Americkí vojaci odchádzajú z Lešti so sekerou. USA dlhujú Slovensku vyše milióna eur

Od marca 2022 Slovensko chránia nielen domáci vojaci, ale aj príslušníci ozbrojených síl zo spojeneckých štátov Severoatlantickej aliancie. V reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu NATO vytvorilo mnohonárodnú bojovú skupinu, ktorá posilnila obranyschopnosť východného krídla aliancie, ale aj slovenského územia. Je dislokovaná v Centre výcviku Lešť. Okrem našich vojakov v bojovej skupine pôsobia príslušníci ozbrojených síl z Česka, zo Slovinska, z Nemecka, Holandska a zo Spojených štátov amerických.

Rozmiestnených je u nás vyše tisíc zahraničných vojakov, na Slovensku zvyčajne strávia niekoľko mesiacov. Následne ich vystrieda ďalšia skupina v rámci pravidelnej rotácie. Slovenské ministerstvo obrany sa má o spojencov postarať počas ich pobytu v Lešti, zabezpečuje pre nich nielen podmienky pre vojenský výcvik, ale aj ubytovanie a stravovanie. Nie je to však zadarmo. Rezort obrany za tieto služby pravidelne posiela spojencom faktúry. Vlády spojeneckých štátov potom výdavky na ubytovanie vojakov hradia do štátnej kasy.

Nezodpovední Američania

Nie všetky krajiny však vedia zaplatiť faktúry včas. Z informácií Centrálneho registra pohľadávok štátu vyplýva, že americké ministerstvo obrany s platbami opakovane mešká a Slovensku dlhuje vysoké sumy. Register pohľadávok bol zriadený pre evidenciu dlžníkov, ktorí sa omeškali s platbou voči akejkoľvek štátnej inštitúcii po dobu viac ako 30 dní.

Služby zahraničným vojakom účtuje Centrum výcviku Lešť. V registri zatiaľ má 37 zápisov o dlhoch a drvivá väčšina z nich, presne 31, sú meškajúce platby od americkej armády. Deväť faktúr včas neuhradilo veliteľstvo Armády Spojených štátov v Európe, dlhuje 130-tisíc eur. Ďalšie desiatky pohľadávok sú voči jednotke americkej armády Fifth Corps. Nezaplatila faktúry v celkovej hodnote 1,1 milióna eur. Jej príslušníci sú členmi mnohonárodnej bojovej skupiny a faktúry súvisia s ich pobytom vo vojenskom stredisku. Najčerstvejšie pohľadávky sú omeškane platby za ubytovanie a stravovanie Američanov v novembri a decembri 2023.

Prvý zápis o faktúre, ktorú Američania nezaplatili, je z roku 2017 a v registri svieti aj dnes. Znamená totiž, že dlh nebol splatený. Pohľadávka z registra bude vymazaná až po tom, čo dlžník splní všetky finančné náležitosti, vysvetlilo pre Pravdu ministerstvo financií, ktoré register vedie. Americká armáda podľa registra dlhuje za poskytnuté služby 1,2 milióna eur. Skutočný dlh však môže byť ešte vyšší, lebo register obsahuje len informácie o sume istiny pohľadávky štátu. Zverejnená výška dlhu tak nezahŕňa úroky z omeškania či penále.

Denník Hospodárske noviny informoval, že podobne postupujú aj predstavitelia nemeckej armády. Vlani v novembri mali zaplatiť výcvikovému centru viac ako 169-tisíc eur za stravovanie príslušníkov Bundeswehru a ďalších 3-tisíc eur za ich ubytovanie.

Dlh vymáhajú

Ministerstvo obrany si je situácie vedomé. Šéf rezortu Robert Kaliňák pre Pravdu uviedol, že detaily síce nepozná, ale je si istý, že "peniaze nám neutečú”. Tlačové oddelenie ministerstva potvrdilo, že dlh Američanov voči štátnej pokladnici je skutočne vysoký, ale pracuje sa na jeho splatení. "V tejto veci sa realizujú kroky pre vyriešenie situácie, teda úhradu týchto záväzkov. Dôkazom toho je aj zaplatenie faktúr dňa 29. 11. 2023, keď bolo zaplatených 22 faktúr v sume 950 959,76 eura,” uviedol rezort. Pohľadávky sú však naďalej zaevidované v registri, dôvodom môže byť aj to, že uhradená bola len istina dlhu, úroky z omeškania nezaplatili.

Pýtali sme sa aj na to, prečo americká armáda nedodržuje platobnú disciplínu a so zaplatením služieb mešká mesiace až roky. "K omeškaniu úhrady môže prispievať nielen oneskorenie doručenia faktúr do platobných centrál uvedených krajín, teda cezhraničné operácie, ale tiež rotácia personálu a s tým súvisiace odovzdávanie agendy,” tvrdí ministerstvo v stanovisku.

Ide tak o pravidelne sa opakujúci problém. Americká armáda vystavené faktúry spláca, ale s oneskorením. Kvôli tomu, že nestíha poslať platbu do 30 dní od dátumu splatnosti, sa v registri pohľadávok štátu množia zápisy o dlhoch Američanov. Postupne by mala narastať aj suma, ktorú majú uhradiť, lebo k istine by sa mali pripočítavať úroky z omeškania. A situácia sa opakuje takmer pri každej faktúre vystavenej americkej armáde.

Dlh spojencov navyše zrejme ešte bude narastať. Ministerstvo obrany zatiaľ nevie odhadnúť sumu výdavkov na ubytovanie a stravovanie vojakov NATO v Lešti na tento rok. "Výšku predpokladaných nákladov nie je možné bližšie stanoviť, pretože závisia od viacerých faktorov, ako napríklad od rotácie personálu a techniky, ktorá je prirodzenou súčasťou pôsobenia v rámci mnohonárodných bojových skupín NATO,” uviedlo ministerstvo obrany. Kroky na vyriešenie situácie sa realizujú priebežne a komunikácia s partnermi prebieha korektne, zhrnulo v stanovisku.

Maximálny počet spojeneckých vojakov na našom území stanovuje aktuálny mandát Národnej rady, ktorá odsúhlasila prítomnosť maximálne troch tisíc príslušníkov zahraničných ozbrojených síl. Momentálne na Slovensku pôsobí 1,1 tisíca zahraničných vojakov.