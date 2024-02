Schválenie trestného balíka je na spadnutie. Poslanci budú hlasovať skôr, Gašpar svoj návrh opravil

Ešte včera nebolo jasné, kedy hlasovanie o novele trestných kódexov prebehne. Pôvodne sa malo hlasovať o jedenástej, no zdá sa, že to bude o hodinu skôr po tom, čo zložia sľub dvaja noví poslanci. Napriek tomu bude zrejme trvať dlho, keďže opozícia predložila okolo 50 pozmeňovacích návrhov, najviac predložilo opozičné hnutie Slovensko (predtým OĽaNO). Poslanec SNS Roman Mikulec nepredpokladá, že sa niektorý z nich schváli. Na posledné chvíľu prišiel s novým pozmeňovacím návrhom aj poslanec Smeru Tibor Gašpar.

Aktualizované 10:16 Branislav Grögling požiadal na základe dohody štyroch poslaneckých klubov o zvolanie grémia. Vymenoval strany PS, SaS, KDH a OĽaNO, na čo ho predseda parlamentu Peter Pellegrini upozornil, že OĽaNO neexistuje, koalícia tlieskala. „Zlodej ostane zlodejom, OĽaNO OĽaNO-m,“ kričal Jozef Pročko. Nasleduje 15-minútová prestávka, na poradu klubov.

Čo sa dialo včera?

Opozícii sa síce podarilo posunúť účinnosť zákona, a teda aj zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) o dva mesiace, úplné stiahnutie novely však bolo skôr snom, než reálnym cieľom. Výhrady k novelám trestných kódexov mal aj šéf Generálnej prokuratúry (GP) SR Maroš Žilinka, no koalícia ich nakoniec neakceptovala. Na poslednú chvíľu ešte poslanec Smeru Gašpar oznámil, že novela sa bude meniť.

Šimečka kritizuje koalíciu za postup pri novele trestných kódexov Video Zdroj: TV Pravda

Ešte pred hlasovaním parlament vymenoval dvoch nových poslancov – Richarda Glücka, ktorý sa preslávil bitkou s Igorom Matovičom a nahradil poslanca Smeru Martina Nemkyho, a Richarda Dubovického, ktorý nahradil Tomáša Hellebrandta z Progresívneho Slovenska.

V závere rozpravy predniesol pozmeňujúci návrh Gašpar a potom vystúpil predkladateľ návrhu minister spravodlivosti Boris Susko. Zákon podľa neho bude mať dva termíny nadobudnutia účinnosti. Na termíne rušenia ÚŠP sa nič nemení. „Asi tam bude dvojúčinnosť – jedna bude k 15. marcu a druhá, myslím, o päť dní neskôr,“ povedal. Pellegrini v rozhovore pre Joj uviedol, že by sa mohli zapracovať niektoré výhrady Európskej komisie.

Opozícia vyzvala Žilinku, aby zverejnil list Pellegrinimu s jeho výhradami Video Zdroj: TASR/Martina Kriková

Koalícia kritizovala, že napriek tomu, že predniesli svoje argumenty, opozícia ich nebrala do úvahy. „Som presvedčený, že naša komunikácia by nemala žiadny zmysel,“ odôvodňoval s tým, že Gašpar podľa neho predložil množstvo argumentov, faktov a príkladov, ktoré opozícia ignorovala. „Naše argumenty nepadli na úrodnú pôdu. Poslankyne nerešpektovali náš názor,“ prečítal z papiera.

Poslankyňa Zuzana Mesterová uviedla, že si Gašpar zlepil „legislatívneho Frankensteina“ pre seba. Bývalý policajný prezident sa k trestnej veci, v ktorej je obžalovaný, bude vyjadrovať pred súdom, nie v parlamente.

Čítajte viac Koalícia si razí cestu k trestnej novele, odobrili Gašparove zmeny. Otvorí to aj obchody zlodejom, upozorňujú predajcovia

Zákon však prejde napriek obštrukciám opozície. „Zákon prejde, či sa to niekomu páči, alebo nepáči. Aká bude jeho záverečná podoba, uvidíme zajtra,“ povedal Dušan Jarjabek (Smer). Zmeny v novele podľa Suska reagujú na výhrady odborníkov, Európskej komisie, ako aj na návrhy opozičných strán, vrátane úpravy jednotlivých výšok škôd, ako o nich diskutoval parlament. Fico dodal, že v pozmeňujúcom návrhu sú zahrnuté aj ústupky opozície, tá ich však považuje len za „kozmetické“. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka zopakoval, že požadujú, aby bol návrh stiahnutý a prešiel normálnym medzirezortným pripomienkovým konaním a diskusiou v odborných kruhoch.

