Privysoký účet za pandémiu? Nákup vakcín sa dostal pod drobnohľad NKÚ

S netrpezlivým čakaním na prvé dostupné účinné očkovanie a dlhými radmi pred vakcinačnými centrami má skúsenosť drvivá časť populácie. Covid paralyzoval spoločenský aj ekonomický život, úmrtia pribúdali raketovým tempom a celý svet netrpezlivo čakal na akékoľvek dostupné riešenia. Štáty sa snažili čo najrýchlejšie vakcíny získať pre svojich občanov a objavili sa dokonca aj prípady, keď sa niektorí ľudia snažili „preskočiť“ poradovník a dostať sa k očkovaniu prednostne po protekcii. Dnes je skôr ťažké nájsť niekoho, kto by ešte mal o prevenciu proti covidu záujem.

Európska komisia (EK) samotná pripustila, že ešte nikdy v histórii takýmto spôsobom lieky nekupovala. To však neznamená, že nákup očkovacích látok za miliardy eur by mal zostať bez preverenia, upozornil Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Skôr než priniesol prvé odpovede nový úrad pre vyšetrovanie pandémie zriadený vládou, NKÚ v týchto dňoch otvoril novú kontrolu, v ktorej si chce posvietiť na nákup, skladovanie a likvidáciu vakcín proti ochoreniu covid.

Téma spoločného nákupu vakcín EK vyvoláva otázky hlavne preto, že komisia uzavrela so spoločnosťou Pfizer neverejnú zmluvu bez možnosti vypovedania, k čomu sú nepriamo zaviazané aj členské štáty. Už z predbežných informácií ku kontrole vyplýva, že zmluvy boli pre Slovensko nevýhodné.

„Napríklad v roku 2022 spoločnosť Pfizer dodala na Slovensko na základe výstupov zo spoločného nákupu členských krajín 5,8 milióna dávok vakcín. Naša krajina však v tom čase nepotrebovala podľa údajov z rezortu zdravotníctva žiadne nové vakcíny,“ zdôraznil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy a dodal, že „v polovici minulého roka bolo v skladoch dostupných viac ako 6 miliónov vakcín a zároveň v tom čase Slovensko darovalo iným krajinám 5,3 milióna kusov vakcín v odhadovanej sume 100 miliónov eur“.

Odstúpiť od zmluvy sa nedá

Slovensko je na globálnom farmaceutickom trhu malý hráč. Keď Slovensko dusila druhá vlna koronavírusu, rozbehlo sa očkovanie proti covidu. Presne 26. decembra 2020, keď bola krajina medzi lockdownami, cez Vianoce štát zakazoval cestovať, odporúčal dodržiavať sociálne bubliny.

Európa v tom čase finalizovala spoločný nákup vakcín pre všetky členské štáty. Očkovacie látky boli oproti liekom špecifické v tom, že členské štáty nesmeli rokovať bilaterálne s výrobcami. Nikdy v histórii sa nestalo, že by Európska komisia takýmto spôsobom nakupovala lieky. Žiadna krajina a ani rezort zdravotníctva nemali s takýmto nákupom skúsenosti.

Ministerstvo zdravotníctva pre Pravdu zdôraznilo, že od podpísania dodatku k zmluve v roku 2023 nenakúpilo žiadne ďalšie vakcíny určené na ochorenie covid.

„Aktuálne dodávky sú výsledkom kontraktov z predchádzajúcich rokov. Za rok 2023 bolo spolu dovezených 680-tisíc dávok vakcín proti ochoreniu covid,“ podotkol rezort Zuzany Dolinkovej (Hlas).

Slovensko tak postupuje podľa platnej zmluvy o dodávkach vakcín z roku 2021 a práve dodatkom č. 5 z roku 2023 sa podarilo dosiahnuť výrazné zníženie počtu dávok a rozloženie dodávok vakcín až do roku 2026, pričom pôvodne to malo byť do roku 2023.

„Tým si Slovensko zabezpečilo v prípade príchodu nových variantov ochorenia dodávky najnovších aktualizovaných vakcín bez dodatočných nákladov. V roku 2024 by malo byť dodaných 128-tisíc dávok, v roku 2025 by malo prísť 148 560 dávok a v roku 2026 by malo byť dodaných 148 558 dávok,“ ozrejmilo ministerstvo. Takisto z ministerstva potvrdili začatie kontroly v oblasti nákupu, skladovania a likvidácie vakcín. „Ministerstvo je maximálne súčinné v danej kontrole,“ uzavrel rezort zdravotníctva. NKÚ zdôraznil, že Slovensko má nevýhodnú zmluvu, ktorú za štát ešte v roku 2020 dohodla EK. V nej sa členské štáty zaviazali, že do roku 2026 im budú dovezené nakúpené vakcíny aj napriek tomu, že populácia o ne nemá záujem.

Zmluvy s firmou Pfizer

Európska lieková agentúra schválila štandardnú verziu vakcín, ktoré sa od začiatku používajú. Tie sa následne testujú, či sú na nové mutácie účinné. Údaje ukazujú, že vakcína je jednoznačne účinná a dá sa na ňu spoľahnúť. Farmaceutické firmy sa však stále snažia vyvíjať niečo lepšie a je jasné, že to trvá, kým sa k nám zaktualizovaná verzia dostane.

Každá jedna krajina si v roku 2020 v prvom rade potrebovala zabezpečiť niečo pre seba. Vo svete vládli obavy, ľudia zomierali, bolo veľa chorých, všade lockdowny. Na druhej strane tu bol rámec, ktorý nás mal chrániť, no tiež trvalo, kým začal v praxi dobre fungovať.

No zmluvy, ktoré podpisovala EK so spoločnosťou Pfizer, nie sú verejne kontrolovateľné pre klauzulu o dôvernosti informácií, ktorú si jednostranne uplatnila farmakologická spoločnosť.

„Do zmluvy presadila, že základné informácie súvisiace s transparentným použitím verejných zdrojov, ako je jednotková cena či hodnota kontraktu, sú utajené,“ priblížil šéf slovenských kontrolórov. Podľa údajov Európskeho dvora audítorov komisia podpísala do novembra 2021 zmluvy na 4,6 miliardy dávok vakcín v hodnote 71 miliárd eur. Slovenskí kontrolóri sa plánujú pozrieť na to, ako ministerstvo zdravotníctva komunikovalo o tejto téme s komisiou.

Členské krajiny mali možnosť nepristúpiť k predbežným kúpnym zmluvám, k samotným zmluvám a aj k ich dodatkom v určitej lehote. Kontrolóri sa pozrú na nákup vakcín aj od iných spoločností. „V týchto dňoch sme oslovili partnerské kontrolné inštitúcie členských krajín únie, aby nám odpovedali na dotazník k nákupu vakcín v ich krajinách. Výstupy z tejto kontroly chcem potom zaslať Európskemu parlamentu, keďže on má kontrolnú kompetenciu voči komisii,“ doplnil riaditeľ NKÚ Andrassy.