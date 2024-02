Trestný balíček je vo finále. Prejde tak či tak, no hlasovanie sa odkladá: zákon sa ešte zmení

Schvaľovanie trestného balíčka sa blíži do finále a niet pochýb o tom, že ho koalícia schváli. Opozícii sa síce podarilo posunutie účinnosti zákona, a teda aj zrušenia Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) o dva mesiace, úplné stiahnutie novely však bolo skôr snom, než reálnym cieľom. Výhrady k novelám trestných kódexov mal aj šéf Generálnej prokuratúry (GP) SR Maroš Žilinka, no koalícia ich nakoniec neakceptovala. Pôvodne sa malo hlasovať v stredu podvečer, predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini ako dôvod uviedol, že vystúpiť má ešte niekoľko poslancov a hlasovanie sa nestíha. V kuloároch sa však ako dôvod spomínajú aj protesty, ktoré spôsobia obmedzenia a koalícia si uvedomuje, že by mohla situácia vyeskalovať. Na poslednú chvíľu ešte poslanec Smeru Tibor Gašpar oznámil, že novela sa bude meniť.

Pellegrini ešte nevedel spresniť, či hlasovanie bude už o 11:00, pretože ešte predtým musí parlament vymenovať dvoch nových poslancov – Richarda Glücka, ktorý sa preslávil bitkou s Igorom Matovičom a nahradí poslanca Smeru Martina Nemkyho, a Richarda Dubovického, ktorý nahradí Tomáša Hellebrandta z Progresívneho Slovenska.

Opozícia vyzvala Žilinku, aby zverejnil list Pellegrinimu s jeho výhradami Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

Hlasovanie môže trvať aj dve hodiny

Gašpar by mal pred koncom rozpravy k trestnému balíčku podať ďalší pozmeňujúci návrh. Poslanci by mali rozpravu ukončiť okolo šiestej. „Bavíme sa sčasti o obsahových zmenách. Dôjde ešte k úprave nejakých trestných sadzieb a podobne,“ povedal. Zákon budem podľa neho mať dva termíny nadobudnutia účinnosti. Na termíne rušenia ÚŠP sa nič nemení„Asi tam bude dvojúčinnosť – jedna bude k 15. marcu a druhá, myslím, o päť dní neskôr,“ povedal. Pellegrini v rozhovore pre Joj uviedol, že by sa mohli zapracovať niektoré výhrady Európskej komisie.

Rozprava by sa mala skončiť okolo šiestej, na ďalšom postupe sa budú musieť poslanci dohodnúť. Jedno je však isté, novela sa určite schváli, v parlamente to uviedol poslanec Smeru. Dušan Jarjabek. „Zákon prejde, či sa to niekomu páči, alebo nepáči. Aká bude jeho záverečná podoba, uvidíme zajtra,“ povedal s tým, že všetky poslanecké kluby budú mať pauzu, aby sa rozhodli, ako budú hlasovať.

Poslanec Roman Michelko (SNS) nepredpokladá ani to, že koalícia si osvojí niektorý zo 47 opozičných pozmeňujúcich návrhov. Hlasovanie tak bude kvôli množstvu pozmeňujúcich návrhov dlhé, trvať môže aj dve hodiny. Podľa poslanca SaS Ondreja Dostála sa však pred hlasovaním začali do rozpravy zapájať aj koaliční poslanci a naráža práve na protesty. „Ochota koalície zapájať sa do rozpravy o mafiánskom balíčku prudko stúpla po zverejnení informácie, že ďalší protest sa koná dnes o 17:00 pred parlamentom,“ uviedol.

„Keby sa koalícia nezačala zapájať do rozpravy, tak by rozprava skončila zhruba dve hodiny pred hlasovacím termínom. Takto skončí až po piatej,“ uviedol s tým, že vzhľadom na zložité hlasovanie by sa jeho termín posunul na zajtra asi aj bez toho. „Ale prečo si nepoistiť, že sa hlasovanie o mafiánskom balíčku nebude konať práve v čase, keď budú proti nemu protestovať desaťtisíce ľudí, však?“ dodal.

