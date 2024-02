Vládna novela Trestného zákona skráti premlčaciu dobu v prípade znásilnenia o polovicu, upozornili poslankyne

Vláda ničí Slovensko tým, že ide chrániť mafiánov, pozýva sem ďalších a ešte ide znižovať tresty a uľahčovať to násilníkom. Uviedla to poslankyňa Janka Bittó Cigániková (SaS) v reakcii na pozmeňujúci návrh Tibora Gašpara (Smer) k novele Trestného zákona, ktorým sa skracujú premlčacie doby v prípade znásilnenia a sexuálneho zneužitia maloletých na polovicu. Premlčacia doba by sa tak mala skrátiť z 20 rokov na 10.