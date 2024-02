Na horách hrozí víchrica, silno zafúka miestami aj v nižších polohách

Počas celej nedele platia na horách prvostupňové aj druhostupňové výstrahy pred vetrom. Na západe Slovenska a v okresoch Kežmarok a Poprad treba so silným vetrom počítať aj v nižších polohách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe.

Druhý stupeň výstrahy pred mohutnou víchricou meteorológovia vydali v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno. Vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu. Prvostupňová výstraha platí v okrese Banská Bystrica, kde môže vietor priemerne dosiahnuť 70 až 85 kilometrov za hodinu.

Vo väčšine Nitrianskeho kraja platí prvý stupeň výstrahy pred vetrom do 17.00 h. V Bratislavskom kraji, s výnimkou okresu Malacky, a tiež v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Hlohovec platí prvostupňová výstraha do 21.00 h. V okresoch Kežmarok a Poprad platí až do polnoci. Výstrahy pred silným vetrom ako aj víchricou na horách SHMÚ vydalo aj na pondelok (5. 2.).