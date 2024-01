Fotka ministerky Dolinkovej s bábätkom mala skončiť lustráciou primárky. Rezort ju odmieta

Ministerstvo zdravotníctva je jeden z najskúšanejších rezortov. Po troch rokoch pandémie, štrajkoch a neustálom podfinancovaní si rezort do vienka rozhodol zobrať Hlas. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková tak stála pred neľahkou úlohou, no namiesto pracovných rozhodnutí musí dnes vysvetľovať zmazané fotky a statusy na sociálnej sieti.

Dolinková minulý týždeň uverejnila na sociálnej sieti fotografie z návštevy popradskej nemocnice. Na jednej z nich drží v rukách novorodenca, za nimi je inkubátor. Inkubátor novorodencovi zabezpečuje správnu klímu a teplotu a hlavne ho chráni pred infekciami z okolia a mal by ho chrániť aj pred ministrami.

Ministerstvo uviedlo, že Dolinková sa riadila pokynmi zdravotníkov a plne rešpektovala ich odporúčania. Primárka Oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach Vanda Chovanová ministerku upozornila, že predčasne narodené bábätká si vyžadujú mimoriadne opatrný prístup, pričom Dolinková má rozpustené vlasy, na rukách hodinky a šperky, je bez rúška a nemá ochranný oblek. Práve za túto kritiku si mala od štátu vyslúžiť zvýšený záujem.

Čítajte viac Fotku už vymazala. Dolinkovú kritizujú pre záber s novorodencom

„Ministerstvo zdravotníctva nedisponuje informáciou, že by niekto z jeho zamestnancov telefonoval do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach v súvislosti s vyjadrením primárky oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny tejto nemocnice,“ ozrejmilo tlačové oddelenie ministerstva zdravotníctva pre Pravdu.

Vraj vzbudila záujem štátu

Ministerka kritiku vníma ako politicky motivovaný boj a ospravedlniť sa nechystá. „Chcela by som zdôrazniť, že by som si nikdy nedovolila porušiť predpisy žiadneho pracoviska, a to v akomkoľvek zdravotníckom zariadení. Bola som uistená, že všetko je v súlade s predpismi. Okrem toho, že som ministerka, som tiež žena a matka, ktorá by nikdy nedovolila, aby zdravie akéhokoľvek dieťatka bolo ohrozené,“ zdôraznila na sociálnej sieti.

Podľa poslanca KDH Petra Stachuru sa objavili informácie, že o primárku neonatologického intenzívneho oddelenia Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach, Vandu Chovanovú, sa zaujímali ľudia z ministerstva zdravotníctva pre jej vecnú a odbornú poznámku pod statusom na sociálnej sieti ministerky Dolinkovej.

Do strany Hlas vstupuje Dolinková (október, 2021) Video

Vecná kritika

Nemocnica Poprad sa tiež bráni. Tvrdí, že ministerka prešla pred kontaktom s novorodencom hygienickým filtrom a zároveň nejavila žiadne známky akútnej respiračnej infekcie. „Preto podľa nášho názoru nepredstavoval kontakt s ňou pre novorodenca žiadne riziko. Pacient, ktorého navštívila, sa teší plnému zdraviu a aj vďaka našej starostlivosti bude môcť byť čím skôr prepustený do domácej starostlivosti k svojim rodičom.

Ešte predtým ako fotku ministerka vymazala zareagovala na ňu primárka Oddelenia neonatologickej intenzívnej medicíny v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach Vanda Chovanová.

„Pani ministerka. Nabudúce poprosíme na minimalizovanie rizika infekcie u predčasniatka, aby ste si dali jednorazový plášť a zložili prstene a hodinky. Tak ako to my neonatológovia učíme rodičov, sami seba a každého, kto prichádza s predčasne narodeným bábätkom do kontaktu.“

Čítajte viac Chýbajúcich lekárov majú nahradiť absolventi medicíny. Zdravotníctvu pomôžu najskôr o šesť rokov

Jej tím diagnostikuje a lieči najzávažnejšie stavy a ochorenia u detí novorodeneckého veku s pôsobnosťou v Košickom kraji a chirurgické ochorenia novorodencov s pôsobnosťou v Košickom a Prešovskom kraji.

Primárka Chovanová popoludní reagovala, že jej komentár nebol politický, ale odborný. „Nedá mi nereagovať, keď vidím, že sa deje niečo v rozpore so zásadami, ktoré musíme dodržiavať na jednotkách intenzívnej starostlivosti pre novorodencov všetci, či je to upratovačka, rodič, primár alebo politička z akejkoľvek politickej strany. Moji kolegovia a kolegyne najlepšie vedia, aký som hygienický terorista, že ich sledujem a upozorňujem v jednom kuse. Predpokladám, že pani ministerka dostala na ruky dieťa, keď nemala oblečený plášť a sňaté šperky a hodinky, vnímam to viac ako pochybenie personálu oddelenia, než jej samej.“

„Akože nápad vybrať dieťa z inkubátora alebo termolôžka a dať ho do náručia niekoho, kto mirnix-dirnix prišiel z ulice (aj keď je to krásna ministerka zdravotníctva), pri všetkých hygienických zásadách a zásadách behaviorálnej starostlivosti, ktorú pri týchto bábätkách uplatňujeme, je známkou buď hlúposti, alebo ‚predpo*ratosti‘ primára oddelenia,“ dodala.

Ministerstvo zdravotníctva je však toho názoru, že ministerka nepochybila. Počas návštevy nemocnice sa vraj riadila odporúčaniami zdravotníckeho personálu a plne ich rešpektovala. O akýchkoľvek skutočnostiach či obmedzeniach súvisiacich s návštevou zdravotníckeho zariadenia sa ministerka vždy vopred informuje v danom zariadení. „Pani ministerka by nikdy nekonala tak, aby došlo k ohrozeniu zdravia pacienta. Mrzí nás, že napriek dodržaniu pokynov vznikla v súvislosti s návštevou nemocnice takáto reakcia,“ reagovali na udalosť z komunikačného odboru rezortu zdravotníctva.