Čaputová je presvedčená, že predkladatelia nevedia o dosahoch Trestného zákona Video Zdroj: ta3

Podľa Žilinku nebudú príliš nízke tresty za korupciu odstrašujúce. Mária Kolíková (SaS) to vníma tak, že Žilinka vytvára politickú hmlu na podporu vládnej koalície. „Moje odborné a vecné legislatívne pripomienky boli uplatnené oficiálnym spôsobom a na mieste, ktoré zodpovedajú štádiu legislatívneho konania. Je však vo výlučnej kompetencii poslancov Národnej rady SR, či a v akom rozsahu moje pripomienky zohľadnia,“ reagoval neskôr šéf GP.

Aký bude postup?

Gašparov a ani Žilinkov pozmeňujúci návrh neboli jediné, ktoré sa v NR SR vyskytli. Hlasovanie bude dlhé aj kvôli 47 ďalším pozmeňujúcim návrhom. Každý poslanec má podľa poslanca Smeru Jarjabka právo predložiť pozmeňujúci návrh. Bude záležať na spravodajcovi zákona, ako bude postupovať, aby zefektívnil hlasovanie. Po tom, čo poslanci odložili hlasovanie zo stredy podvečer na štvrtok dopoludnia, je takmer isté, že novela prejde. Aj keď tomu bude predchádzať dlhé hlasovanie a účinnosť zákona sa z 15. januára presunula na 15. marca po opozičnej obštrukcii. Čo sa bude diať ďalej?

1. Po druhom čítaní nasleduje tretie čítanie. V kuloároch sa hovorí o tom, že preto, aby opozícia oddialila schválenie zákona, sa zrejme prihlási aj v treťom čítaní. Zatiaľ však nie je jasné, na čom sa dohodnú v koalícii. Ak by chceli obmedziť aj tretie čítanie, z rokovacieho poriadku vyplýva, že dĺžka času na rozpravu nemôže byť kratšia ako 12 hodín, čím by sa diskusia o trestnom balíčku opäť predĺžila. Vytýčený čas sa rozdelí pomerne medzi všetky strany podľa počtu ich poslancov. V prvom čítaní obmedzil šéf NR SR poslancom čas na 20 hodín, v druhom na 62. Nebýva však časté, aby sa o zákone debatovalo aj v treťom čítaní. Poslanci zvyčajne po hlasovaní o druhom čítaní, prejdú k hlasovaniu o treťom čítaní a následne o zákone ako celku.

2. Ak by sa v treťom čítaní, v ktorom sa poslanci podľa rokovacieho poriadku vyjadrujú k zákonu ako celku, neprihlásili žiadni poslanci, parlamentu pristúpi k hlasovaniu v treťom čítaní ihneď a zákon by ako celok mohol byť schválený už vo štvrtok.

3. Po schválení zákona má prezidentka Zuzana Čaputová pätnásť dní na to, aby zákon podpísala. Ak ho nepodpíše, zákon sa vracia do parlamentu a poslanci o ňom budú rokovať a schvaľovať ho znova. Aj keď prezidentka zákon nepodpíše, koalícia veto prelomí podobne, ako pri kompetenčnom zákone.

4. Na účinnosť zákona to však vplyv nemá. Malo by len v prípade, ak by Čaputová napadla aj účinnosť zákona. Ďalším krokom zo strany prezidentky je napadnutie novely na Ústavnom súde, čo takmer s istotou spraví. Snahu opozície napadnúť novelu trestných kódexov ešte predtým, než vyjde v zbierke zákonov, prezidentka nekomentovala. Hovorí, že podanie na Ústavný súd nie je iba politickým krokom. Na to, aby sa mohla účinne obrátiť na ústavných sudcov, potrebuje najskôr využiť všetky svoje ústavné právomoci, ktorým je právo vetovať zákon. „Ak jej veto poslanci prelomia, svoj ďalší postup oznámi ešte predtým, ako sa zákon stane účinným, teda v čase, ktorý má určený na podpis zákona,“ informoval Prezidentský palác. Podanie na Ústavný súd plánuje aj opozícia. Ústavný súd má na posúdenie 60 dní. Okrem toho SaS po iniciatíve Márie Kolíkovej podali aj ústavnú sťažnosť kvôli obmedzeniu práv poslancov.

5. Dôvodom, prečo by mohlo odďaľovanie vyhovovať aj koalícii je, že prípadné veto prezidentky a následne prípadne podanie na Ústavný súd, ktorým by napadla aj účinnosť zákona, sa čo najviac lehotami priblíži k 15. marcu. Ústavný súd by mal v tom prípade na posúdenie zákona niekoľko dní. Záleží od toho, kedy by prebehlo hlasovanie.