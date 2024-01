Umlčali opozíciu, usekli diskusiu 'na hulváta', reaguje na koalíciu Šimečka. Avizuje podanie na Ústavný súd

„Umlčali opozíciu, usekli diskusiu ‚na hulváta‘. Podľa mňa aj vedia, že s tým ÚS nikdy nebude súhlasiť, že to bude problém, ale akoby im to už bolo všetko jedno,“ skonštatoval predseda PS Michal Šimečka na margo postupu koalície. Vidí za tým zámer čo najskôr prijať novelu, aby zmeny platili aspoň jeden deň a vláda mohla dať slobodu svojim nominantom čeliacim obvineniam a stíhaniam. Spôsob rokovania a procesy v parlamente sú podľa neho mimo rámca bežného právneho štátu a demokratických procesov. „Je to nesmierne nebezpečné,“ upozornil.

Video

Predseda KDH Milan Majerský doplnil, že opoziční poslanci diskutovali niekoľko dní o návrhu na skrátené legislatívne konanie vecne, odborne a slušne. Rovnako kritizoval skrátenie diskusie k novele v prvom čítaní. Obdobne situáciu vníma aj líder SaS Richard Sulík. Novelizáciu označil za obrovskú amnestiu. „Stačí, že novela bude platiť jeden deň a už sa to nebude dať nikdy viac vrátiť,“ upozornil. Avizoval, že pre podozrenia z porušenia práv poslancov sa obrátia na ÚS.

Čítajte viac Sporný Trestný zákon pôjde parlamentom zrýchlene, obmedzili aj rozpravu. Hanba, reaguje opozícia

Mária Kolíková (SaS) priblížila, že na ÚS sa plánujú obrátiť v súvislosti s porušením práva poslancov na účasť na správe veci. Zdôraznila, že poslanci zastupujú občanov a koalícia z nich urobila len pozorovateľov. „Som presvedčená, že právo poslancov zakotvené v ústave bolo hrubo porušené a ako poslanci máme právo obrátiť sa na ÚS,“ uviedla s tým, že bude žiadať aj zabezpečenie odkladu vykonateľnosti rozhodnutia parlamentu o skrátenom legislatívnom konaní. Ak by ÚS vyhovel, fakticky by to podľa jej slov znamenalo, že by sa ďalej nemalo pokračovať v diskusii ani v ďalších čítaniach.