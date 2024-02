Daňoví poplatníci? Opozícia sa pýta, kto platil vládnu brožúru o „únose spravodlivosti“

Poslanec Marek Lackovič (PS) sa počas rozpravy o novele Trestného zákona dotkol aj vládnej brožúry s názvom Únos spravodlivosti v rokoch 2020 - 2023. Konkrétne ho zaujímalo, kto publikáciu platil. So svojou otázkou sa obrátil aj na koaličného poslanca Jána Mažgúta (Smer), ktorý práve sedel na mieste spravodajcu. V brožúre je ako autorský kolektív uvedené ministerstvo spravodlivosti spolu s Úradom vlády.

„Ak ministerstvo spravodlivosti, ktoré je vedené ako autor, platilo túto knihu, priznalo sa k únosu spravodlivosti, ktorý sa odohrával v rokoch 2020 až 2023. Nerozumiem, prečo sa k niečomu takému priznáva. Ako bývalý starosta si neviem predstaviť, že by som zneužil štvortisícovú obec na niečo také, nie to ešte ministerstvo spravodlivosti," povedal. Lackovič tvrdí, že opozícia podá žiadosť o sprístupnenie informácií o tom, kto sa konkrétne podieľal na vypracovaní publikácie a koľko finančných prostriedkov na to bolo použitých.

Exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková (SaS) tvrdí, že v brožúre sa nachádzajú viaceré „nechutné klamstvá a skratky". Publikácia podľa nej neobsahuje žiadne odkazy na preukázanie daných tvrdení. „Predpokladám, že to tlačili tlačiarne Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), to je tak nechutné. ZVJS nie je žiadna politická inštitúcia, aby tlačila takéto politické paškvily a ešte aj o klamstvách, ktoré sa týkajú jeho zariadení," uviedla. Vláde zároveň vyčítala, že zneužíva štát na „hrubé klamstvá".

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer) v štvrtok predstavil publikáciu Únos spravodlivosti v rokoch 2020 až 2023. Ako uviedol, 140-stranová brožúra prináša 140 káuz a prípadov, pri ktorých boli masívne porušované ľudské práva. „Nie sú tam domnienky, frázy, nie sú tam rôzne politické stanoviská, sú tam iba čisté fakty," priblížil minister a dodal, že brožúra obsahuje rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR, Generálnej prokuratúry SR, ale aj Európskeho súdu pre ľudské práva. Brožúra by podľa Kaliňáka mala zodpovedať otázku, kde dochádzalo k porušeniam práv. Zároveň podľa neho potvrdzuje, že za posledné tri roky „bola na prvom mieste politická moc a zneužívanie policajnej a trestnoprávnej agendy proti vybraným členom slovenskej spoločnosti". Zdôraznil tiež úlohu Úradu špeciálnej prokuratúry vo viacerých konaniach. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) dodal, že daný materiál sa opiera o fakty, podporené rozhodnutiami rôznych, najmä súdnych autorít, ale napríklad aj verejného ochrancu práv, nie sú v ňom hodnotiace úsudky.