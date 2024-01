Fico: Matovič mal v kancelárii spis plný odposluchov z poľovníckej chaty. Už to stačí na zrušenie špeciálnej prokuratúry, tvrdí

Fico: Matovič mal v kancelárii spis plný odposluchov z poľovníckej chaty Video

Líder bývalej vládnej koalície Matovič mal podľa Fica vďaka špeciálnemu prokurátorovi v kancelárii spisy z nelegálneho nahrávania vtedajšej opozície.

„Ak sa našlo na ministerstve financií z čias pána Matoviča takéto množstvo materiálov, tak to len potvrdzuje, že politici doslova manipulovali trestné konania, ale čo je horšie, tak ich riadili a dávali priame pokyny vyšetrovateľom a prokurátorom, čo majú robiť voči vtedajšej opozícii,“ zdôraznil Fico.

Ironicky vyhlásil, že síce je to na odstúpenie Matoviča, bola by to podľa Fica škoda, keby slovenská politika prišla o takýto klenot.

„Matovič, ako pán Lipšica mal v kancelárii nelegálne prepisy nelegálnych odposluchov,“ zdôraznil. Je presvedčený, že toto stačí na to, aby zrušil Úrad špeciálnej prokuratúry. „Nikto nezmení náš postoj k rušeniu špeciálnej prokuratúry,“ hovorí Fico po tom, ako pripustil, že v návrhu na zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry a znižovanie trestov budú ešte zmeny.

Fico sa na tlačovej konferencii znovu obul do novinárov v súvislosti s odposluchmi z poľovníckej chaty. Médiá vraj téma nezaujíma. Advokát Marek Para na tlačovke spomínal totiž vyšetrovací spis o odpočúvaní Fica, Kaliňáka a Paru, ktorý sa mal nájsť na ministerstve financií, konkrétne v kancelárii Igora Matoviča. Nahrávky a prepisy pritom mali k dispozícii novinári aj politici.

Za podľa jeho slov nezákonné odpočúvanie je dnes stíhaný vyšetrovateľ Martin Juhás, brat bývalého vyšetrovateľa policajnej inšpekcie Petra Juhása. Martin Juhás vraj výstupy z odpoluschov komunikoval nie s dozorovým prokurátorom, ale s prokurátormi ÚŠP Ondrejom Repom a Danielom Lipšicom. Para preto vidí medzi hnutím OĽaNO a špeciálnym prokurátorom je prepojenie.

Pozadie poľovníckej chaty

Vo viacerých médiách boli v októbri 2021 zverejnené videá a ich prepisy, ktoré zobrazujú, ako sa na chate stretávali šéf Smeru Robert Fico, obhajca obvineného policajného exprezidenta Tibora Gašpara Marek Para, bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, podnikateľ Miroslav Bödör a syn Tibora Gašpara.

Medializovanie nahrávok prišlo po tom, ako prokuratúra informovala, že dozorový prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry doplnil svoj návrh na predĺženie väzby obvinených v rámci akcie Očistec o obrazovo-zvukové záznamy. Tie majú potvrdzovať snahy viacerých osôb z prostredia politiky, podnikania a advokácie ovplyvňovať trestné stíhania najzávažnejších trestných káuz.

Matovič reagoval, že v čase, kedy sa mal šanón s kópiou komunikácie z poľovníckej chaty nájsť v miestnosti, ktorá nespadá pod ministra financií a má do nej prístup veľa ľudí, už šesť mesiacov nebol ministrom.

„Domnievame sa preto, že predmetný šanón bol v čase blížiacich sa volieb vnesený do budovy ministerstva s cieľom vyrobiť kauzu, len akosi sa niekto pomýlil v čase a miestnosti, kam bolo treba šanón dať,“ ozrejmilo hnutie známe ako OĽaNO.

Dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda pre Pravdu ozrejmil, že v tom, čo bolo zverejnené na nahrávkach z Poľovníckej chaty nenašiel žiadny dôkaz o trestnom čine. Ani príprava Roberta Fica na tlačovky nie je podľa neho trestná. „Osobne ma na tom prepise však vyrušilo útlocitné vyjadrenie na zastavenie kritiky voči Mariánovi Kočnerovi, pretože by mohol začať spolupracovať. To je indícia,“ hovorí v rozhovore dekan právnickej fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda z roku 2021.