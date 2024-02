Zastavme korupciu: Koaličná novela zatraktívni korupčnú a inú trestnú činnosť

Koalíciou schválená novela Trestného zákona závažným spôsobom oslabí bezpečnosť občanov Slovenska a zatraktívni korupčnú a inú majetkovú trestnú činnosť. Na sociálnej sieti to konštatuje Nadácia Zastavme korupciu. Zároveň analyzuje ďalší vývoj situácie v tejto oblasti.

„Prezidentka Zuzana Čaputová s najväčšou pravdepodobnosťou novely vráti a parlament bude musieť prelomiť jej veto. Ak sa tak stane, zákony by mali začať platiť od 15. marca. Prezidentka sa zrejme predtým obráti na Ústavný súd SR, ktorý môže pozastaviť účinnosť,“ uviedla nadácia s tým, že ak tak súd urobí ešte pred 15. marcom, Úrad špeciálnej prokuratúry nezanikne a tresty budú rovnaké ako doteraz. „A to dovtedy, kým súd nerozhodne, či zmeny sú v súlade s ústavou,“ vysvetlila nadácia.

Do úvahy podľa Zastavme korupciu najskôr pripadá scenár, že to ústavný súd nestihne, keďže poslanci koalície môžu s prelomením veta takticky vyčkávať. „Ak bude trestný kódex v platnosti čo i len deň, na obvinených či obžalovaných sa budú vzťahovať miernejšie tresty. Alebo im vďaka skráteným premlčacím lehotám trestnosť skutku celkom zanikne, ako v prípade podnikateľa Miroslava Výboha, priateľa premiéra Roberta Fica, ktorý je obžalovaný z uplácania, alebo Jaroslava Haščáka a známej korupčnej kauzy Gorila,“ zdôraznila nadácia. Doplnila, že ak súd účinnosť nepozastaví vôbec, tresty budú miernejšie a ÚŠP zanikne, prokurátori z úradu by sa mali presunúť na generálnu prokuratúru.

Koalícia vo štvrtok 8. februára schválila rozsiahlu vládnu novelu Trestného zákona. Jej prijatím sa okrem rušenia ÚŠP znížia niektoré trestné sadzby. Za novelu hlasovalo 78 zo 78 prítomných poslancov vládnej koalície. Opoziční poslanci vytiahli hlasovacie karty a neprezentovali sa.