Žilinkove pripomienky a opozície sťažnosti

Opozícia okrem samotných výhrad k trestnému balíčku požadovala aj to, aby sa návrh úplne stiahol, keďže tak, ako je predložený, je podľa nich nenapraviteľný a neopraviteľný. Aj keď sa im zatiaľ podarilo oddialiť rušenie ÚŠP a zmeny v kódexoch o dva mesiace, je nepravdepodobné, že by sa tentokrát dátum posunul, aj keby opozícia využila znova obštrukciu a rozprava sa naťahovala aj v treťom čítaní. K novele mal výhrady aj šéf GP Žilinka, ktorý sa stretol s Pellegrinim a Suskom. Žilinka navrhoval oproti pôvodnej novele sprísniť paragrafy týkajúce korupcie, pre ktoré sú dnes trestne stíhaní aj ľudia blízki koalícii. Ide napríklad o Miroslava Výboha, považovaného za človeka s väzbami na Roberta Fica, Norberta Bödöra, Jozefa Brhela, ale aj bývalého policajného prezidenta a súčasného poslanca Smeru Gašpara.

Foto: KP NR SR pellegrini, susko, žilinka Predseda NRSR Peter Pellegrini rokoval s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom a ministrom spravodlivosti Borisom Suskom o novele trestného zákona.

Koalícia nakoniec jeho požiadavky neakceptovala, aj keď ich Fico spočiatku vítal. Šéf GP upozornil aj na možný nesúlad takýchto zmien s medzinárodnými dohodami, ktorými je Slovenská republiky viazaná. List zverejnil Denník N a následne aj poslanec za SaS Ondrej Dostál na sociálnej sieti. Pozmeňujúci návrh nakoniec predložil sám Gašpar, ktorý je trestné stíhaný a figuruje v niekoľkých kauzách, spolu so Suskom. Poverila ho tým koalícia. Čo sa týka korupcie, oproti pôvodnej sadzbe tri až osem rokov navrhla koalícia znížiť trest na dva až šesť rokov a niektorí môžu vyviaznuť dokonca s podmienkou.

Čaputová je presvedčená, že predkladatelia nevedia o dosahoch Trestného zákona Video Zdroj: ta3

Zmeny v novele podľa Suska reagujú na výhrady odborníkov, Európskej komisie, ako aj na návrhy opozičných strán, vrátane úpravy jednotlivých výšok škôd, ako o nich diskutoval parlament. Fico dodal, že v pozmeňujúcom návrhu sú zahrnuté aj ústupky opozície, tá ich však považuje len za „kozmetické“. Opozícia kritizovala aj to, že sa o novele rokuje v skrátenom legislatívnom konaní a priestor na pripomienkovanie nedostali niektoré mimovládne organizácie, ombudsman a ďalší odborníci.

Podľa Žilinku nebudú príliš nízke tresty za korupciu odstrašujúce. Mária Kolíková (SaS) to vníma tak, že Žilinka vytvára politickú hmlu na podporu vládnej koalície. „Moje odborné a vecné legislatívne pripomienky boli uplatnené oficiálnym spôsobom a na mieste, ktoré zodpovedajú štádiu legislatívneho konania. Je však vo výlučnej kompetencii poslancov Národnej rady SR, či a v akom rozsahu moje pripomienky zohľadnia,“ reagoval neskôr šéf GP.

Čo bude ďalej?

Gašparov a ani Žilinkov pozmeňujúci návrh neboli jediné, ktoré sa v NR SR vyskytli. Hlasovanie bude dlhé aj kvôli 47 ďalším pozmeňujúcim návrhom. Každý poslanec má podľa poslanca Smeru Jarjabka právo predložiť pozmeňujúci návrh. Bude záležať na spravodajcovi zákona, ako bude postupovať, aby zefektívnil hlasovanie. Po tom, čo poslanci odložili hlasovanie zo stredy podvečer na štvrtok dopoludnia, je takmer isté, že novela prejde. Aj keď tomu bude predchádzať dlhé hlasovanie a účinnosť zákona sa z 15. januára presunula na 15. marca po opozičnej obštrukcii. Čo sa bude diať ďalej?

