Schvália trestný balík v noci? Koalícia nie vždy vedela, o čom hlasuje. Politológ: Vraciame sa k noci, ktorá stvorila Fica

O jednej z najdôležitejších a najväčších vládnych noviel sa síce debatovalo niekoľko týždňov, no chýbala odborná diskusia či medzirezortné pripomienkovanie, ktoré by vychytalo „všetky muchy“. Dôkazom je aj pozmeňujúci návrh, ktorého zostavením poverila koalícia takpovediac v hodine dvanástej obžalovaného poslanca Smeru Tibora Gašpara. Ak by koalícii vyšiel pôvodný plán, viaceré zo zmien by prešli neupravenou verziou a narýchlo. Gašparova úprava však niektoré sadzby napríklad v drogovej politike sprísnila, iné, napríklad premlčaciu lehotu v prípade znásilnenia, zjemnila.

Hlasovanie začalo už pred jedenástou a kvôli desiatkam pozmeňovacích návrhov trvalo niekoľko hodín. Krátko pred šiestou koalícia schválila novelu v druhom čítaní a otvorilo sa tretie čítanie, do ktorého sa prihlásilo sa viac ako 50 poslancov. Zároveň schválili aj Gašparov pozmeňovací návrh.

Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini navrhol, aby sa rokovalo až do konca. Hneď po konci rozpravy má nasledovať hlasovanie o treťom čítaní a následne o návrhu ako celku. Koalícia to schválila 78 hlasmi, poslancov tak zrejme čaká ďalšie nočné rokovanie. Opozícia dostala až na tri výnimky červenú. Koalícia zas nie vždy vedela, o čom vlastne hlasuje.

Z radov koalície sa ozývalo, že dialóg s opozíciou by v sále zmysel nemal, lebo jej argumenty neakceptuje. Z radov opozície zas to, že návrh je škodlivý pre Slovensko a šitý zločincom na mieru. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) v novele problém nevidí.

Ďalšie nočné rokovanie?

Krátko pred piatou nasledovalo po niekoľkohodinovom hlasovaní o pozmeňovacom návrhu Ľubomíra Galka hlasovanie o ďalších opozičných pozmeňovacích návrhoch. O väčšine nebolo možné hlasovať, lebo sa vzájomne vylučovali so schválenou správou zo strany koalície. O hodinu neskôr parlament otvoril aj tretie čítanie, do ktorého sa prihlásilo 54 poslancov. Parlament nakoniec na Pellegriniho návrh schválila nočné rokovanie.

Šnúra vyše 300 hlasovaní o bodoch z Galkovho návrhu sa skončila Video Zdroj: TV Pravda, NR SR

Poslanci budú rokovať až do prerokovania bodu, po ktorom bude nasledovať hlasovanie o treťom čítaní a návrhu ako celku. Výsledok by teda mohol byť známy v neskorých nočných hodinách. Poslanec SNS Roman Michelko však poobede hovoril, že predsedajúci schôdze, ktorým bol Pellegrini (Hlas) „ošéfoval“ a tretie čítanie sa neotvorí. Zrejme sa mýlil.

Pellegrini už rozpravu obmedzil v prvom čítaní na 20 hodín s argumentom, že už prebehla debata ku skrátenému legislatívnemu konaniu, ktorá trvala 11 dní a skončila sa nočným rokovaním. Vystúpilo v nej sto poslancov a zaznelo vyše dvetisíc faktických poznámok. V druhom čítaní dostali poslanci čas 62 hodín, čo pre opozíciu znamenalo zhruba 30 hodín, počas ktorých mohli jej poslanci vystúpiť.

Hlasujeme tak, ako nám povie Gašpar

Líder PS Michal Šimečka ešte v stredu hovoril o tom, že stále dúfajú v stiahnutie škodlivej novely. Aj keď sa opozícii podarilo obštrukciami oddialiť rušenie ÚŠP o dva mesiace, úplné stiahnutie novely však bolo skôr snom, než reálnym cieľom. Obštrukcia opozície pokračuje aj v treťom čítaní.

Jarjabek: Pri hlasovaní sa spoliehame na Gašpara Video Zdroj: TV Pravda/Andrej Pecník

Potvrdila to aj koalícia počas hlasovania vo štvrtok krátko po jedenástej, keď odmietla požiadavky dvoch poslancov – Ondreja Dostála (SaS) a Mariána Čaučíka (KDH) – aby sa nepokračovalo v rokovaní o novele a aby sa návrh vrátil na dopracovanie. Nasledovalo hlasovanie o niekoľkých ďalších pozmeňovacích návrhoch a maratón vyše tristo hlasovaní o bodoch z pozmeňovacieho návrhu poslanca hnutia Slovensko Ľubomíra Galka. Jeho meno tak v sále zaznelo viac než 300-krát.

