnú hanbu,“ dodala Bittó Cigániková.

Tímlíder SaS pre kultúry René Parák skonštatoval, že zotrvanie ministerky na poste šéfky kultúry je výsmechom do tváre kultúrnej obci a ohrozením demokratického a odborného fungovania kultúrnych inštitúcií. Prvým dôvodom, prečo ju chcú odvolávať je snaha o politické ovládnutie nezávislých, ale aj samoregulačných orgánov, druhým neprijateľná zahraničná kultúrna politika a obnovenie vzťahov a spolupráce s Ruskom a Bieloruskom. Posledným sú diskriminačné a homofóbne vyjadrenia, ktoré rozdeľujú spoločnosť a vytvárajú nebezpečný priestor na popieranie základných práv všetkých občanov Slovenska.

SaS s PS podajú návrh na odvolanie ministerky kultúry Šimkovičovej

Obnovenie tejto spolupráce na úrovni štátnych inštitúcií je v čase vojny podľa politológa z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraja Marušiaka cez čiaru. „Tým skôr, keď mnohé ruské kultúrne inštitúcie priamo vojnu podporujú. Hlavným dôvodom však je, že nie je kompetentná viesť svoj rezort,“ zhodnotil pre Pravdu.

„Nemôžeme ostať ľahojstajní, keď popri tom, ako umiera spravodlivosť, umiera aj kultúra,“ zhodnotila poslankyňa SaS Mária Kolíková. „Sme presvedčení, že umenie je základom demokratickej spoločnosti. Nakoniec to, že sme dnes v demokratickej spoločnosti, je vďaka študentom a umelcom, ktorí mali odvahu v 1989 zabojovať,“ dodala.

Foto: TASR šimkovicova Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) prichádza na výjazdové rokovanie vlády SR, 12. decembra 2023 v Trenčíne.

Podľa lídra PS Michala Šimečku nemôžeme mať v 21. storočí členku vlády, ktorej politickým programom je homofóbia a nenávisť k inakosti. Odvolal sa aj na sľuby predsedu Národnej rady (NR) SR Petra Pellegriniho o lepšej politickej kultúre. „Ak by mal čo i len štipku politickej kultúry, tak by už pani ministerka po tejto petícii a po tom, čo posledné týždne robila vo svojej funkcii, musela dávno podať demisiu, alebo by ju do toho dotlačili jej koaliční partneri,“ uviedol. Podnecovanie homofóbie by podľa poslankyne Lucie Plavákovej (PS) nemalo mať miesto v komunikácii žiadneho ministra či ministerky. „Obzvlášť neprijateľne vyznievajú z úst ministerky kultúry,“ povedala.

SaS k odvolávaniu ministerky Šimkovičovej: Jej zotrvanie vo funkcii je výsmechom do tváre kultúrnej obci

Podľa poslankyne Zory Jaurovej chýba Šimkovičovej odbornosť, profesionálny kredit a potrebný prehľad. „Menovanie moderátorky, ktorú vyhodili z práce kvôli xenofóbii a ktorá sa pred menovaním do funkcie živila vysielaním konšpiračných televíznych formátov do funkcie ministerky kultúry, by bolo vo väčšine krajín v roku 2023 nepredsta­viteľné. Štvrtej vláde Roberta Fica to nevadilo,“ dodala.

Odvolávanie podporí aj bývalé hnutie OĽaNO. „Obnovenie spolupráce s Ruskom a Bieloruskom, ktorú sme zakázali, zrušenie verejných vypočutí na posty riaditeľov a riaditeliek organizácii, zrušenie dotačnej schémy na boj proti dezinformáciám, statusom podnecujúcim nenávisť, to je len zlomok zla, ktoré stihla za tých necelých 100 dní napáchať,“ uzavrela bývalá ministerka kultúry Natália Milanová.

Petícia za: 180-tisíc a podpora kultúrnej obce

„Jej nominácia ukazuje, akú vážnosť údajní národniari prikladajú kultúre a je to veľmi smutný signál,“ uviedol Marušiak s tým, že vo vládnej koalícii sú ľudia s väčšími ľudskými a odbornými predpokladmi viesť takýto rezort. Uveriteľná podľa neho nie je ani verzia, že vymazané statusy sú dôsledkom kybernetického útoku. „Skôr je to výraz nervozity v koalícii,“ povedal.

