Ak chce Matovič niekomu pomôcť, dotyčný by si mal dávať pozor na chrbát, hovorí o prezidentskej kampani politológ

Kandidátka do volieb na prezidenta je uzatvorená a už dnes je jasné, že prezidentku Zuzanu Čaputovú nahradí v čele krajiny muž. O funkciu hlavy štátu sa uchádza 11 kandidátov a k lídrom koaličných strán Petrovi Pellegrinimu a Andrejovi Dankovi sa do boja o prezidentský palác pripojil aj bývalý premiér a šéf opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič. Medzi občianskymi kandidátmi a s podporou časti opozície v prieskumoch kraľuje Ivan Korčok. Ako teda vyzerá zoznam kandidátov v prezidentských voľbách, po konečnom termíne na prihlásenie sa do súboja? Zamiešajú karty tí, ktorí sa prihlásili poslední, alebo je o favoritoch, či dokonca o budúcom prezidentovi na základe prieskumov už rozhodnuté? Vypočujte si podcast denníka Pravda s politológom Radoslavom Štefančíkom.