Opozícia kritizovala chaotické hlasovanie, viacerí poslanci v sále vykríkli, že sa vlastne ani nevedia, čo obsahuje bod, o ktorom sa hlasuje. Schôdzu viedol predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini, ktorý všetkých niekoľkokrát ubezpečil, že spravodajca Gašpar vie presne, o čom sa hlasuje, a žiadny chaos nehrozí. Zdá sa však, že koaliční poslanci skutočne nevedeli o tom, čo jednotlivé pozmeňovacie návrhy a body obsahujú.

Poslanec Smeru Dušan Jarjabek na margo toho, či sa vyzná v hlasovaní, uviedol, že koalícia plne dôveruje spravodajcovi Gašparovi. „On bol ten, ktorý sa tým zaoberal včera neskoro do noci aj s tímom legislatívcov. Dostali sme na klube informácie a pánovi Gašparovi dôverujem. V tomto hlasovaní je dôležité vedieť, ktorý návrh vybíja ktorý návrh. Je toho veľa, niekto si to musel pospájať do skupiniek. Je to nesmierne ťažké hlasovanie, ale bez dôvery to nejde,“ uviedol.

S úsmevom dodal, že ak by si Gašpar poranil prst, zrejme by sa hlasovanie zrušilo. Všetko podľa neho prebiehalo po dohode s legislatívcami a on osobne si obsah toho, za čo hlasoval, pozrie až po hlasovaní. „Až potom budem vedieť, o čom pozmeňováky boli,“ dodal. Sám Gašpar musel svoj návrh upraviť po tom, čo ho na to upozornila opozícia, a vo štvrtok ráno predložil opravenú verziu. Jednou zo zmien bola aj dvojaká účinnosti zákona – časť, ktorá predpokladá rušenie ÚŠP, bude účinná od 15. marca, zvyšok zmien o päť dní neskôr.

Červená pre opozíciu

Opozícia kritizovala aj znižovanie premlčacej lehoty v prípade znásilnenia a sexuálneho zneužitia maloletej osoby. V pléne na to počas hlasovania upozornila poslankyňa PS Zuzana Števulová. „Osobne som ho v stredu vyzvala, aby zariadil nápravu už v druhom čítaní, keď na to ešte bol priestor. V rozprave Národnej rady SR k novele Trestného zákona sme na to upozornili už v utorok. Skutočnosť, že naše apely ignoroval, vypovedá o tom, na kom tejto vládnej koalícií záleží,“ povedala.

Opozícia varuje, že nová legislatíva sa týka aj znásilnenia. Skrátenie premlčacej doby vyvolalo pobúrenie Video Zdroj: ta3

Tento fakt opozíciu pobúril. Poslanec za SaS Alojz Hlina pripomenul tvrdenia koalície, že zmeny v trestných kódexoch sa mali týkať len majetkovej, ekonomickej a hospodárskej trestnej činnosti, nie násilnej. „Komu pomôže, keď niekto skráti možnosť dokázať znásilnenie alebo zneužívanie detí na polovicu? Na toto dostala koalícia mandát? Práve tieto premlčacie doby sú preto tak dlhé, aby mali deti a ženy možnosť a nádej, že sa takéto nechutné skutky vyšetria,“ zdôraznila poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková. Ku kritike sa pridalo aj KDH.

Ministra Suska opozícia vyzvala, aby to vysvetlil. Ostalo to bez ohlasu. Koalícia totiž pred obedom zamietla žiadosť, aby zníženú premlčaciu lehotu vysvetlil. Pokračovalo tak zdanlivo nekonečné hlasovanie o opozičných pozmeňovacích návrhoch, ktoré trvalo niekoľko hodín, a to aj preto, lebo sa hlasovalo o jednotlivých bodoch v pozmeňujúcich návrhoch, nie o návrhoch ako celkoch. „Každému by som odporučil skontrolovať zámok na svojom byte či dome, zamknúť poriadne bicykle, nezabudnúť na zabezpečovacie zariadenie svojho auta či nehnuteľnosti, prípadne si vypnúť zvonček na dverách. Ženám a slabším mužom odporúčam kúpiť si sprej so slzotvorným plynom. Pretože eldorádo sa o chvíľu začne,“ zhodnotil politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík.

Poslanci hlasovali s výnimkou hygienickej prestávky a Hodiny otázok niekoľko hodín v kuse. „Hlasujeme o bode druhého pozmeňujúceho návrhu poslanca Galka,“ zaznelo v sále viac než tristokrát. S výnimkou troch bodov dostala opozícia absolútnu červenú a koaliční poslanci zamietli aj posunutie hlasovania na piatu poobede. Za tieto tri body hlasovali aj poslanci Smeru, Hlasu a SNS. Príkaz vyslal Gašpar, keď ukázal v sále „palec hore“.