Napriek zime vyšli do ulíc opäť tisíce ľudí. Takto to vyzeralo na proteste v Bratislave Video Zdroj: TV Pravda

1. Po druhom čítaní nasleduje tretie čítanie. V kuloároch sa hovorí o tom, že preto, aby opozícia oddialila schválenie zákona, sa zrejme prihlási aj v treťom čítaní. Zatiaľ však nie je jasné, na čom sa dohodnú v koalícii. Ak by chceli obmedziť aj tretie čítanie, z rokovacieho poriadku vyplýva, že dĺžka času na rozpravu nemôže byť kratšia ako 12 hodín, čím by sa diskusia o trestnom balíčku opäť predĺžila. Vytýčený čas sa rozdelí pomerne medzi všetky strany podľa počtu ich poslancov. V prvom čítaní obmedzil šéf NR SR poslancom čas na 20 hodín, v druhom na 62. Nebýva však časté, aby sa o zákone debatovalo aj v treťom čítaní. Poslanci zvyčajne po hlasovaní o druhom čítaní, prejdú k hlasovaniu o treťom čítaní a následne o zákone ako celku.

2. Ak by sa v treťom čítaní, v ktorom sa poslanci podľa rokovacieho poriadku vyjadrujú k zákonu ako celku, neprihlásili žiadni poslanci, parlamentu pristúpi k hlasovaniu v treťom čítaní ihneď a zákon by ako celok mohol byť schválený už vo štvrtok.

3. Po schválení zákona má prezidentka Zuzana Čaputová pätnásť dní na to, aby zákon podpísala. Ak ho nepodpíše, zákon sa vracia do parlamentu a poslanci o ňom budú rokovať a schvaľovať ho znova. Aj keď prezidentka zákon nepodpíše, koalícia veto prelomí podobne, ako pri kompetenčnom zákone.

4. Na účinnosť zákona to však vplyv nemá. Malo by len v prípade, ak by Čaputová napadla aj účinnosť zákona. Ďalším krokom zo strany prezidentky je napadnutie novely na Ústavnom súde, čo takmer s istotou spraví. Snahu opozície napadnúť novelu trestných kódexov ešte predtým, než vyjde v zbierke zákonov, prezidentka nekomentovala. Hovorí, že podanie na Ústavný súd nie je iba politickým krokom. Na to, aby sa mohla účinne obrátiť na ústavných sudcov, potrebuje najskôr využiť všetky svoje ústavné právomoci, ktorým je právo vetovať zákon. „Ak jej veto poslanci prelomia, svoj ďalší postup oznámi ešte predtým, ako sa zákon stane účinným, teda v čase, ktorý má určený na podpis zákona,“ informoval Prezidentský palác. Podanie na Ústavný súd plánuje aj opozícia. Ústavný súd má na posúdenie 60 dní. Okrem toho SaS po iniciatíve Márie Kolíkovej podali aj ústavnú sťažnosť kvôli obmedzeniu práv poslancov.

5. Dôvodom, prečo by mohlo odďaľovanie vyhovovať aj koalícii je, že prípadné veto prezidentky a následne prípadne podanie na Ústavný súd, ktorým by napadla aj účinnosť zákona, sa čo najviac lehotami priblíži k 15. marcu. Ústavný súd by mal v tom prípade na posúdenie zákona niekoľko dní. Záleží od toho, kedy by prebehlo hlasovanie.

Ako sa zmení zákon? V rámci pripravovanej novelizácie Trestného zákona by sa definícia väčšej škody spôsobenej nezákonnou činnosťou mala znížiť z 35 000 na 20 000 eur, značná škoda z 350 000 na 250 000 eur a škoda veľkého rozsahu zo 700 000 na 650 000 eur. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu vypracovaného koaličným poslancom Tiborom Gašparom (Smer-SD).

Návrh takisto rozširuje trestnú sadzbu v prípade majetkovej kriminality, kde bola spôsobená škoda viac ako 20 000 eur. Pôvodná trestná sadzba vo výške dva roky a deväť mesiacov väzenia sa nahrádza sadzbou tri roky a šesť mesiacov väzenia a sadzbu jeden rok až štyri roky a deväť mesiacov nahrádza trestná sadzba dva roky až päť rokov a šesť mesiacov. Návrh tiež obsahuje doplnenie kvalifikovaných skutkových podstát trestných činov korupcie o nový zákonný znak objektívnej stránky vyjadrujúci „spáchanie trestného činu v značnom rozsahu“ alebo „spáchanie trestného činu vo vzťahu k nenáležitej výhode značnej hodnoty“. Súčasťou návrhu je aj zníženie hranice, kedy vzniká páchateľovi priestupková zodpovednosť z veku 15 rokov na 14 rokov veku, rovnako, ako je to v prípade trestnoprávnej zodpovednosti.

