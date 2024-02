Parlament má nových poslancov. Glücka, ktorý udrel Matoviča a Dubovického vo svetri

Video Parlament má nových poslancov vrátane Glücka, ktorý udrel Matoviča

Za stranu Smer si mandát uplatnil Richard Glück, ktorý je náhradníkom za Martina Nemkyho (Smer). Toho vláda vymenovala za predsedu Štatistického ú­radu.

Glück sa zviditeľnil potýčkou s lídrom OĽaNO Igorom Matovičom. Došlo k nej krátko pred septembrovými parlamentnými voľbami, keď Matovič narušil tlačovú konferenciu Smeru pri Úrade vlády. Glück vtedy Matovičovi uštedril dve rany do tváre.

Glück sa k útoku na Matoviča otvorene priznal aj na sociálnej sieti a svoje konanie obhajoval. „Toto je odo mňa pre Matoviča za všetkých Slovákov, ktorým zničil životy. Váš Richard Glück," uviedol v popise videa. O pár hodín svoj príspevok zmazal.

Poslanecký sľub zložil aj Richard Dubovický z hnutia Progresívne Slovensko, ktorý v parlamente nahradil Tomáša Hellebrandta (PS). Ten sa k 6. februáru 2024 z osobných dôvodov svojho mandátu vzdal.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas) po zložení sľubu poslancami skritizoval Dubovického za jeho outfit.

„Nového poslanca z PS by som chcel upozorniť, že toto bol najvýraznejší moment v jeho politickej kariére, ale nestál mu ani za to, aby sa náležite na tento úkon obliekol. Do budúcna dodržujte nejaký dress code. Z úcty k Ústave SR by ste mali mať oblek riadne ustrojený alebo kroj," povedal.

Poslanec mal na sebe oblečené sako, pod ním však nemal košeľu s kravatou, ale sveter.

Foto: TASR, Jaroslav Novák Richard Dubovický Poslanec Národnej rady SR Richard Dubovický (Progresívne Slovensko) skladá sľub počas schôdze parlamentu v Bratislave 8. februara 2024