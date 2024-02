Blanár v Ide o pravdu: Vybavili sme predĺženie čerpania eurofondov. Na Ukrajine privítame akékoľvek mierové riešenie

Pozrite si debatu Petra Bielika a Juraja Blanára v relácii Ide o pravdu Video Zdroj: TV Pravda

Slovenská vláda sa rozhodla, že Ukrajine nebude dodávať zbrane z armádnych skladov, súkromné kontrakty slovenských zbrojoviek môžu pokračovať.

"NATO oficiálne nemá s konfliktom na Ukrajine nič spoločné. Všetko je to len bilaterálna záležitosť členských krajín. NATO nič nedodáva, žiadne zbrane… Je to bilaterálna záležitosť a my to rešpektujeme. Ak sa spojenci rozhodli, že budú dodávať zbrane a myslia si, že tento konflikt má vojenské riešenie, my to rešpektujeme. Rovnako ale očakávame, aby spojenci rešpektovali, že my sme skončili s dodávaním zbraní z vládnej úrovne, zo skladov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Myslíme si, že to nemá vojenské riešenie,” uviedol a dodal, že preto slovenská vláda volá po inom riešení na Ukrajine – mierovom a podporí každý mierový plán, nezáleží na tom, kto ho predloží.

Podľa Blanára Slovensko dosiahlo pri rokovaní s EÚ možnosť flexibilnejšie čerpať peniaze z eurofondov končiaceho sa programového obdobia. „Môžeme zúčtovať všetky projekty, ktoré ešte boli naštartované do konca minulého roka a môžeme ich zúčtovať v podstate v priebehu budúceho roka, čo by sme nemohli, pretože všetko zúčtovanie, keby sa to nebolo zmenilo, sme museli urobiť, tuším, do marca tohto roka“.

