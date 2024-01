Žiadosť zamietnutá. VšZP dáva pacientom nelogické dôvody, prečo sa nedostanú k liekom na výnimku

Malej Editke liek na výnimku zachránil život

Editke koncom novembra 2022 vo veku 19 mesiacov diagnostikovali spinálnu muskulárnu atrofiu SMA 2. Spinálna svalová atrofia (SMA – Spinal muscular atrophy) je vrodené ochorenie, pri ktorom dôjde k postupnému ubúdaniu svalstva, a teda schopnosti sa pohybovať. Lekárka jej odporučila jednorazové podanie lieku a podala žiadosť do poisťovne. Tá však žiadosť niekoľkokrát zamietla. Súd vydal neodkladné opatrenie, ktorým VšZP nariadil úhradu lieku. Editka Rischerovú so SMA 2 dostala koncom vlaňajšej jari najdrahší liek na svete – Zolgensma – a podľa rodiny robí neuveriteľné pokroky. Zatiaľ čo predtým nevedela ani liezť štvornožky, momentálne dokáže aj na pár sekúnd postáť na nožičkách. Prípad Editky najskôr v marci uspel na Okresnom súde Bratislava V., ktorý bezodkladne nariadil štátnej poisťovni dvojmiliónový liek Zolgensma uhradiť. Okresný súd, ktorý liečbu nariadil, sa opieral o argumenty, že v minulosti už štátna poisťovňa rovnaký liek preplatila iným pacientom a v prípade Editky videl diskrimináciu. VšZP tak za liek zaplatila, Národný ústav detských chorôb sa v marci tešil, že pacientke lekári liek podali, no voči rozhodnutiu súdu sa zdravotná poisťovňa odvolala a napokon uspela na krajskom súde. Kolečko po súdoch sa však týmto rozhodnutím nekončí. Rodičia maloletej Editky sa na základe rozhodnutia z krajského súdu, sa obrátili so sťažnosťou na Ústavný súd.