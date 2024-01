Inkvizícia, eldorádo, mečiarizmus... Koniec ÚŠP sa blíži: Čaputová kritizuje obmedzenie, Fico chváli Pellegriniho

Diskusia o novele Trestného zákona v prvom čítaní má trvať 20 hodín Video Zdroj: TASR/Martin Kriková

Ešte stále však nie je všetkým dňom koniec. Poslancov čaká rokovanie o samotnej novele zákona a aj keď predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegri sľuboval, že diskusiu neobmedzí, vládna koalícia vytiahla antiobštrukčný paragraf a v prvom čítaním obmedzila rozpravu na 20 hodín.

Druhé čítanie a zvyšné body sa presunú na ďalšiu schôdzu. Opozícia označila skrátené konanie a postup koalície za „brutálny zásah do demokracie a právneho štátu“ a v sále sa ozývalo „hanba“. Obmedzenie diskusie kritizovala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Poslanci koalície nevidia na postupe nič problematické, keďže sa o nielen o skrátenom konaní, ale aj o zákone debatovali jedenásť dní.

Veľká kritika opozície

V stredu po siedmej večer poslanci rozhodli, že rozprava bude pokračovať až do úplného prerokovania návrh. Okolo pol štvrtej ráno vystúpil predkladateľ návrh – minister spravodlivosti Boris Susko. Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) ukončil rozpravu krátko pred pol piatou ráno. Poslanci sa zišli na hlasovaní o jedenástej, kde skrátenie konanie schválili.

Neobišlo sa to bez hlasného protestu opozície a pobúrených reakcií. Aj keď Pellegrini pôvodne hovoril, že nebude nijakým spôsobom diskusiu obmedzovať, už v Bruseli uviedol, že ambíciou koalície je čo najskôr dokončiť prebiehajúce diskusie o skrátenom legislatívnom konaní. „Potom sa môžeme dohodnúť, ako bude vyzerať prvé čítanie, aby sme znova neboli svedkami mesačného rozprávania o ničom, hoc sa už teraz sa vyrozprávali dostatočne,“ povedal.

Opozičným poslancom okrem skráteného konania a samotných zmien v rámci trestného balíčka prekážalo aj to, že k návrhu nevystúpili koaliční poslanci. Poslanec Smeru Tibor Gašpar vystúpil krátko po pol tretej a predložil niektoré z argumentov – okrem iného spochybnil inštitút spolupracujúceho obvineného a hovoril aj o tom, akým spôsobom si podľa neho ÚŠP vyrábal dôkazy.

„Aj táto časť rozpravy poukázala, že je tu stret dvoch hodnotových svetov,“ uviedol v úvode svojho vystúpenia. „Ja vidím vaše videnie tak, že je to návrat do stredoveku, do čias inkvizície,“ pokračoval a spomenul aj hon na čarodejnice. Opozícii vyčítal aj to, že niektoré príspevky nemali so slušnosťou a korektnosťou nič spoločné.

Opozícia novelu dlhodobo kritizuje, kvôli čomu organizuje od decembra aj protesty. Líder SaS na spoločnej tlačovke troch opozičných strán hovoril o najväčšej amnestii v histórii Slovenska. „Slovensko sa stane eldorádom pre zločincov,“ povedal. Zároveň hovoril o tom, že podľa neho došlo k výrazného porušeniu ústavných práv poslancov a avizoval aj podanie na Ústavný súd. „Súvisí to s tým, že nebol umožnený riadny proces,“ dodal.

Podľa lídra PS Michala Šimečku stratila koalícia akékoľvek zábrany. „Idú valcom,“ uviedol. Koalícia sa podľa neho vrátila do čias Vladimíra Mečiara a k spôsobom jeho vládnutia. „Umlčali opozíciu, usekli to úplne na hulváta,“ hovoril vo štvrtok po hlasovaní.

Je to 50 na 50?

Každá strana má svoje argumenty, ako to už býva v každej vláde. Väčšinou vyhrajú tie koaličné, vo štvrtej Ficovej vláde ide v prípade ÚŠP aj o mocenské rozhodnutie. Sulík vníma schválenie skráteného konania, obmedzenie rozpravy v prvom čítaní a presunutie druhého čítania a zvyšných bodov na ďalšiu schôdzu ako nehoráznosť. „Peter Pellegrini nám znova ukázal, ako chce viesť prezidentský palác. Bude si rozhodovať a bude to tak ako on chce,“ reagoval predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling.

„Koalícia si povedala, že „vám stačí hodina a 28 minút, my aj tak nie sme zvedaví na to, čo budete hovoriť a čo sa budete pýtať“,“ dodal. Šéfka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková považuje situáciu, ktorá v NR SR nastala, za absolútny nonsens. „Je to zabránenie normálnej práci poslanca. Minimálne sme čakali, že o tom budeme môcť normálne diskutovať,“ dodala pre Pravdu s tým, že za deväť hodín opozícia nestihne uviesť všetky pripomienky.

