Šimkovičovej sa nepáči šafárenie s umeleckými fondmi. Štát má kontrolovať, aké projekty podporí

O fondoch sa podľa ministerky najviac rozpráva „z ulice a je na čase, kedy kontrolu nad financovaním projektov prevezme rezort kultúry – štát“. Vzhľadom na to, že je parlament nateraz zablokovaný rušením Úradu špeciálnej prokuratúry, sama nevie, kedy sa návrh dostane na rokovanie Národnej rady.

Najvyššie dotácie z audiovizuálneho fondu (2022–2024) názov projektu žiadateľ schválená suma v eur 4-dielna miniséria MlKl PubRes s.r.o. 200 000 Cowgirl nutprodukcia s.r.o. 550 000 Nepela Punkchart films s.r.o. 600 000 Tichá pošta ARINAFILM s.r.o. 370 000 Hlavička objectif, s.r.o 500 000 Ťapákovci LIPSTICK s.r.o. 500 000 Matka noci KFS production s.r.o. 450 000 Spiaci účet II ALEF FILM&MEDIA s.r.o. 370 000 Interest escadra 450 000 Otec DANAE Production s.r.o. 450 000 celovečerný hraný film MIKI PubRes s.r.o. 300 000 Zdroj: AVF

“Chceli by sme to vedieť aj my, aby sme mohli zefektívniť svoju prácu,” zdôraznila Šimkovičová. Odmieta tvrdenia, že by chcela na ministerstve štát v štáte a zdôraznila, že pri kontrole fondov ide o verejné financie.

Spomínané fondy slúžia na podporu nových umeleckých alebo kultúrnych projektov, pre uchádzačov ponúkajú financie v podobe štipendií či grantov. Komplexne spísaný projekt s prínosmi a jasne určenými míľnikmi posudzuje komisia. Ak projekt podporiť zamietne, neexistujú podľa Šimkovičovej spôsoby ako sa proti rozhodnutiu odvolať. Ministerka verí, že väčšia kontrola štátu prinesie transparentnosť v procese udeľovania fondov.

Štátneho tajomníka ministerstva kultúry Tibora Bernaťáka taktiež hnevá , že AVF podporil seriál a film o Mikulášovi Černákovi sumou 500-tisíc eur a odmietli podporiť film o generálovi Golianovi. “Nebol to žiadny zbabelec, bol to hrdina Slovákov, hrdina SNP,” uviedol a dodal, že film sa však vzhľadom na nedostatok financií nenatočí.

V parlamente je už návrh zákonov, ktoré predložila skupina poslancov za Smer, Hlas a SNS. Roman Michelko (SNS) sa vyjadril, že našu legislatívu chcú upraviť podľa českého modelu.

Dôvodom má byť, že podľa Michelka aktuálny systém nepodporuje „časť kvalitných umelcov“. Návrhy zákonov na zmenu pravidiel dotácií Fondu na podporu umenia a Audiovizuálneho fondu sú podpísané okrem Michelku aj Dušanom Jarjabkom, Ľubicou Laššákovou, Karolom Farkašovským, Andrejom Dankom, Romanom Malatincom, Rudolfom Huliakom, Petrom Kotlárom, Pavlom Ľuptákom a Ivanom Ševčíkom.

Po tlačovej konferencii bol priestor len na dve novinárske otázky. Ministerka využila priestor aj na to, aby sa vyjadrila k svojmu odvolávaniu a k petícii, ktorú podpísalo 188-tisíc ľudí.

Stále je presvedčená, že petícia bola zmanipulovaná a nie všetky podpisy boli skutočné. Vec sa nateraz prešetruje. “Je tu 5,4 milióna osôb, ktoré petíciu nepodpísali. Medzi podpísanými bol aj Michael Jackson, neviem teda či nevstal z mŕtvych,” podotkla ironicky pričom spochybňuje aj to, že podpisy pribúdali v noci a časť z nich bola zo zahraničia.

Na otázku, či jej prekáža iniciatíva hercov či umelcov, reagovala, že u svojich podporu cíti. “Máme tu veľa umelcov, ktorí nie sú v tomto systéme, nosia mi kvety,” zdôraznila Šimkovičová.

Kontrola udeľovania fondov

Ministerke prekáža, že nadácia Milana Šimečku získala len za minulý rok prostredníctvom podporných schém štátu 69-tisíc eur, či že sa rektorka VšMÚ Bohunka Koklesová vyjadruje kriticky k Cyrilovi a Metodovi.

“Keď počúvam pani rektorku z vysokej školy, že Cyril a Metod nie sú témou dneška a že sa musíme zbaviť týchto mýtov, je mi smutno. Práve k tomuto sviatku bude ministerstvo kultúry pripravovať oslavy,” ozrejmila Šimkovičová.

Podľa predsedu výboru NR SR pre kultúru a médiá Romana Michelka (SNS) sa fondy správajú voči uchádzačom diskriminačne. “S FPÚ som ako žiadateľ bojoval a viem aké sú v ňom problémy,” ozrejmil Michelko. Podľa neho majú v inštitúciách svojvoľné kritéria podľa, ktorých komisie udeľujú dotácie. Prekáža mu, že niektoré periodiká dotácie nedostanú, ale fondy ich nájdu pre vulgárne umenie.

“Celá kniha je o tom že grgá, prdí a serie a toto je umenie štát ktoré financuje? Tieto fondy nemá žiadnu definíciu štátnej vnútornej politiky,” upozornil Michelko a spochybnil kvalifikáciu a odbornosť členov udeľovaniach porôt.

Podľa neho ide o cielenú a bezprecedentnú šikanu. “Absurdné rozhodnutia komisie pri periodikách, kde nedostali grant, ale dostali to umelecky spornejšie projekty,” posťažoval sa. O aké periodiká ide, nepriblížil.

Preto majú podľa neho na ministerstve snahu zmeniť systém ktorý dnes funguje. Podľa Michelka spomínaný systém ukazuje obrovské slabiny a inšpiráciu hľadá v Česku. Český model je podľa neho funkčný, demokratický, a “podporuje rôzne typy kultúrnych aktivít bez klanov”.

Donebavolajúce neprávosti

Štátny tajomník ministerstva kultúry Tibor Bernaťák sa na dennej báze sa stretáva s ľuďmi z kultúrnej obce, ktorí majú s fondmi problémy.

Spomína ako jedno zamietavé rozhodnutie len vágne spomenulo, že dielu “chýba viac reflexie moderného umenia” a druhé rozhodnutie bolo zamietnuté kvôli “nedostatočnému kultúrnemu prínosu”. "Žiadatelia nemajú šancu zistiť ako tento fond funguje, čo majú spraviť aby dostali dotáciu z tohto fondu,” ozrejmil Bernaťák.

Hnevá ho tiež, že AVF podporil seriál a film o Mikulášovi Černákovi sumou 500-tisíc eur a odmietli podporiť film o generálovi Golianovi. “Nebol to žiadny zbabelec, bol to hrdina Slovákov, hrdina SNP,” uviedol a dodal, že film sa však vzhľadom na nedostatok financií nenatočí.

“Ministerstvo ani štát nemá možnosti aby naprával donebavolajúce nesprávnosti. Nikto nepovedal, že všetko, čo robia, je zlé,” uzavrel.

Správu aktualizujeme o stanovisko AVF a FPÚ.