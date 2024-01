Skončí výstavba nemocnice v Martine tak ako Rázsochy? Dolinková chce mať skelet do 2026, do hry však vstúpila prekážka

Ministerka zdravotníctva Dolinková v Ide o pravdu Video December 2023 / Zdroj: TV Pravda

Banská Bystrica, Bratislava, Martin – tieto tri mestá sú na Slovensku najbližšie k postaveniu novej nemocnice. Z plánu obnovy mala byť pôvodne v Martine postavená komplet nová moderná nemocnica za 330 miliónov eur. Už pred rokom však sekcia plánu obnovy pri úrade vlády označila túto ambíciu za príliš ambicióznu a projekt dostal nálepku „rizikový“.

Netrvalo dlho a obavy sa stali realitou: prišli omeškania, harmonogram sa skomplikoval a úradnícka vláda Ľudovíta Ódora rozhodla, že nemocnicu nepostavia kompletnú, ale skúsia stihnúť aspoň hrubú stavbu. Štát tak síce nestratí stovky miliónov z európskych zdrojov, no na ďalšie dokončenie a vybavenie nemocnice si už bude musieť nájsť peniaze inde – napríklad v štátnej kase.

Aký bol pôvodný plán pre Univerzitnú nemocnicu svätého Martina v Martine? Počet lôžok: 660 Počet operačných sál: 19 Obdobie realizácie: jún 2022 – jún 2026 Koľko bude stáť nemocnica: 330 miliónov eur bez DPH Stavebné náklady: 235 miliónov eur bez DPH Medicínske technológie a vnútorné vybavenie: 81 miliónov bez DPH ZDROJ: MZ SR

Výkopové práce by mali podľa ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas) začať na jar, no jedným dychom priznáva, že štát nemá vysporiadané pozemky, na ktorých sa bude stavať. Časť zeme patrí Univerzite Komenského a časť menším súkromným vlastníkom. „Nedovolím, aby sme peniaze, ktoré sme dostali, nevyužili a museli ich vracať späť do Bruselu,” zdôraznila Dolinková.

„Na jar chceme minimálne kopať, no aj tento termín je ohrozený,” upozornila s tým, že týždeň čo týždeň bude kontrolovať priebeh stavby. „Nebudeme robiť to, čo Heger a to, čo Palkovič a tvrdiť, že sa všetko stíha. Upozorňujeme na všetko, čo nefunguje, čo nám bývalý manažment zanechal,” ozrejmila. Priznala, že pôvodné verejné obstarávanie skončilo fiaskom, pričom žiaden uchádzač o projekt neprejavil záujem. Opakovaný tender na výstavbu nemocnice stále nie je vyhodnotený a UNM ako obstarávateľ viackrát posunula termín na predkladanie ponúk.

O výstavbe nemocnice v Martine rozhodol ešte Peter Pellegrini v roku 2018 a neskôr sa objavili peniaze z plánu obnovy. Univerzitná nemocnica Martin uspela so svojím pripraveným projektom.

Termínom, dokedy majú byť peniaze preinvestované, je rok 2026. Štát mal pri výstavbe martinskej nemocnice pôvodne ambicióznejšie plány. Prvý pacient mal do nemocnice vkročiť začiatkom roka 2026. Na tento termín boli nadviazané európske peniaze. Náklady na jej výstavbu mali byť 330 miliónov eur, vďaka ktorým by vzniklo 660 novýchlôžok. Suma sa však vzhľadom na meškanie znížila zhruba na polovicu a pacienti namiesto novej nemocnice dostanú len steny a stĺpy.

Štát má navyše veľmi nelichotivú históriu pri výstavbe nemocníc. Pre porovnanie, finančná skupina Penta začala stavať súkromnú nemocnicu Bory ešte v roku 2018. Jej výstavba trvala päť rokov a prvého pacienta privítali na jar 2023.

Ani pozemky, ani kanalizácia

Každý racionálne zmýšľajúci stavebník má podľa riaditeľa nemocnice Univerzitenej nemocnice Martin Petra Durnného mať stavebné povolenia, vysporiadné pozemky, napojenie na kanalizačné siete. „Nič z tohto nemáme v tejto chvíli splnené,” podotkol nový riaditeľ Durný a dodal, že bývalé vedenie bude musieť prijať osobnú zodpovednosť za to, že pozemky nevysporiadali.

„Niektorí vlastníci odmietajú akékoľvek vysporiadanie a niektorí si zase dávajú nerealisticky vysoké ceny,” priblížil problémy stavby.

Projekt novej martinskej nemocnice sa v novembri 2022 dočkal aj oficiálneho poklepania základného kameňa. Trvalo to štyri roky, odkedy vláda výstavbu schválila. Nová nemocnica má byť špičkou nielen na Slovensku, ale aj v celej V4. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) pri poklepávanní stavebného kameňa odmietal debaty o tom, či sa nové nemocnice stihnú postaviť. Hovoril o „maľovaní čertov na stenu“. Veril, že keď mu Slovensko vyčlenené peniaze. „Už nás nemôže nič zastaviť,“ dodal. Mýlil sa.

Peniaze nemali pri výstavbe nových nemocníc na Slovensku hrať žiadnu rolu. Z plánu obnovy malo prísť do zdravotníctva približne 1,3 miliardy eur bez DPH a len na výstavbu nových nemocníc je určených zhruba 900 miliónov eur. Z tejto sumy mali zhltnúť 611 miliónov eur dva projekty – výstavba nemocníc na bratislavských Rázsochách a v Martine. Projekt Rázsoch už zlyhal a ministerka Dolinková sa obáva, že podobný scenár čaká aj martinskú stavbu.