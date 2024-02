SaS vyzýva Žilinku, aby zverejnil pripomienky k trestnej novele. Podľa Jarjabeka sa určite schváli

Novela Trestného zákona sa určite schváli, tvrdí to poslanec Národnej rady Dušan Jarjabek (Smer). Roman Michelko (SNS) nepredpokladá, že koalícia si osvojí niektorý z opozičných pozmeňujúcich návrhov. Ondrej Dostál (SaS) očakáva dlhé hlasovanie vzhľadom na množstvo pozmeňujúcich návrhov. Bol by prekvapený, ak by sa stihlo hlasovať v stredu. Poslanci opozičnej SaS vyzvali generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby zverejnil svoje pripomienky k novele Trestného zákona.