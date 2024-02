Rušenie Lipšicovho úradu sa blíži do finále. Opozícia bude ďalej tlačiť, Fico zrejme narazí na Čaputovú

Novelu Trestného zákona by mohli poslanci Národnej rady (NR) SR schváliť v stredu alebo vo štvrtok. Očakáva to premiér Robert Fico (Smer), ktorý tento termín označil za reálny. Novela má priniesť zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a zmeny pri množstve trestných sadzieb. Opozícia plánuje pokračovať v protestoch a okrem samotnej novely kritizujú aj skrátenie rozpravy. Podľa poslanca KDH Jána Horeckého využije hnutie všetky prostriedky na to, aby novela prijatá nebola. Koalícia však zrejme opäť narazí na veto prezidentky Zuzany Čaputovej.

Skrátenie diskusie o novele v druhom čítaní označil predseda vlády za správne rozhodnutie.

Skrátenie rozpravy je zákonný postup

„Takýto postup je zákonný a umožní, aby sme konečne začali rokovať o ďalších mimoriadne dôležitých návrhoch, ktoré už vláda predložila do Národnej rady,“ povedal vo videu na sociálnej sieti. Poslanci môžu v diskusii k návrhu vystúpiť v obmedzenom čase, ktorý koalícia určila celkovo na 62 hodín. Aktuálna 9. schôdza NR SR bude pokračovať od utorka (6. 2.).

Fico dodal, že na schôdzi treba rokovať o predloženom návrhu na oslobodenie poľnohospodárov od odvodov, aby sa tlmili „inflačné tlaky“ pri cenách potravín. Vláda sa chce venovať aj kontrole cien a marží potravín. Parlament by mal ďalej rokovať o zákone o strategických investíciách, venovať sa má novelizácii zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, novele zákona o verejnom obstarávaní či zákonu o 13. dôchodkoch.

Tzv. trestný balíček zrejme narazí na Čaputovú

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 uviedol, že novelou Trestného zákona chce vláda znižovať drakonické tresty. Podnety k novele sa podľa ministra spracúvajú. „Bude sa zapracovávať otázka užívania mäkkých drog,“ priblížil. Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ) pripomenula, že podľa prieskumu ani voliči strán vládnej koalície nechcú tieto zmeny, lebo ohrozia bezpečnosť obyvateľov.

Remišová reagovala, že nikomu z vládnej koalície za predchádzajúce roky neprekážal Trestný zákon, kým sa nezačali vyšetrovať „ich ľudia“. Taraba dodal, že novelou len plnia predvolebné sľuby. „Chcete, aby boli skutky vašich nominantov premlčané a beriete si obyvateľov za rukojemníkov,“ vyhlásila poslankyňa.

V súvislosti so schvaľovaním tzv. trestného balíčka Horecký zopakoval, že KDH použije všetky legislatívne prostriedky, aby zabránilo jej prijatiu v súčasnej podobe. „Odhadujem plány koalície, že to bude streda alebo štvrtok tento týždeň, vzhľadom na to, ako skrátili rozpravu a určili nám časy. KDH do toho času, ale aj potom, využije všetky legitímne prostriedky, aby sme zamedzili prijatiu Trestného zákona a Trestného poriadku v stave, v akom bol predložený vládou,“ uviedol.

Na margo kritiky, že kvôli obštrukciám opozície neboli prijaté ďalšie dôležité zákony, Horecký uviedol, že je to perfídne. „My sme tí, ktorí hovoria, že nebláznime, že v skrátenom legislatívnom konaní vláda predkladá napríklad novelu trestného zákona alebo predtým tzv. kompetenčného zákona, ktoré vôbec nepotrebujú byť prerokované tu a teraz. Oni ukazujú svoju prioritu,“ uviedol.

Obaja spolu s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas) počítajú s možnosťou, že v prípade schválenia novely ju prezidentka nepodpíše a vráti do parlamentu. „Ak prezidentka vráti zákon, predpokladám že Národná rada bude musieť zasadnúť a prerokovávať ho tak, aby ho schválila,“ dodal Drucker v diskusnej relácii ta3.