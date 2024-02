Otázky a odpovede o novom ministerstve cestovného ruchu a športu: Koľko bude stáť, kde bude sídliť a kto ho povedie?

Ministerstvo cestovného ruchu a športu má vzniknúť už prvého februára a ešte stále je okolo neho viacero otáznikov. Nie je jasné, koľko bude mať zamestnancov, kde bude sídliť a ani to, koľko bude v čase nutného šetrenia štát stáť. Agendu, zamestnancov aj majetok bude nový rezort preberať z dvoch už existujúcich ministerstiev – školstva a dopravy. Všetky presuny by mala upravovať dohoda. S istotou však môžeme povedať, že všetky otázky bude riešiť zatiaľ stále minister bez ministerstva Dušan Keketi, ktorý uviedol, že prijal túto funkciu s pokorou a považuje to za vyvrcholenie niekoľkoročnej aktivity SNS.

Malé a efektívne?

Na jednej strane malo byť nové ministerstvo malé a efektívne a podľa premiéra Roberta Fica „by nestálo takmer nič“. Na druhej strane hovorí líder SNS Andrej Danko o veľkých očakávaniach, že pôjde o „jediné ministerstvo, ktoré dokáže pre štát zarobiť obrovské peniaze“. V doložke vplyvov však nie je vyčíslená ani jedna z týchto ambícií napriek tomu, že predpokladané náklady na nové ministerstvo sú okolo 100 miliónov ročne.

Sumu zatiaľ nevie odhadnúť ani Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). „Na vyčíslenie tohto opatrenia je nevyhnutné mať k dispozícii detailnejšie informácie, než aké boli doposiaľ zverejnené. O tieto informácie sme požiadali MF SR, po ich dodaní budeme vedieť bližšie stanoviť odhadované náklady,“ uviedol pred časom pre Pravdu František Múčka z Kancelárie RRZ.

Pravda oslovila s otázkami ohľadom nákladov na nový rezort aj ministerstvo financií, no ani po niekoľkých výzvach neodpovedali. Podobne ani strana SNS. Bývalý minister školstva, podpredseda SaS Branislav Gröhling tvrdí, že cieľom SNS je míňanie peňazí a nie podpora športu. Nový rezort však vítajú športovci, ale aj športové organizácie či predstavitelia cestovného ruchu.

Jasné vedenie, ale otázna Tabák

Čo sa týka rozpočtu, ten by mal predstavovať sumu zhruba 250 miliónov eur, pričom ďalších 100 miliónov eur by malo prísť z hazardu. „Rozpočet je aktuálne nejakých 250 miliónov eur, ale to sú rozpočty, ktoré sú už dnes alokované na jednotlivé ministerstvá. Tých 100 miliónov eur navyše z hazardu príde cez Všeobecnú pokladničnú správu (VPS),“ priblížil Keketi, ktorého prezidentka vymenovala do funkcie 26. januára. „Verím, že budeme poskytovať profesionálne a dobré služby všetkým sektorom,“ dodal minister. Vízie pripravujú a chceli by dosiahnuť merateľné výsledky. SNS spresnila, že Keketi bude môcť efektívnejšie podporovať zanedbávanú oblasť, ktorou je šport na školách a v malých športových kluboch.

Keketiho už vlani v novembri vymenovala vláda za svojho splnomocnenca pre cestovný ruch a šport. Za vlády Igora Matoviča sa stal generálnym riaditeľom Letiska M. R. Štefánika v Bratislave a pôsobil aj ako predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Letiska Sliač. Čo sa týka zvyšku vedenia, dve hlavné zamerania rezortu, šport a cestovný ruch, budú mať každé svojho tajomníka. Na tieto pozície dosadili skúsených manažérov vo svojich odvetviach.

Cestovný ruch zastreší v rezorte aktuálny prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) a Zväzu cestovného ruchu Slovenskej republiky (ZCR) Marek Harbuľák. Zo súčasného postu štátneho tajomníka pre šport na rezorte školstva sa na rovnakú pozíciu na novom ministerstve presunie Ján Krišanda. Oboch neskôr do týchto funkcií ešte schváli vláda.

V súvislosti s novým rezortom sa spomína aj bývalá poslankyňa OĽaNO a neskôr Sme rodiny Romana Tabák. Už začiatkom novembra minulého roka hovorila o tom, že by mala mať riadiacu funkciu. „Svoju funkciu prezradím až v januári alebo koncom decembra, ale bude to určite riadiaca funkcia,“ hovorila pre Joj. SNS ju považuje za významnú športovkyňu s dvoma vysokými školami. Ani dnes však stále nie je jasné, aká bude jej úloha na novom rezorte. „Oznámim to čoskoro, keď to bude potvrdené,“ reagovala na otázky Pravdy, aká bude jej pozícia či agenda.