Šimkovičová má plnú podporu Roberta Fica

Politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda Jozef Lenč si myslí, že pôsobenie Šimkovičovej je jedným slovom „katastrofa“. „Pani ministerka svoju pozíciu nezvláda po politickej rovine – vytvára zbytočné konflikty a problémy sebe, svojej strane a vládnej koalícii, a ani po komunikačnej rovine – násobí vytvárané konflikty,“ uviedol.

Napriek tomu, že dôvody na odvolanie ministerky sú, koalíciu ju určite podľa Lenča neodvolá. „Pôsobenie Šimkovičovej na ministerstve je dôležité pre zachovanie krehkej väčšiny v koalícii. V prípade, že by koalícia súhlasila s jej odvolaním, je veľmi pravdepodobné, že by skončila aj jej podpora pre koalíciu, ale tiež podpora jej „dvorného nadhadzovača“ Kotlára,“ dodal Lenč. Podľa politológa SAV na margo odvolávania dodal, že ju premiér Robert Fico nebude chcieť odvolať práve kvôli tlaku opozície. „Čím preberá spoluzodpovednosť za jej ďalšie kroky,“ zhodnotil.

Za jej odvolanie vznikla petícia, ktorú doteraz podpísalo vyše 180-tisíc ľudí. Ku výzve sa pridali viacerí umelci, ale aj Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení, podľa ktorej plánuje ŠImkovičová likvidačné kroky, a to bez dialógu s kultúrnou obcou. Aj keď ministerka spočiatku uviedla, že berie petíciu na vedomie a rešpektuje názor ľudí, o pár hodín rezort názor zmenila.

Generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala oznámil, že podal trestné oznámenie. Na Generálnej prokuratúre (GP) SR zatiaľ vec neevidujú. „Aktuálne ešte v našom systéme nedisponujeme predmetným podnetom. Hneď po zaevidovaní bude vec pridelená príslušnému prokurátorovi, ktorý vo veci určí ďalší procesný postup,“ uviedla pre Pravdu hovorkyňa GP SR Zuzana Drobová.

Poslanec za SaS Ondrej Dostál považuje trestné oznámenie za pokus o zastrašovanie jej kritikov. „Je absurdné, aby bola kritika ministerky a výzva na jej odstúpenie považovaná za sabotáž, za snahu poškodiť ústavné zriadenie SR. Toto si o sebe mysleli naposledy komunisti a potom Mečiar, že akákoľvek ich kritika je kritikou štátu,“ uviedol.

Petícia proti: 2-tisíc podpisov, podpora Fica a Michelka

Vznikla však aj petícia na podporu Šmkovičovej, ktorá má v čase písania článku niečo vyše dvetisíc podpisov. Podľa poslanca za SNS Romana Michelka práve táto pozícia dokazuje, že Šimkovičová má silnú pozíciu. „Mala silnú voličskú podporu. Vyjadruje sa bez servítky, zjavne to imponuje voličom minimálne SNS a jej voličom,“ povedal. „Dostávam obrovské množstvo spätných väzieb aj podporných,“ doplnil.

Foto: Pravda, Ivan Majerský Martina Šimkovičová / Andrej Danko / Líder SNS Andej Danko a nominantka za SNS Martina Šimkovičová prichádzajú na tlačovú konferenciu 24. októbra 2023

Výsledky Šimkovičovej práce však Michelko komentovať nechcel, no je súčasťou prípravy legislatívnych krokov. „Nemôžeme dovoliť, aby opozícia riešila personálne veci koalície,“ uviedol šéf parlamentného kultúrneho výboru. Treba sa vraj pripraviť na „nechutné divadlo“, ale výsledok odvolávania bude jasný. Vzťahy s ministerkou má priateľské a korektné. „Nikdy nebola pozícia ministerky tak silná, ako je teraz, keď sú protesty, lebo to spôsobilo stmelenie koalície,“ skonštatoval.

