Penzisti kritizujú štátnych ekonómov kvôli dôchodkom: Sú zaujatí voči seniorom. Za našimi výpočtami si stojíme, reagujú experti

Príjem priemerného starobného dôchodcu od štátu vlani predbehol rast inflácie. Toto konštatovanie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nahnevalo predsedu Jednoty dôchodcov Slovenska Michala Kotiana, ktorý na adresu Rady nešetrí kritikou. Podľa neho rada o príjme penzistov vyššom ako rast inflácie úmyselne klame. „To čo sme dostali ako valorizáciu, tak inflácia bola počítaná všeobecná a nie dôchodcovská,“ hovorí Kotian. „Nie, my to porovnávame s dôchodcovskou infláciou. Tou istou, ktorá sa používa aj pri valorizácii dôchodkov,“ reaguje člen Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Martin Šuster.

Šéf seniorskej organizácie rade zároveň vyčíta, že nie je apolitická, pretože v nej pôsobil a vraj aj v súčasnosti pôsobí expremiér úradníckej vlády Ľudovít Ódor, ktorý ohlásil, že bude lídrom kandidátky Progresívneho Slovenska do eurovolieb. „Preverte si to a uvidíte, že odvtedy, keď skončil ako premiér je zamestnanec Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,“ tvrdí Kotian. Aj tu sa však, ako vraví člen rady Martin Šuster, predseda jednoty dôchodcov Kotian mýli. Expremiér Ódor totiž v rade nepracuje. „Samozrejme, že nie. Je to už, myslím, sedem rokov, čo skončilo jeho funkčné obdobie,“ uvádza Šuster. Naopak, práve Michal Kotian a Jednota dôchodcov Slovenska pred parlamentnými voľbami otvorene podporovala strany Smer a Hlas v kampani a dnes u ministra práce Erika Tomáša z Hlasu lobuje za to, aby bola ich organizácia financovaná štátom.

Podľa dôchodcov rada na seniorov cielene útočí a podnecuje na medzigeneračné spory v spoločnosti. Vytvára dojem, že seniori majú dostatok peňazí a neoprávnene chcú viac. „V niektorých veciach zavádzajú. Nie je dobré, ak robia rozpor medzi staršími a mladšou generáciou,“ hovorí Kotian. „Rada má dohliadať na zdravie verejných financií. Pozeráme na to neutrálne. Neuprednostňujeme žiadnu skupinu, alebo ak niekoho áno, tak sú to budúce generácie, aby sme im nezanechali nadmerne vysoký dlh,“ reaguje Martin Šuster. Viac si vypočujte v podcaste denníka Pravda s Michalom Kotianom a Martinom Šustrom.