„Zdá sa, že vládna koalícia si veľmi obľúbila tento paragraf v rokovacom poriadku a rozhodla sa skracovať všetky rozpravy k všetkým zákonom,“ komentovala poslankyňa PS Zora Jaurová. S myšlienkou, že ÚŠP ostane zachovaný, sa ešte nerozlúčili. „Ak aj toto vláda schváli, stále je tu Ústavný súd, prezidentka a tak ďalej.

Koalícia však na tom nevidí nič zlé. „Problém je v tom, že poslanci sa v prvom kole nevyjadrovali iba k skrátenému legislatívnemu konaniu, ale dôsledne a jednotlivo sa vyjadrovali aj k obsahu a to nebol predmet prvej rozpravy,“ uviedol poslanec Hlasu Ján Blcháč. „Obštrukcia zo strany opozície bola masívna. Motáme sa tu tri týždne v bludnom kruhu a je potrebné to takýmto spôsobom rozseknúť,“ hovoril mladý poslanec Hlasu Michal Bartek.

Vyjadriť sa podľa Barteka mohli aj mimovládne organizácie, keďže debata prebiehala dlho. Na to, že ide o zavádzajúce tvrdennie, keďže bez medzirezortného pripomienkového konania nemôžu byť pripomienky mimovládok zapracované reagoval tak, že o tom rozhodnú ľudia a diváci. Napriek tomu, že je to fakt. „Toto je môj názor, ktorý som vám povedal,“ dodal.

Foto: Pravda, Ľuboš Pilc parlament, ÚŠP, rozprava, Peter Pellegrini, Tibor Gašpar, Predseda parlamentu Peter Pellegrini prišiel s nočným rokovaním a rozprava tak skončila vo štvrtok o pred pol piatou ráno. Poslanci následne schválili skrátené konanie a obmedzili aj rozpravu k 1. čítaniu o samotnom návrhu na 20 hodín.

Podľa poslanca Smeru Jána Podmanického o všetko rozhodol parlament demokratickou väčšinou. „Chcem zdôrazniť, že sme neobmedzili ani nezrušili rozpravu, bude prebiehať v dĺžke 20 hodín. Myslím si, že je to primeraná lehota,“ povedal pre Pravdu. „My už sme absolvovali 11 dní rozpravy o podstate návrhu zákona, čo má byť predmetom prvého čítania. Ak by opozícia znova recyklovala všetky svoje vystúpenia, tak si myslím, že je úplne prirodzené, že sme využili sme to ustanovenie rokovacieho poriadku, ktoré slúži na antiobštrukčné účely,“ dodal.

Mala to byť výnimka, je z toho pravidlo

Podľa politológa z Prešovskej univerzity Michala Cirnera si treba uvedomiť, že vládna koalícia má agendu, ktorú chce presadzovať. „Nemôže len pasívne pozerať na obštrukcie opozície. V rámci kompetencií a pravidiel sú tam možnosti, ktoré má predseda parlamentu a potom sú tam možnosti hlasovaním obmedziť rozpravu a podobne, dokonca vládna väčšina má možnosť schváliť si nový rokovací poriadok,“ uviedol, no zdôraznil, že všetko musí byť v súlade s pravidlami a zákonmi.

„Pokiaľ toto bude dodržané, opozícia môže šomrať, ale musí takisto rešpektovať pravidlá,“ skonštatoval s tým, že opozícia má možnosť obrátiť sa na Ústavný súd, čo už avizovali viacerí poslanci. Čo sa týka skráteného konania a obmedzeného času v kontexte toho, že sa takto prijíma obrovský trestný balíček, o tom by sa mohla podľa politológa viesť polemika.

„Ale domnievam sa, že ak by bol dodržaný riadny legislatívny postup a nie skrátené legislatívne konanie, opozícia by mala o argument menej a koalícia o argument viac. Bohužiaľ, skrátené legislatívne konanie zneužívajú a nadužívajú vládne väčšiny čoraz viac,“ uviedol s tým, že to, čo sa malo používať výnimočne sa stalo pravidlom.

„Demokracia si žiada čas, pozná aj obštrukcie, no aj tie musia mať nejakú mieru, pretože vláda má vládnuť a parlament má schvaľovať zákony. Ak sú zákony nemorálne, protiústavné, nedemokratické alebo jednoducho zlé, ešte tu máme prezidenta a prezidentské veto, potom ústavný súd, ale chyby dokáže napraviť aj parlament novelizáciou zákonov a podobne,“ zhodnotil s tým, že na Slovensko hľadia aj európske a iné medzinárodné inštitúcie, ale aj verejnosť.

