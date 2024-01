Ombudsman Dobrovodský upozornil na porušovanie ústavného práva pri schvaľovaní úhrady liekov VšZP

VOP vysvetlil, že neposudzuje otázku rozsahu zdravotnej starostlivosti či rozsahu úhrady liekov. Takisto rešpektuje aj to, že nie je možné vyhovieť všetkým žiadostiam o úhradu liečby a zdravotná poisťovňa musí vziať do úvahy svoje finančné možnosti. Apeluje však na to, aby pacientom, ktorým žiadosť o preplatenie lieku v režime osobitnej úhrady zamietli, VšZP zamietnutie riadne a presvedčivo odôvodnila.

„Pacient musí vedieť, prečo mu poisťovňa neschválila liek. Je to nesmierne dôležité aj s prihliadnutím na to, že často ide o poslednú možnosť pacientov dostať sa k dostupnej liečbe, ktorá im môže zlepšiť kvalitu života či dokonca život zachrániť,“ vysvetlil Dobrovodský. Odôvodnenie poisťovne musí podľa neho rozptýliť všetky pochybnosti o riadnom posúdení každej takejto žiadosti a vylúčiť ľubovôľu pri rozhodovaní.

Dobrovodský ozrejmil, že situáciou sa zaoberali aj na pondelkovom zasadnutí Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. „Uznesením odporučila Ministerstvu zdravotníctva SR prostredníctvom svojich oprávnení akcionára zabezpečiť, aby VšZP pri rozhodovaní o právach poistenca dbala na dodržiavanie zákonných požiadaviek rozhodovacieho procesu, nerešpektovanie ktorých môže mať za následok aj porušenie základných práv a slobôd poistencov. Toto považujem za dobrý krok v dodržiavaní práv pacientov,“ zhrnul s tým, že bude opatrenia vyhodnocovať.