Odkaz vládnej koalícii: Sme nahnevané, nepremlčíte nás. Poslanca Smeru vyzvali, aby sa ženám ospravedlnil

Zároveň vyzvali verejnosť, aby sa takisto vyjadrili nespokojnosť. Poslankyňa klubu bývalého OĽaNO Veronika Remišová sa obrátila na voličky koalície. Podanie na Ústavný súd avizuje nielen prezidentka Zuzana Čaputová, ale aj PS.

Výzva koaličným poslancom

„Sme nahnevané, pretože vládna koalícia včera nehanebne a cynicky silou pretlačila promafiánsky balíček, ktorý nielen zmierňuje tresty a ruší ÚŠP, ale mení zásadným spôsobom pravidlá trestnej politiky a odsúdeniahodným a hanebným spôsobom pošliapava práva žien a dievčat v tejto krajine,“ povedal v úvode Števulová.

Poslankyňa kritizovala, že sa o niektorých kľúčových zmenách vôbec nediskutovalo a keby na to neupozornili v pléne, verejnosť by o nich nevedela. „V tejto krajine neexistuje žiadny dôvod, aby takýmto spôsobom vláda mocensky, cynicky, bez akejkoľvek diskusie a verejného upozornenia zasiahla do trestného stíhania a premlčania trestného činu znásilnenia,“ uviedla.

Pripomína, že ženy sú často a opakovane viktimizované v rámci trestného konania a páchateľ ostáva nepotrestaný, resp. sú tresty nízke. „Je odborne známe, že je to práve znásilnenie, ktoré preživšie ohlasujú s veľkým časovým odstupom,“ uviedla Števulová s tým, že koalíciu na to upozornili, no poslanci sa rozhodli s tým nič nerobiť.

„Toto je v záujme len vládnej koalície, ktorá pre vlastnú beztrestnosť obetovala práva všetkých žien a dievčat v tejto krajine,“ dodala a koaličným poslancom adresoval výzvu, aby sa ministra spravodlivosti Borisa Suska a poslanca Smeru Tibora Gašpara, v koho záujme je takéto skrátenie premlčacej doby. „Slovenské ženy nepremlčíte a neumlčíte.“

Holečková vyzvala Glücka, aby sa ospravedlnil

Poslankyňa KDH Holečková vysvetlila, že oranžové tričká si na tlačovke obliekli preto, že táto farba symbolizuje nádej na lepší a bezpečný život pre ženy zažívajúce násilie. Pripomenula slová poslanca Smeru, ktoré včera zazneli v pléne. „Verím, že nikdy v živote nebude musieť pán Glück riešiť znásilnenie vo svojej blízkej rodine. Verím, že vtedy tieto slová hlboko oľutuje. Prerazil týmto dno,“ povedala.

„Nerobím si ilúzie, že v Smere sú schopní vyvodiť politickú zodpovednosť, ale týmto ho verejne vyzývam, aby sa verejne ospravedlnil všetkým ženám a obetiam znásilnenia a sexuálneho zneužívania,“ dodala. Poslanec Smeru Glück v pléne tvrdil, že skrátenie premlčacej lehoty z 20 na 10 rokov bude motivovať ženy, aby znásilnenia nahlasovali čo najskôr.

„Premlčacia doba začne plynúť momentom znásilnenia tej ženy. Tak asi o tom vie, všimne si to, keď ju niekto znásilní, a môže ten trestný čin nahlásiť,“ vyhlásil poslanec, ktorý sa v kampani preslávil tým, že udieral Igora Matoviča päsťou do tváre. Okrem toho si podľa neho ženy znásilnenie niekedy aj „vymýšľajú“ a ako príklad použil Ameriku, kde aj po 18 rokoch prídu s tým, že boli znásilnené, a očierňujú mužov. Ženy pritom často nenahlásia znásilnenie skôr, pretože sa boja ďalšieho násilia, pretože im nemá kto pomôcť, a mnohé o tom nedokážu nikdy hovoriť.

Šéfka Za ľudí a poslankyňa koalície na čele s hnutím Slovensko Veronika Remišová sa prihovorila všetkým ženám a špeciálne voličkám vládnej koalície. „Môžeme mať na veci rozdielny názor, ale myslím, že sa zhodneme na tom, že štát má špeciálne chrániť zraniteľných, slabých a krehkých. Má chrániť deti, dievčatá a ženy,“ uviedla.