Opäť Fico vs. Čaputová

Novela trestných kódexov a rušenie ÚŠP patrí podľa premiéra Fica medzi priority vlády a zmena zákona je odpoveďou na hrubé zneužívanie trestného práva. Podotkol, že zdĺhavé rokovanie o novele brzdí prijímanie iných zákonov. Fico sa pri obmedzení rozpravy na 20 hodín odvoláva na rokovací poriadok a hodnotí ho ako legitímne a zákonné. Podľa Fica opoziční poslanci využívali na svoje prejavy aj umelú inteligenciu. „Opozícia chce deštrukciu štátu, aby vláda nemohla prijímať zákony,“ reagoval.

Vyjadril sa, že v prvom čítaní nemôže byť podaný žiadny pozmeňujúci návrh. Bez obmedzenia by sa podľa neho zopakovala situácia z rokovania o skrátenom legislatívnom konaní. „Nám opozícia nemôže určovať tempo,“ uviedol na tlačovke. Víkend, pondelok a utorok chcú využiť na prípravu zoznamu pozmeňujúcich návrhov.

Návrhy nebudú podľa neho nič meniť na podstate novelizácie a na návrhu zrušiť špeciálnu prokuratúru. „Meníme charakter trestného práva, chceme, aby trestné právo a výsledky z trestného konania smerovali k odškodňovaniu obetí trestných činov. „Pokiaľ opozícia predloží pozmeňujúce návrhy, zvážime ich,“ vyhlásil Fico. Ochotní sú zapracovať aj návrhy exministra spravodlivosti Viliama Karasa (KDH). Koaličná rada sa bude v piatok popoludní zaoberať tým, ako sa postavia k druhému a tretiemu čítaniu.

Prezidentka Čaputová však obmedzenie kritizovala. „Obmedzenie parlamentnej diskusie o novele zákonov v oblasti trestného práva považujem za neospravedlniteľné uprednostnenie vlastného záujmu pred ústavnými princípmi a verejným záujmom,“ napísala na sociálnej sieti. Absencia odbornej a obmedzenie diskusie podľa nej ešte viac znásobuje riziká spojené s touto novelou. „Pretože neumožňuje dôsledne zvážiť všetky jej praktické a technické dôsledky. Na bezpečnosť občanov Slovenska, na práva osôb poškodených trestnou činnosťou, ústavnosť a v neposlednom rade na naše medzinárodné záväzky,“ dodala.

Podvolil sa Pellegrini?

Viacerí koaliční poslanci okrem iného hovorili o tom, že Pellegrini len plní Ficove príkazy. Premiér však na tlačovke ocenil, že Pellegrini spravil rozhodnutie o obmedzení rozprava sám a nečakal na koaličnú radu. „Potvrdzuje to, že sa Peter Pellegrini podvolil,“ komentoval Šimečka. „Myslím si osobne, že keď Fico rozkáže, Pellegrini to všetko do bodky splní. Tým pádom je obyčajný sluha Roberta Fica,“ hovoril predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš.

Holečková považuje Pellegriniho rozhodnutie za nehorázne. „Dobre vieme, že už asi máme nového predsedu parlamentu a že Peter Pellegrini je len vykonávateľ niekoho príkazov,“ povedala. Podľa politológa existujú politické dohody v rámci vládnej koalície. „Smer má priority, na ktorých trvá, je to víťazná strana vo voľbách, Hlas získal oveľa viac postov vo vláde na úkor Smeru, ako by mu proporčne pripadalo, pán Pellegrini kandiduje za prezidenta, sú to klasické politické dohody – niečo za niečo,“ uviedol Cirner.

Čo sa týka argumentov koalície, že sa poslanci vyrozprávali dostatočne, že nemožno hovoriť o skrátenom konaní, lebo debata trvala tri týždne, že je potrebné rokovať aj o iných bodoch, lebo sú blokované aj návrhy ministrov, by si mala opozícia aj koalícia uvedomiť fakty. „Myslím, že aj opozícia si uvedomuje, že príde čas sa posunúť ďalej k ďalším témam, karty sú rozdané a kým má vládna koalícia väčšinu v parlamente budú prechádzať vládne návrhy zákonov a zákony predkladané vládnou koalíciou. Vládna koalícia by si na oplátku mala uvedomiť, že „vyhraj voľby a môžeš všetko“ neplatí a opozícia to dokazuje okrem iného aj protestmi,“ povedal.

Protesty podľa politológa zmysel mať budú, pokiaľ sa udrží alebo zvýši účasť. „tak to opozícia využije v ich prospech napríklad ako tlak na vládu, ale aj v blížiacich sa prezidentských voľbách a vo voľbách do európskeho parlamentu. Pre opozíciu majú protesty zmysel, mobilizujú voličov proti vláde,“ dodal.