1. Kedy vznikne nové ministerstvo?

Ministerstvo cestovného ruchu a športu vznikne 1. februára 2024. Pôvodne malo vzniknúť už 1. januára po tom, čo vládnu novelu zákona o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy schválilo 20. decembra minulého roka 77 poslancov koalície. Prezidentka Zuzana Čaputová však zákon v polovici januára vetovala, aj preto sa jeho účinnosť posunula. Prezidentka však nenamietala vznik samotného ministerstva, ale iné časti zákona. Poslanci o deň neskôr veto prezidentky opäť prelomili rovnakým počtom hlasov.

Čaputová následne zákon nepodpísala ani druhýkrát a obrátila sa na Ústavný súd SR. V takom prípade sa schválený zákon uverejní v Zbierke zákonov bez podpisu prezidentky. Vytvorenie nového ministerstva avizoval líder SNS Andrej Danko už pred niekoľkými mesiacmi a je zaradené aj medzi krátkodobými prioritami v programovom vyhlásení vlády. Cieľom má byť posilnenie a zefektívnenie využívania verejných zdrojov a potenciálu v cestovnom ruchu.

„Vytvorením rezortu zabezpečí vláda SR vyššiu mieru komplexnej podpory cestovného ruchu a športu. Prostredníctvom nástrojov štátnej politiky vytvorí podmienky pre rast športovej kultúry celej populácie obyvateľstva Slovenska, účelnú podporu a kontinuálny rozvoj mladých talentov. V oblasti cestovného ruchu významne podporí rozpoznateľnosť značky Slovensko ako bezpečnej turistickej destinácie. Na zahraničných trhoch vytvorí priestor pre plynulý rast príjmov tohto významného sektora domáceho hospodárstva,“ uvádza sa v PVV.

2. Má prezidentkino veto vplyv na vznik rezortu?

Nie. Napriek tomu, že sa prezidentka obrátila na Ústavný súd, na vznik ministerstva to vplyv mať nebude. Prezidentka napadla len časti zákona, konkrétne článok II a III, ktoré sa rezortu cestovného ruchu a športu netýkajú. „Nezrovnalosť tu v skutočnosti nie je, pretože zákonom, ktorý prezidentka vetovala a následne nepodpísala, sa novelizovalo viacero zákonov vrátane kompetenčného,“ vysvetlil pre Pravdu Marián Giba, ústavný právnik a vedúci Katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave. „V skratke sa síce hovorilo o novele kompetenčného zákona, ale nebolo to len o ňom. Prezidentka nenapadla všetko, čo sa schváleným zákonom menilo. Zriadenie nového ministerstva nenapadla, teda problém tu nemôže vzniknúť,“ dodal ústavný právnik.

3. Koľko bude nové ministerstvo stáť?

Aj keď novela zákona nepredpokladá žiaden vplyv na verejné financie, je jasné, že nové ministerstvo nevznikne zadarmo. Autori legislatívneho návrhu totiž konštatujú, že vznik ministerstva nebude mať negatívne ani pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, ale ani žiadne sociálne vplyvy. V skutočnosti však zrejme žiadne vplyvy neboli vyčísľované. Aj keď Danko plánoval zriadiť nové ministerstvo, návrh predložený v skrátenom legislatívnom konaní bol predložený pomerne rýchlo a v čase, keď Európska komisia vyčíta vláde, že konsolidáciu iba predstiera, vzniká nový úrad bez verejnej diskusie či posúdenia dosahov.

Momentálne tak nie je známy presný objem financií na zriadenie a fungovanie nového ministerstva. Náklady na vznik rezortu sú vyčíslené na 100 miliónov eur ročne. Podľa nového ministra pôjde 30 miliónov na navýšenie Fondu na rozvoj športu, 30 miliónov eur do nového Fondu na rozvoj cestovného ruchu, 20 miliónov na podporu zväzov a ďalších 20 miliónov by mala byť rezerva pre športové podujatia a iné záležitosti. Časť peňazí chce štát získať z lotériovej spoločnosti Tipos. Opozícia hovorila, že za štyri roky bude financovanie nového ministerstva stáť 400 až 800 miliónov eur. Budúci minister Keketi vyčíslil náklady na zamestnancov a budovu na 10 miliónov eur ročne.