Plnú podporu ministerke vyjadrila strana SNS, ale aj Fico. Petíciu považuje za bežný politický nástroj. „Za čo má vyvodiť zodpovednosť, povedzte mi za čo?“ pýtal sa. „Ak niekto zbiera podpisy, my mu v tom zabrániť nemôžeme. My na rozdiel od minulej vlády rešpektujeme petičné právo. Nevidím dôvod na to, aby sme vyvodzovali akúkoľvek mieru zodpovednosti voči ministerke,“ podotkol. Šimkovičová podľa premiéra plní program vlády.

Podľa Lenča má Fico pravdu v tom, že Šimkovičová robí presne to, čo sa dalo od nej čakať a čo je v programovom vyhlásení vlády. „Napriek tomu, že to škodí aj vláde Roberta Fica. A má aj pravdu, že pani ministerke hovorí to, čo vo svojej televízii hovorila niekoľko rokov. No práve preto sa nemal stať ministerkou a nemalo by to slúžiť na obhajobu jej správania,“ uviedol. Ani Marušiak si nemyslí, že jej kroky sú v rozpore s programovým vyhlásením vlády. „Ak nerátame obnovenie oficiálnych kontaktov s Ruskom a Bieloruskom. Tak či tak by však minister mal aspoň vzbudzovať rešpekt vo svojom rezorte,“ povedal politológ SAV.

Naštrbí Šimkovičová vzťahy v opozícii?

Na podaní návrhu na odvolanie spolupracovali len dve opozičné strany – PS a SaS. Čo sa týka KDH, ich podpora návrhu na odvolanie Šimkovičovej je zatiaľ nejasná. Na otázky Pravdy do uzávierky nereagovali. „S PS máme v tejto téme jednoznačný názor, preto sme sa s nimi dohodli, že podáme návrh na odvolanie. Ak budú mať podobný názor aj iné strany, tak… ale zatiaľ nemám túto vedomosť,“ uviedla Kolíková.

Kroky rezortu kultúry tak majú presah aj do opozičných vzťahov najmä čo sa protestov týka. Tie vznikli pôvodne kvôli zmenám v Trestnom zákone a poriadku a kvôli avizovanému rušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Na minulom proteste však na pódiu zazneli aj slová na podporu LGBTI+ komunity, s čím malo KDH problém a vo vnútri strany o tom má debatovať.

Podľa Šimečku je normálne, že sa na niektorých témach v opozícii nezhodnú. „Nikto nemôže chcieť od PS, KDH ani SaS, aby zapreli svoje hodnoty a programy,“ uviedol. „Faktom je, že náš boj, týchto troch strán, je proti promafiánskemu balíčku,“ dodal. Šéfka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková v utorok uviedla, že od začiatku pozývajú ľudí na protesty za zachovanie ÚŠP a aby boli stiahnuté novely trestných zákonov, a to stále platí.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc protest, špeciálna prokuratúra Spoločný protest hnutia PS, strany SaS a KDH na Námestí slobody pred Úradom vlády. Opozícia protestuje proti rušeniu špeciálnej prokuratúry. Na snímke predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka.

„Vládna koalícia robí to, čo robí a popri tom sa dejú zásadné veci, to my nevieme ovplyvniť. Bol spomenutý pán Danko, pani Šimkovičová, pridám vymenovanie pána Kotlára a ďalšie veci,“ uviedla. „Tam, kde sa vieme spojiť, tam vystúpime spoločne, no sú otázky, kde máme iný pohľad,“ dodala s tým, že protesty majú tému jasne danú. Líder SaS Richard Sulík potvrdil, že je to jediný cieľ protestov.

Politológ Marušiak rozumie, že KDH nechce prísť o voličov. „Asi by bolo vhodné, aby opozícia postupovala spoločne tam, kde na tom môže získať a nie tam, kde môžu v konečnom dôsledku stratiť všetci,“ uviedol. Lenč však uviedol, že témy sa pridávať môžu a budú musieť. „Lebo táto téma sa postupne vyčerpá, no mali by vyberať také, ktoré strany a spoločnosť spájajú a nie také, ktoré budú celé úsilie oslabovať,“ zhodnotil.

Na druhej strane je však podľa politológa z trnavskej univerzity možné, že časom sa spoločný postup opozície rozpadne. „Bolo len otázkou času, kedy strany, ktoré organizujú protesty, prestanú vnímať dôležitosť toho, čo je pre budúcnosť štátu dôležité a začnú sa sústreďovať na vlastné záujmy,“ dodal.