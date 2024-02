Orbán ohľadom pomoci Ukrajine cúvol. Dostal čo chcel, ako vraví Fico, alebo ho k ústupku prinútili?

Je tu únava z Orbána, nie z Ukrajiny, znelo v Bruseli. Je to dôvod prečo ohľadom pomoci Ukrajine ustúpil? Akých bolo prvých sto dní vlády? Prioritou je zmena trestnej politiky, chlebové témy išli do úzadia. Aj o tom v komentovanom prehľade týždňa s Andrejom Matišákom a Mariánom Repom.

Prioritou prvých sto dní Ficovej vlády je zmena trestnej politiky. Nepresvedčila však o nej ani vlastných voličov, hoci sa o to, najmä v posledných dňoch, čoraz viac snaží. Isté je, že chlebové témy, ktoré Slovákov trápia išli do úzadia a zodpovednosť za to si vzájomne vyčíta koalícia s opozíciou. Na pozadí sa naplno začína súboj o prezidentský palác, ktorého závan sa zásluhou hlavne jedného z koaličných lídrov prenáša aj do vzťahov medzi trojicou predsedov strán. Tento týždeň však priniesol dobrú správu aspoň pre ťažko skúšanú Ukrajinu, ktorej únia, respektíve vedúci predstavitelia jednotlivých krajín, jednohlasne odklepli očakávanú 50 miliardovú pomoc. Je to od hlavného doterajšieho sabotéra Viktora Orbána dobromyseľný ústupok, alebo cúvol, pretože v zákulisí dosiahol, čo chcel? Vypočujte si komentovaný prehľad politicko-spoločenských udalostí týždňa Počúvajte Pravdu s Andrejom Matišákom a Mariánom Repom.

