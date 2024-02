Čo prinesie veľká novela Ficovej vlády? Tresty za úplatky sa zmiernia, pri drogách to bude horšie. Obetiam znásilnenia nepraje

Hlasovanie v NR SR o pozmeňujúcich návrhoch k novele Trestného zákona Video Zdroj: TV NR SR

Vláda Roberta Fica predstavila svoj úplne prvý návrh trestnej novely ešte vlani koncom roka. Ambiciózny plán schváliť zmeny pred Vianocami jej však nevyšiel. Do cesty sa v prípade hlasovania o návrhu na skrátené legislatívne konanie postavili poslanci opozície. Možnosť schvaľovať veľké zmeny trestnej politiky zrýchlene prešla napokon až na konci januára. Nasledovalo prvé a druhé čítanie, v ktorom dostala opozícia 62-hodinový limit na diskusiu. Nenaplnil sa ani druhý z avizovaných plánov koaličných poslancov. Hoci sa pôvodne malo hlasovať o novele v stredu počas protestu pred parlamentom, schvaľovanie sa odsunulo na štvrtok.

Pôvodné znenie novely predkladal do parlamentu minister spravodlivosti Boris Susko (Smer), no pozmeňovací návrh už bol z dielne jeho straníckeho kolegu poslanca Tibora Gašpara. Svoj pozmeňovací návrh viackrát opravoval, posledné úpravy robil ešte vo štvrtok ráno po upozornení opozície. V pléne sa neskôr po bodoch čítali a neschvaľovali pozmeňovacie návrhy opozície. Prešli len tri body z dlhého pozmeňovacieho návrhu poslanca Ľubomíra Galka (bývalé OĽaNO). V deň hlasovania viackrát vypadol parlamentný web alebo jeho stránky dlho načítavalo.

Čo sa zmení s novelou Trestného zákona Trestná novela Ficovej vlády prinesie veľa zmien. Znížia sa tresty za prijímanie úplatku, podplácanie, krádež, spreneveru, finančné podvody, a v mene odľahčenia väzníc sa budú viac rozdávať podmienečné tresty. Okrem toho sa výrazne skrátia premlčacie doby a zmenia sa i hranice škôd. S prijatím novely končí k 15. marcu aj Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na čele s Danielom Lipšicom. Čo sa zmení v porovnaní s aktuálne platnou legislatívou?

Hranice škôd

V pozmeňovacom návrhu sa na nátlak verejnosti zmenili hranice škôd. Vláda argumentuje, že sa roky nebral ohľad na infláciu. Malá škoda, ktorá je dnes klasifikovaná od výšky 266 eur a do tejto sumy sa spáchaný skutok nepovažuje za trestný čin, ale priestupok, sa mala pôvodne zmeniť na 700 eur. Gašpar navrhol, aby to bolo 500 eur a viac.

Zmeny sa majú dotknúť aj väčšej škody (v súčasnosti od 2 600 eur), značnej škody (v súčasnosti od 26 600 eur) a škody veľkého rozsahu (v súčasnosti od 133-tisíc eur). Väčšia škoda vznikne podľa Gašparovho návrhu od 20-tisíc eur, značná škoda sa bude rátať od 250-tisíc a pri škode veľkého rozsahu by sa suma mala z pôvodne navrhovaných 700-tisíc znížiť na 650-tisíc eur.

Podvod

Za podvod, pri ktorom bude výška škody od 266 do 500 eur, po novom nebude hroziť trest odňatia slobody. V súčasnosti platná legislatíva sankcionuje podvod v tomto rozsahu trestom väzenia 0–2 roky. Táto sadzba bude až pri podvode od 500 do 700 eur a pri podvode od 700 do 2 600 eur a tiež pri podvode od 2 600 do 5 000 eur. Vyššie tresty budú až pri podvodoch nad 5 000 eur. Najvyšší možný trest bude pri podvode od 700-tisíc eur. Kým dnes je to 10–15 rokov, po novom to bude 3–10 rokov pri škode od 650-tisíc eur.

Znásilnenie a sexuálne zneužívanie

Poslankyne PS, KDH a SaS vo štvrtok upozornili, že pozmeňovací návrh poslanca Tibora Gašpara ukrýva aj skrátenie premlčacích lehôt v prípade znásilnenia a sexuálneho zneužitia detí. „Práve tieto premlčacie doby na vyšetrenie trestného činu boli doteraz 20 rokov, teraz budú 10,“ vystríhala poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková. Aktuálne nastavené premlčacie doby sú podľa nej preto také vysoké, aby mali ženy a deti nádej, že ich prípady budú vyšetrené. Poslankyňa KDH Martina Holečková navrhované zmeny označila za výsmech obetiam sexuálneho násilia.

Drogy

Zmeny sa dotknú aj výroby a obchodu s drogami. Novelou sa začne rozlišovať, či človek prechováva alebo pestuje drogu v malom množstve alebo väčšom. Kým dnes je trestná sadzba za väčšie množstvo 10–15 rokov a Susko navrhoval 10–20 rokov, Gašparov návrh ju sprísňuje na 8–20 rokov.

