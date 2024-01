Slovensko vyšle do Bruselu špeciálneho diplomata. Lídrom v EÚ bude vysvetľovať, čo vláda zamýšľa s Trestným zákonom

Slovensko vyšle budúci týždeň do Bruselu stáleho diplomata, ktorý bude vysvetľovať, čo zamýšľa štvrtá vláda Roberta Fica s novelou Trestného zákona. Po rokovaní so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a predsedom Rady Európy Charlesom Michelom to uviedol v Belgicku predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. S iniciatívou prišlo Slovensko týždeň po tom, ako takmer 500 europoslancov schválilo kritickú rezolúciu k novele Trestného zákona, ktorá obsahuje aj rušenie špeciálnej prokuratúry.

„Od budúceho týždňa tu bude osoba, ktorá bude v mene vlády na dennej báze prítomná v Bruseli, aby komunikovala všetky možné otázky, ktoré vzniknú z debaty či už zo strany Európskej komisie, alebo Európskeho parlamentu a príslušného výboru vo vzťahu k zmenám trestnoprávneho prostredia na Slovensku,“ uviedol Pellegrini na záver svojej zahraničnej cesty. Lídri podľa jeho slov potrebu priameho kontaktu s vládou ocenili.

Šéf NR SR naznačil, že sprostredkovateľom medzi vládou a Bruselom bude osoba, ktorá má skúsenosti z medzinárodného prostredia. Meno prezradiť nechcel. Poprel tiež, že by malo ísť o člena vlády a odmietol aj možnosť, že by tou osobou mal byť exminister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, s ktorým sa v stredu v Bruseli stretol. Pellegrini napokon dodal, že vo funkcii by mala byť žena s diplomatickým postavením. Ako vysvetlil, funkciu zriadili preto, aby európski lídri mali komplexné zdroje informácií a nevytváral sa o Slovensku „obraz na základe skreslených, mylných, alebo nie úplných informácií“. „Je dôležité, aby o tom debatovali odborníci,“ povedal Pellegrini.

V súvislosti s aktuálne prebiehajúcou parlamentnou schôdzou uviedol, že bude nabádať opozíciu, aby „uťala“ obštrukcie. Podotkol, že ak chcú, aby diskutovali o zmenách a kvalitatívnom vylepšení novely, musia sa pohnúť. Riešenie, ako k tomu dospieť, zatiaľ premyslené nemá, no hneď po prílete z Bruselu chce zvolať poslanecké grémium.

„Ambíciou bude dokončiť čo najskôr prebiehajúce diskusie o skrátenom legislatívnom konaní a potom sa dohodnúť, ako by malo vyzerať prvé čítanie, aby sme zase neboli svedkami mesačného rozprávania o ničom, aby sme čo najskôr mohli pristúpiť k tomu najdôležitejšiemu – druhému čítaniu, kde opozícia môže predkladať pozmeňujúce návrhy,“ pokračoval.

50-miliardová injekcia Ukrajine

Pellegrini hovoril s lídrami aj o rozpočtových opatreniach vrátane 50-miliardovej injekcie pre Ukrajinu. Schvaľovať sa má už budúci týždeň na summite EÚ v Bruseli. Balík obsahuje aj dodatočné prostriedky pre krajiny, ktoré majú schengenskú hranicu. Šéfke EK už tlmočil záujem Slovenska nájsť konsenzus naprieč členskými štátmi napriek výhradám Maďarska. S prvým mužom Európskej únie Charlesom Michelom hovorili o podpore európskeho zbrojárskeho priemyslu. Zhodli sa, že členské štáty by mali znižovať závislosť od techniky či náhradných dielov z iných krajín. Ak vznikne fond, z ktorého by sa dali podporiť zbrojárske firmy, Slovensko by sa mohlo podľa Pellegriniho o financie z neho uchádzať.

Čo sa týka nových možných členov Európskej únie, Michelovi povedal, že Bratislava má veľký záujem o rozširovanie smerom na západný Balkán. Kriticky sa vyslovil k dlhoročným sľubom voči týmto krajinám.

„Čas sa naťahuje, nepostupujeme ďalej konkrétnymi rozhodnutiami, a potom sa čudujeme, že v tejto oblasti sú aktívnejší Rusi alebo Čína alebo iné krajiny. Ak nechceme stratiť podporu obyvateľov týchto krajín pre ich budúce členstvo, tak by sme sa mali začať správať podstatne dynamickejšie,“ uviedol predseda parlamentu.

Pellegrini vysvetľoval v Bruseli aj vyjadrenia premiéra Fica, ktorý povedal, že v Kyjeve nie je vojna a žije sa tam absolútne normálny život. Dôležité podľa neho je, že schôdza premiéra Roberta Fica s ukrajinským náprotivkom Denisom Šmyhalom dopadla dobre a svoje postoje si vyjasnili. Premiér má podľa neho vo vzťahu k zahraničným otázkam tvrdší jazyk ako iní.