Chváliť ho má aj von der Leyenová. Pellegrini podporí opätovnú nomináciu Šefčoviča na eurokomisára

Maroš Šefčovič bude mať podporu predsedu parlamentu Petra Pellegriniho, ak ho vláda SR opätovne nominuje za člena Európskej komisie a on túto nomináciu prijme. Pellegrini to povedal v stredu v Bruseli po stretnutiach so Šefčovičom, ale aj predsedom Európskej rady Charlesom Michelom a šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.