Prijímanie úplatku

Kým aktuálne znenie Trestného zákona hovorí, že za prijatie úplatku do 133-tisíc eur dostane páchateľ 2–5 rokov s premlčacou dobou päť rokov, pôvodné znenie vládnej novely, ale aj Gašparov návrh už rátajú s oveľa nižším trestom. Dostať môže trest 0–4 roky. Premlčacia doba sa nemení.

Výrazne nižšie tresty budú aj za prijatie úplatku od 133-tisíc do 700-tisíc eur. Nateraz za takýto trestný čin dostane páchateľ 7–12 rokov. V Suskovom návrhu sa písalo o 0–4-ročnom treste, v Gašparovom pozmeňovacom návrhu o 3–8 rokoch pri škode od 250-tisíc do 650-tisíc eur. Z dnešných 20 rokov sa skráti premlčacia doba na päť rokov.

Pri prijímaní úplatku nad 700-tisíc eur dnes možno dostať rovnako 7–12-ročný trest odňatia slobody a premlčacia doba je 20 rokov. V tomto prípade sú Suskova novela aj Gašparov návrh rovnaké. Po novom by tak za prijatie úplatku nad 700-tisíc eur mal byť trest v rozmedzí 3–10 rokov s premlčacou dobou 10 rokov (dnes je to 20 rokov).

Ak sa parlamentu podarí prelomiť prípadné veto hlavy štátu, tresty sa budú meniť aj pri prijímaní úplatku pri obstaraní vo veci verejného záujmu. Pri výške od 133-tisíc do 700-tisíc eur hrozí aktuálne trest 10–15 rokov za mrežami. Vládny návrh rozsah možného trestu podstatne znížil. Podľa Suskovej novely by za tento druh trestného činu páchateľ dostal podstatne menej, a to 4–10 rokov. Premlčacie doby by sa skrátili z 20 na 5 rokov. Gašpar vo svojom návrhu upravil len hornú hranicu trestu na 4–9 rokov pri škode od 250-tisíc eur až 650-tisíc eur.

Pri prijatí úplatku vyššieho ako 700-tisíc eur pri obstaraní veci verejného záujmu sa má trest meniť z aktuálnych 10–15 rokov na 5–10 rokov, Susko navrhol 4–10 rokov.

Podplácanie

Pri trestnom čine podplácania do výšky 133-tisíc eur vláda i poslanec navrhujú, aby sa z aktuálnej sadzby 0–3 roky zmenili hranice trestu na 0–1 rok. Pri podplácaní od 133-tisíc do 700-tisíc eur je súčasný trest 4–10 rokov. Minister Susko tu navrhoval, aby sa sadzby zmenili na 0–1 rok. Hoci sa od vládneho líši aj Gašparov návrh, zmeny oproti súčasnej úprave sú obrovské. Poslanec Smeru navrhuje, aby pri škode od 250-tisíc do 650-tisíc eur bola možnosť uložiť trest za podplácanie vo výške 1–5 rokov.

Ak sa páchateľ dopustí trestného činu podplácania nad 700-tisíc eur, dnes mu za to môžu vymerať 4–10 rokov. Susko i Gašpar zhodne navrhli, aby sa sadzby upravili na 2–7 rokov. V tomto prípade by sa o polovicu skrátila aj premlčacia doba, a to z 20 na 10 rokov.

Krádež

Kritizované sú vo veľkom navrhované tresty za krádeže. Ak zlodej spôsobí škodu vo výške od 2 600 do 5 000 eur, dnes za to dostane trest šesť mesiacov až tri roky. Premlčacia doba je v tomto prípade päť rokov. Po novom by to malo byť inak. Gašpar so Suskom navrhli trest 0–2 roky s premlčacou dobou tri roky. Veľká zmena nastane aj pri treste za krádež vo výške od 5 000 do 26-tisíc eur. Podľa súčasnej právnej úpravy za ňu dostane páchateľ šesť mesiacov až tri roky. Nové tresty majú byť miernejšie a páchateľovi bude hroziť trest 0–2 roky s premlčacou dobou tri roky. Za krádež, ktorej škoda bude vo výške od 26-tisíc do 35-tisíc, dnes hrozí troj- až 10-ročný trest, po novom to bude 0–2 roky. Aktuálne legislatíva ráta s premlčacou dobou 20 rokov, nová úprava s tromi rokmi.

Veľké zníženie trestu nastane aj v prípade krádeže vo výške od 35-tisíc do 50-tisíc eur, za čo je dnes trest 3–10 rokov, po novom si zlodeji odsedia len 1–4 roky. Rovnako tomu bude aj pri krádežiach so škodou od 50-tisíc do 133-tisíc eur a od 133-tisíc do 250-tisíc. Významne poklesnú sadzby aj pri krádeži od 700-tisíc eur a vyššie. Dnes hrozí páchateľovi trest 10–15 rokov, po novom to bude 3–10 rokov pri škode od 350-tisíc eur. V tomto prípade sa skráti aj premlčacia doba z 20 na 10 rokov.