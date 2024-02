Ministerka Dolinková sa zaviazala, že martinskú nemocnicu postaví. Má na to dva roky

Trápenie Slovenska s investovaním európskych peňazí pokračuje. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) napriek tomu suverénne tvrdí, že zmeškané míľniky stíhame a do konca jej funkčného obdobia vyrastie pri Martine hrubá stavba novej univerzitnej nemocnice.

Ministerka zdravotníctva Dolinková v Ide o Pravdu Video Zdroj: TV Pravda

Tá má byť financovaná z plánu obnovy, no projekt sa už raz musel meniť a namiesto funkčnej nemocnice má vyrásť len hrubá stavba. Napriek tomu sú plány ministerky Dolinkovej ambiciózne a zo svojho postoja odmieta ustúpiť.

Minulý týždeň oslávila štvrtá vláda Roberta Fica (Smer) svojich sto dní v úrade. Ministerka Dolinková sa pochválila tým, že sa jej podarilo zvýšiť rozpočet pre zdravotníctvo takmer o jednu miliardu eur, vyčleniť šesťstotisíc eur na modernizáciu Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici či doladiť optimalizáciu siete nemocníc.

Čítajte viac Ohrozená výstavba nemocnice v Martine. Jej skelet chce Dolinková stihnúť postaviť do roku 2026, bránia jej v tom pozemky

Optimalizácia siete nemocníc mala byť najväčšou zdravotníckou reformnou snahou bývalej vlády. Za ostatných 20 rokov sa žiadnu obdobnú reformu nepodarilo prijať a ani túto štát nedotiahol do konca a snahu rozdeliť nemocnice do kategórií podľa toho, koľko operácií vykonávajú, si teraz prehadzujú ministri zdravotníctva z jedného funkčného obdobia na druhé.

Ministerka Dolinková musela na jeseň reformu zastaviť. „Podarilo sa nám upratať optimalizáciu, žiaľ, po tom, čo som sa dostala do kresla ministerky, som zistila, že nemocnice neboli poriadne rozdelené,“ ozrejmila v diskusnej relácii Téma televízie ta3.

Priznala že v súčasnosti je parlament zablokovaný kvôli novele trestného zákona a iná legislatíva sa prijíma len ťažko, no verí, že v Banskej Bystrici a v Martine vyrastie za toto volebné obdobie hrubá stavba nemocníc. „Aby sme postavili nemocnicu, musíme robiť aj projektové zmeny,“ zdôraznila.

Univerzitná nemocnica Martin má však od začiatku januára nové vedenie, pričom ministerka odvolala z funkcie riaditeľa Ivana Kocana. Na post od stredy 10. januára dočasne vymenovala Petra Durného.

Podľa informácií TV Markíza mal Kocan odísť takpovediac „zo dňa na deň“. Ako riaditeľ UNM bol len na začiatku svojho funkčného obdobia, z piatich rokov zatiaľ stihol odslúžiť iba jeden. Odvolať ho mali bez udania dôvodu. Po jeho výmene má nasledovať aj výmena projektového tímu, ktorý má na starosti výstavbu novej nemocnice.

Čítajte viac Dá sa postaviť sedem nemocníc za štyri roky? Tá v Martine už mala byť otvorená

Poslanec SaS Tomáš Szalay ministerku skritizoval, že robí personálne zmeny, no chýbajú jej reformné snahy. Zdôraznil, že riaditelia nemocnice nevedia „dňa ani hodiny, kedy budú odvolaní“. Dolinková argumentuje, že personálne výmeny majú za cieľ zefektívnenie manažmentu nemocnice.

Kocána pred rokom vymenovali po riadnom výberovom konaní a ministerka teraz žiada nové. Szalayovi sa spomínaný postup zdá absurdný. Poslanec za SaS je zároveň presvedčený, že plán obnovy je prekliatie pre Slovensko, podobne ako eurofondy. „Investičný dlh je tri miliardy a my sme za šesť rokov nedokázali dať miliardu do sektora, ako chceme zdravotníctvo obnoviť, keď sme nedokázali ani toto,“ zdôraznil Szalay.

Dolinková minulý týždeň na tlačovej konferencii zdôraznila, že výkopové práce by sa mali začať na jar, no jedným dychom priznáva, že štát nemá vysporiadané pozemky, na ktorých sa bude stavať. Časť zeme patrí Univerzite Komenského a časť menším súkromným vlastníkom. "Nedovolím, aby sme peniaze ktoré sme dostali, nevyužili a museli ich vracať späť do Bruselu,” zdôraznila Dolinková.

"Na jar chceme minimálne kopať, no aj tento termín je ohrozený,” upozornila a sľúbila, že týždeň čo týždeň bude kontrolovať priebeh stavby. "Nebudeme robiť to, čo Heger, ani to, čo Palkovič, a tvrdiť, že sa všetko stíha. Upozorňujeme na všetko, čo nefunguje, čo nám bývalý manažment zanechal,” ozrejmila. Priznáva, že pôvodné verejné obstarávanie sa skončilo fiaskom, pričom žiaden uchádzač o projekt neprejavil záujem. Opakovaný tender na výstavbu nemocnice stále nie je vyhodnotený, pričom Univerzitná nemocnica Martin ako obstarávateľ viackrát posunula termín na predkladanie ponúk.