Nejde však o omyl, ale o zámer koaličných poslancov. Ak by totiž hlasovali v týchto bodoch opačne, nemohli by o tom hlasovať pri Gašparovom pozmeňujúcom návrhu a časti, ktoré chceli z novely vypustiť, by tam ostali. Koalícia podporila napríklad návrh týkajúci sa úpravy domáceho väzenia či pôvodne znížených trestov za korupciu. Gašpar totiž svojím pozmeňujúcim návrhom zo stredy sadzby opäť mení. Galko dodal, že išlo len o technické záležitosti.

Návrat do noci, ktorá stvorila Fica

Odkedy vláda predstavila zámer novelizovať Trestný zákon a Trestný poriadok, opozícia hlasno protestovala. Za problematické označila nielen rušenie ÚŠP, kvôli ktorému zvoláva od decembra každý týždeň protesty, ale aj obsah takzvaného trestného balíčka, ktorým sa majú upraviť trestné sadzby a hranice pri majetkovej trestnej činnosti, skrátiť premlčacie lehoty, čo by malo vplyv na niektoré z najznámejších káuz, v ktorých figuruje napríklad guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, a nižšie budú tresty aj pri korupcii.

Foto: Pravda, Adriána Belej Majerčínová fico Hlasovanie o novele Trestného bude pokračovať až po Hodine otázok. Do parlamentu preto prišiel aj premiér Robert Fico (Smer).

K novele mal výhrady aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý sa počas Hodiny otázok postavil pred poslancov, aby ich informoval, čo bolo obsahom listu. Priestor využil na svoju obhajobu. „Ubezpečujem vás, že generálny prokurátor SR nie je členom žiadnej podzemnej skupiny, s nikým sa nestretávam a nikomu neposielam tajné listy. Musím sa ohradiť aj voči zaťahovaniu GP SR do politického boja,“ povedal s tým, že nevytvára žiadnu „politickú hmlu“ na zakrytie krokov koalície. Keď chcel prečítať list, mikrofón sa mu vypol. Päťminútový čas vypršal. Žilinka dodal, že nevie, ktoré jeho pripomienky boli zapracované a akceptované a aké nie. O návrhu v žiadnej fáze nerokoval s Gašparom ani s premiérom Robertom Ficom.

Podľa politológa Štefančíka je celkový priebeh schvaľovania takej rozsiahlej novely trestných kódexov návratom k slovenskej noci dlhých nožov začiatkom novembra 1994. „Tá noc stvorila Roberta Fica ako politika, ale zároveň na istý čas pochovala demokraciu na Slovensku. Vládny valec valcuje všetko, čo mu príde do cesty. Neexistuje ani len najmenší záujem diskutovať vecne a zobrať do úvahy niektoré opozičné námietky,“ zhodnotil.

Návrh neprešiel riadnym pripomienkovým konaním, takže sa podľa politológa nedozvieme, čo konkrétne by mu vyčítala odborná obec. „To, že proces schvaľovania zákona trval tak dlho, ešte neznamená, že prešiel aj odbornou diskusiou. Je úplne jasné, že cieľ bol jasný. Schváliť to tak, aby vládna koalícia pomohla svojich kumpánom,“ uviedol.

Čo sa týka zamietnutia všetkých opozičných návrhov, to sa podľa Štefančíka v demokracii nerobí. „Demokracia predsa nie je diktatúra väčšiny, ale vláda väčšiny pri zaručených právach menšín. Lenže tu boli menšiny, v tomto prípade názorové, absolútne odignorované,“ uviedol. Gašpar však argumentoval tým, že aj bývalá vláda ignorovala vtedajšiu opozíciu, ktorej súčasťou bola strana Smer, čím dosiahla rozvrat právneho štátu. „Bol najvyšší čas, aby sme pristúpili k novelizácii trestných kódexov, lebo by sme zachovali v krajine stav právnej neistoty,“ hovoril poslanec Smeru.

Galko hovoril, že z jeho návrhu schválili len technické veci Video Zdroj: TV Pravda

Podľa politológa sa s tým dá stotožniť. „Právo sa tu ohýbalo hlavne v období pandémie ochorenia COVID-19. A je skutočne na mieste, aby toto obdobie bolo akademikmi riadne analyzované. Ale nepamätám sa, že by vtedajšia vládna koalícia pomáhala niekomu, aby ho zbavila obvinenia, prípadne, aby ho vytiahla spoza mreží,“ uviedol Štefančík.

Opozícia kritizovala, že návrh predkladá Gašpar, ktorý je obžalovaný a sám figuruje v niekoľkých ďalších kauzách. Poslanec reagoval tým, že sa bude hájiť pred súdom, a nie v parlamente. Podľa politológa konflikt záujmov súčasnej vládnej koalícii nič nehovorí. „Im nič nehovorí výraz politická kultúra, transparentnosť či slušnosť. Idú si za svojím cieľom, a to je beztrestnosť pre vyvolených ľudí,“ dodal.