„Štát má zabezpečiť, aby sa ženy nebáli chodiť samé po ulici, aby sa dievčatá nemuseli báť násilníkov a predátorov a aby sa rodičia nemuseli báť o svoje dcéry, keď ich pustia von. Aby sa každá obeť domohla spravodlivosti a vinníci boli potrestaní. Boli potrestaní tak, aby sa neoplatilo páchať zlo,“ dodala. „Nechceme nič viac a nič menej než dôstojnosť pre ženy. Chceme, aby sa nemuseli hanbiť ženy, ktorým sa deje krivda a násilie, ale aby sa hanbili násilníci,“ dodala Remišová.

Blízko k revolúcii v trestnej politike

Slovensko sa ocitlo veľmi blízko k revolúcii v trestnej politike. Vo svojom stanovisku k schváleniu novely Trestného zákona to skonštatovala Transparency International Slovensko (TIS). Voči novele sa vymedzovala značná časť odbornej verejnosti, domácich i zahraničných inštitúcií aj široká verejnosť. Podľa TIS sa očakáva vetovanie novely prezidentkou Zuzanou Čaputovou, prelamovanie veta i podanie na Ústavný súd SR. Napriek tomu je ale TIS toho názoru, že štát je veľmi blízko revolty v trestnom práve, ktorej dosahy ťažko predvídať.

„V posledných hodinách rozpravy to najlepšie ukázala aj emotívna diskusia o skracovaní premlčacej doby za znásilnenie či možnom premlčaní vraždy Daniela Tupého,“ uviedla TIS vo svojom stanovisku. Markantné zmeny bez toho, aby bola preskúmaná pripravenosť spoločnosti na ne, vyvolávajú podľa TIS obavy o kvalitu právneho štátu, schopnosť potrestať páchateľov živých káuz, a tiež možnosť potierať korupciu.

Organizácia zhrnula desať najvýznamnejších výhrad voči novelizácii Trestného zákona. V prvom rade ide o jej mocenské presadzovanie v zrýchlenom legislatívnom konaní, bez odbornej diskusie, hoci už dlhšie je pripravený návrh bývalého ministra spravodlivosti Viliama Karasa, na ktorom panovala odborná zhoda.

Novela tiež ruší Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý ale podľa analýzy TIS vykazuje výsledky v potieraní korupcia a organizovaného zločinu. TIS tiež spomína výrazné znižovanie sadzieb za mnohé trestné činy, kritizuje i mnohé zmeny bez dopadových analýz, pričom podľa organizácie môže dôjsť k predĺženiu súdnych konaní.

„Na príprave zmeny trestných kódexov sa na ministerstve spravodlivosti podieľali aj ľudia, ktorí sú v konflikte záujmov, keďže oni sami alebo ich blízki čelia vyšetrovaniam, ktorých sa zmeny dotknú,“ upozornila TIS a v tomto smere spomenula napríklad poslanca Smeru Tibora Gašpara, ktorý sám predkladal pozmeňujúce návrhy k novele.

Podľa TIS nemožno argumentovať ani tým, že prísne tresty za korupciu plnia väznice, keďže za korupciu je na Slovensku z dlhodobého hľadiska ukladaných menej než päť nepodmienečných trestov ročne, hoci súdy ukladajú celkovo tisíce nepodmienečných trestov ročne. „V Transparency sme presvedčení, že ide o natoľko závažné výhrady s dopadmi na roky až desaťročia, že opäť vyzývame politickú reprezentáciu, aby dnešnú podobu novely pred jej účinnosťou zastavila a vrátila sa k štandardnému legislatívnemu procesu a odbornej diskusii,“ uvádza TIS.

Podotýka, že Slovensko potrebuje úpravy v trestnej politike, no nie nepremyslenú revolúciu, ktorá má potenciál ohroziť bezpečnosť obyvateľstva. „Aj keď zákony prijíma vládnuca politická moc, trestná politika vždy bude najzásadnejšou formou trestania, na ktorej má panovať celospoločenská dohoda. Na prijímaných zmenách ale takáto dohoda rozhodne nepanuje. Naopak, ešte viac rozdeľuje spoločnosť, aj napriek deklaráciám vlády z programového vyhlásenia o opaku," uzatvára TIS.