Čaputová neskôr povedala, že z hľadiska verejných financií je vznik rezortu minimálne sporný. „Nijakým spôsobom nespochybňujem dôležitosť cestovného ruchu a športu pre SR. Rešpektovala som, že je právomocou vlády sa na tomto dohodnúť. Nevidím tam neústavný rozmer, aj preto to nenamietam na Ústavnom súde. Ja sama by som takéto ministerstvo nezriaďovala,“ uviedla.

4. Čo všetko bude mať rezort na starosti?

Zatiaľ nie sú jasné podrobnosti. Oficiálne sa rezort stane ústredným orgánom štátnej správy pre cestovný ruch, rozvoj, propagáciu a prezentáciu produktov cestovného ruchu na Slovensku a v zahraničí a pre šport. V pôsobnosti ministerstva budú aj organizácia na podporu a propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel a národná lotériová spoločnosť Tipos, ktorá zatiaľ funguje v rámci rezortu financií.

5. Kde bude mať sídlo a koľko bude mať zamestnancov?

Nateraz nie je jasné, kde bude mať ministerstvo cestovného ruchu a športu svoje sídlo. To si začne hľadať až po svojom oficiálnom vzniku. „Potrebujeme vypísať súťaž. Prvého februára budeme mať IČO a následne budeme robiť kroky, aby sme ministerstvo dozariadili,“ informoval Keketi. Podľa neho v súčasnosti dávajú dokopy údaje o aktuálnej situácii v cestovnom ruchu a športe, aby v budúcnosti mohli porovnávať.

Zatiaľ nie je jasné ani to, koľko bude mať zamestnancov. Predpokladaný počet zamestnancov bol do 250, tí prejdú z ministerstiev dopravy a školstva spolu s kompetenciami v týchto sektoroch. Rezort školstva s presunom zamestnancov počíta, rezort dopravy však personálne zmeny nepredpokladá. „Pripomíname, že do 1. februára nemôže nový rezort konať a náš rezort pracuje bez zmeny. Personálne presuny na úrovni riadiacich pracovníkov a vedenia ministerstva na nový rezort k súčasnému stavu neplánujeme,“ reagovala hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková. Organizácia na podporu a propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel má aktuálne 105 zamestnancov.

6. Budú sa meniť názvy už existujúcich ministerstiev?

Áno. Zmena názvu sa však týka len ministerstva školstva. Keďže agenda športu prejde na nový rezort, ministerstvo pod vedením Tomáša Druckera sa bude po novom volať Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Ministerstvo dopravy bude fungovať pod nezmeneným názvom.

7. Ako prebieha odovzdávanie agendy?

Pôsobnosť ministerstva dopravy v oblasti cestovného ruchu a pôsobnosť ministerstva školstva v oblasti športu sa podľa doterajších predpisov prechádza na nový rezort. Na oboch ministerstvách je aktuálne presun agendy v štádiu prípravy. Ministerstvo školstva v súvislosti s tým pripravuje dohodu, ktorá bude upravovať podrobnosti o prechode práv a povinností, rozpočtu, hnuteľného majetku, zmluvnej agendy, sporovej agendy atď. „Ako aj podrobnosti o prechode práv a povinností vyplývajúcich zo štátnozamestna­neckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon pôsobnosti,“ komentoval pre Pravdu rezort školstva.

8. Bude sa presúvať majetok, prípadne nastanú personálne zmeny?

Áno. V prípade oboch ministerstiev novela zákona predpokladá presun majetku, ale aj niektorých zamestnancov, ktorí boli za agendu športu a cestovného ruchu doteraz na rezortoch zodpovední. Čo koniec koncov vyplýva aj zo zákona. Detaily však zatiaľ známe nie sú. „V súvislosti s prechodom kompetencie prechádzajú od 1. februára 2024 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestna­neckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon tejto kompetencie, ako aj práva a povinnosti z iných právnych vzťahov z ministerstva školstva na ministerstvo cestovného ruchu a športu,“ reagovali z tlačového oddelenia rezortu školstva.

Podobne aj majetok, ktorý bol do konca januára v správe rezortu školstva a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencie, prechádza na nový rezort. „Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností,“ dodal rezort. Kým rezort školstva v odpovedi pre Pravdu predpokladá presun v oboch prípadoch, ako sme uviedli, rezort dopravy s personálnymi zmenami neráta.