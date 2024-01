Trestná novela je bližšie, koalícia opäť stanovila opozícii mantinely. Rozprava k rušeniu špeciálnej prokuratúry bude kratšia

T. Gašpar o pozmeňujúcom návrhu k novele Trestného zákona Video Zdroj: ta3

S návrhom na skrátenie diskusie prišiel na schôdzi poslanec Smeru Marián Saloň. „Tento časový priestor bude dostatočný pre každého poslanca vyjadriť sa k zákonu. Tento čas predstavuje približne 24 minút na poslanca,“ povedal. Ide podľa neho o dva rokovacie týždne, resp. osem rokovacích dní. Ak poslanci koalície časový priestor nevyužijú, diskusia však môže trvať kratšie, čo by znamenalo možnosť, že trestnú novelu schvália v parlamente už budúci týždeň.

Gašpar tvrdí, že pripomienky zapracovali

Ešte pred otvorením schôdze predseda poslaneckého klubu Smer Ján Richter na tlačovke uviedol, že koaliční zákonodarcovia majú záujem, aby sa štandardne rokovalo od 9.00 do 19.00. Nechcú pred sebou tlačiť zákony z minulého roka a v skrátenom legislatívnom konaní sú pripravení podporiť ďalších päť návrhov. Hoci koalícia podľa Richtera nemá záujem iniciovať pri trestnej novele nočné rokovanie, nevylúčil ho. Všetko sa bude podľa neho odvíjať od opozície a toho, či bude pokračovať v „čítaní telefónnych zoznamov“.

Podľa Richtera musia predloženými návrhmi zákonov na najbližšej schôdzi opraviť chyby svojich predchodcov. Mnohé z platných noriem označil za nevykonateľné, vrátane legislatívy o územnom plánovaní. Predseda klubu sa domnieva, že zákon o stavebnom poriadku by mohol nájsť podporu naprieč celým parlamentom. Na najbližšej schôdzi majú rokovať aj o štátom podporovanom nájomnom bývaní. „To, čo presadila Sme rodina, je zlé,“ zdôraznil exminister práce s tým, že doteraz nebol odovzdaný ani jeden nájomný byt. Zmeny by mali priniesť aj širšie možnosti pre samosprávy.

O postupe pri druhom čítaní k návrhu trestnej novely Gašpar veľa nového neprezradil. Na tlačovke sa viac venoval svojmu pozmeňujúcemu návrhu. Okrem drobností koalícia vraj prišla aj so zásadnejšími úpravami. V návrhu konzultovanom s ministerstvom spravodlivosti reflektovala na pripomienky generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Opozícia už po utorkovom výbore, ktorý zmeny schválil, označila Gašparove zmeny za kozmetické.

V porovnaní s pôvodným znením novely koalícia upravila v pozmeňujúcom návrhu výšky škôd v trestnom konaní. Vláda argumentuje, že sa roky nebral ohľad na infláciu, a ak by sa hodnoty nemenili, zbytočne by sa kriminalizovali ľudia. Kým v dnes platnej legislatíve je malá škoda definovaná vo výške od 266 eur, koaličný návrh ráta so sumou od 700 eur. Zmeny sa majú dotknúť aj väčšej škody (v súčasnosti od 2 600 eur), značnej škody (v súčasnosti od 26 600 eur) a škody veľkého rozsahu (v súčasnosti od 133-tisíc eur). Väčšia škoda vznikne podľa Gašparovho návrhu od 20-tisíc eur značná škoda sa bude rátať od 250-tisíc a pri škode veľkého rozsahu by sa suma mala z pôvodne navrhovaných 700-tisíc znížiť na 650-tisíc eur.

Gašpar tvrdí, že nezabudli ani na požiadavky Európskej komisie a Európskej prokuratúry, konkrétne v prípade poškodzovania finančných záujmov Európskej únie. „Mali sme navrhnutú v základnej skutkovej podstate sadzbu od šesť mesiacov do troch rokov, návrh prichádza so zmenou na nula až štyri roky,“ uviedol s tým, že hlavným argumentom bolo zladenie hornej sadzby s inými štátmi. Do modernej trestnej politiky podľa neho nepatrí stíhanie tzv. horalkových recidivistov, ktorí trikrát za sebou ukradnú keksík a skončia s nepodmienečným trestom.

Novela môže podľa SaS ohroziť aj deti

Podľa poslanca Ondreja Dostála (klub SaS) sa do rozpravy budú započítavať pozmeňovacie návrhy, faktické poznámky aj procedurálne návrhy. Ak prihlásení poslanci nestihnú vystúpiť, môžu odovzdať písomné vystúpenie. „Ak obsahuje pozmeňujúce návrhy, malo by sa o nich hlasovať. Spravodajca by ich pred hlasovaním mal prečítať a potom dať o nich hlasovať,“ vysvetlil.

„Koalícia síce predĺžila čas určený na rozpravu, ale takto by to nemalo prebiehať,“ reagoval na dianie v parlamente predseda SaS Richard Sulík. I keď Smer, Hlas a SNS voľby vyhrali, neplatí podľa neho, že môžu všetko. „Pre víťazov platia pravidlá a najmä pravidlá k skrátenému legislatívnemu konaniu koalícia hrubo porušuje,“ pokračoval šéf SaS. Závažné zmeny, ktoré má trestná novela priniesť, si zaslúžia riadne medzirezortné pripomienkové konanie.

Sulíkovci priniesli do rokovacej sály kolegom tzv. protestné noviny. Spísali v nich fakty s príkladmi toho, čo majú novinky priniesť. Ak novela prejde, zo Slovenska sa podľa Sulíka stane „eldorádo pre zločincov“. Poslankyňa Jana Bittó Cigániková (SaS) varovala, že novela môže otvoriť dvere navádzaniu detí na trestné činy.

Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) zase tvrdí, že novela umožní otvoriť staré prípady, v ktorých je už rozhodnuté, a spochybnili by sa ňou už uzavreté dohody o vine a treste. Problém budú mať aj sudcovia a prokurátori. Zo dňa na deň začnú používať pravidlá, o ktorých dnes nič nevedia. Dianie v parlamente a obmedzenie rozpravy prirovnala ku komunizmu.

Strana SaS ako jeden z organizátorov protivládnych protestov zvažovala, že najbližšie zhromaždenie zorganizuje priamo pred parlamentom. Ako problém sa však ukázala kapacita priestoru pre Národnou radou Slovenskej republiky. Sulík dodal, že aj vláda Igora Matoviča (bývalé OĽaNO), ktorej bol súčasťou, používala skrátené legislatívne konania, no nikdy sa proti ich zákonom nenaplnili námestia s masami ľudí. Odhaduje, že na štvrtkové zhromaždenie príde do Bratislavy 30-tisíc ľudí.