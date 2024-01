Pellegrini: Do pozmeňujúceho návrhu k Trestnému zákonu sa pretaví časť pripomienok EK. Podľa Valáška je neopraviteľný

Do pozmeňujúceho návrhu k novele Trestného zákona (TZ) sa pretaví aj časť pripomienok Európskej komisie (EK). Ochrana finančných záujmov EÚ nebude oslabená. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to deklaroval predseda parlamentu a Hlasu Peter Pellegrini. Opozičný poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska (PS) považuje legislatívny návrh za neopraviteľný a nenapraviteľný.

„Pripravujú sa pozmeňujúce návrhy, ktoré vylepšia návrh zákona aj na základe pripomienok Európskej komisie, na základe pripomienok generálneho prokurátora,“ povedal Pellegrini. Podotkol, že opoziční poslanci účelovo naťahovali diskusiu k návrhu na skrátené legislatívne konanie, ktorá trvala takmer 13 dní. Opozícia podľa neho politicky využíva túto tému aj na organizovanie protestov.

„My si myslíme, že tento zákon, tak ako bol predložený, je nenapraviteľný a neopraviteľný. Koalíciu žiadame, aby ho stiahla,“ reagoval Valášek. Kritizoval skrátené legislatívne konanie i skrátenie diskusie v prvom čítaní na 20 hodín. Legislatíva podľa neho pre tieto kroky narazí na Ústavnom súde.

Podľa Valáška môže tento zákon napáchať veľké škody. Ako vysvetlil, stačí, aby platil jediný deň, a ľudia z okolia Roberta Fica (Smer), ktorí sú namočení do škandálov, budú mať svoje trestné skutky predĺžené, alebo znížené. „Tak funguje slovenská legislatíva. Oni vedia podľa mňa dopredu, že to neprejde na ústavnom súde, a je im to jedno, lebo jediné, čo je podstatné je beztrestnosť pre tých zhruba dvanásť ľudí okolo Fica, vyhlásil poslanec s tým, že vláde je ľahostajná aj explicitná opozícia aj zo strany európskej prokuratúry a komisie.

V prípade pomoci Ukrajine sú podľa predsedu parlamentu dôležité skutky. „Slovensko je naďalej významným partnerom Ukrajiny a pomáha všade tam, kde môže. Okrem toho, že nebudeme už viac posielať z vlastných skladov slovenskej armády žiadne zbraňové systémy,“ zdôraznil Pellegrini s tým, že Ukrajina je suverénny štát a má právo na územnú celistvosť.

Valášek víta, že slovenská vláda na európskej pôde neblokuje 50-miliardovú pomoc Ukrajine. Keď sa Ukrajine podarí ustáť ruskú agresiu, je podľa neho v záujme východného Slovenska, aby profitovalo zo vzájomných vzťahov. Kritizoval spôsob, akým sa premiér Robert Fico (Smer) vyjadroval o situácii v Kyjeve.