Hellebrandt neinformoval nemocnicu o svojej diagnóze. Urobil som chybu a vyvodil zodpovednosť, uviedol. Odkiaľ vedel Fico o trestnom stíhaní, pýta sa Šimečka

Bývalý poslanec parlamentu Hellebrandt na sociálnej sieti uviedol, že ho mrzí chyba, ktorú spravil. „Kvôli tejto chybe som sa rozhodol vyvodiť politickú zodpovednosť a vzdal som sa mandátu poslanca NR SR," napísal. „Pri mojom pobyte v žilinskej nemocnici som lekárov neupovedomil o mojej zdravotnej diagnóze. Neurobil som tak zo strachu, že táto osobná informácia sa dostane na verejnosť a stane sa prostriedkom politického boja. Zdá sa, že som sa bál oprávnene," napísal Hellebrandt na sociálnej sieti.

Ďalej uviedol, že s ochorením žije už vyše 15 rokov, berie lieky a pravidelne chodí v zahraničí na kontroly a liečbu. „Vďaka tomu nie som infekčný a nepredstavujem žiadne ohrozenie pre lekársky personál ani iných ľudí, s ktorými som v styku. Keďže nepredstavujem ohrozenie pre verejné zdravie, netušil som, že moju diagnózu musím niekde aktívne hlásiť. Akokoľvek, neznalosť práva neospravedlňuje a je iba mojou chybou, že som sa neoboznámil so slovenskými pravidlami pred tým, ako som sa sem vrátil,“ dodal s tým, že podľa právnej analýzy nespáchal trestný čin, ale správny delikt.

„Svojej chyby som si vedomý a preto som odstúpil. Som presvedčený, že na politikov musia platiť prísnejšie merítka," napísal Hellebrandt.

Dodal, že sám o trestnom oznámení nebol informovaný. „Je zarážajúce, že takouto informáciou, ak je pravdivá, disponuje premiér Robert Fico a rád by som sa ho spýtal, z akého zdroja a z akého titulu ju má k dispozícii. Je zrejmé, že moje pochybenie bude Robert Fico zneužívať na boj proti demokratickej opozícii a na odpútanie pozornosti od svojich vlastných prešľapov a veľkej skupiny trestne stíhaných politikov z radov koalície, ktorí sa naďalej držia svojich stoličiek," uviedol.

Čo sa týka trestného oznámenia, podľa slov lídra PS Šimečku sa o tom dozvedeli až z verejného vyjadrenia premiéra Fica. „Čo ma veľmi znepokojuje – odkiaľ má predseda vlády takúto informáciu? Ako ňou disponuje?“ povedal Šimečka s tým, že to vyvoláva podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.

Predseda vlády v stredu (7. 2.) na sociálnej sieti uviedol, že PS by malo vysvetliť dôvody vzdania sa mandátu poslanca z hnutia. Uviesť by podľa neho hnutie malo, či to „súvisí s incidentom v nemocnici, pre ktorý na neho nemocnica podala trestné oznámenie“.