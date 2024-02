Premiér Fico pre Pravdu: Slovensko nežije novelou Trestného zákona, o vine stále rozhodujú súdy

Premiér Robert Fico: Naša vláda vie, aké majú ľudia problémy Video

„Nebojte sa, ak niekto niečo ukradne v rozsahu mimo normálnosti, tak skončí vo väzení. O tomto netreba vôbec diskutovať a rozhodnutie o treste bude stále úloha súdu, to nie je úloha politikov,“ zdôraznil. Nedôveru ľudí v médiá podľa neho spôsobujú sami novinári, z ktorých sa stali aktivisti, a verí, že ministerka kultúry Martina Šimkovičová príde s návrhom, ako spraviť z RTVS štátnu televíziu, ktorá nebude ľudí pozývať na opozičné mítingy.

Premiér dodal, že vo chvíli, keď sa uvoľní parlament, predloží trojica ministrov Raši, Ráž a Taraba zákony, ktoré rozbehnú výstavbu na Slovensku. „Ideme do obrovskej novelizácie stavebného konania, verejného obstarávania a posudzovania vplyvov na životné prostredie, aby nám legislatíva umožňovala rýchlejšie investície. Musíme naštartovať hospodársky rast,“ vyhlásil pre Pravdu a dodal, že „pokiaľ ide o poľnohospodár­stvo, Slovensko sa musí vzchopiť“.

V otázke, či môžu športovci pôsobiaci v KHL hrať slovenskú ligu, zdôraznil falošnosť. „Ale veď v NHL hrá celý rad fantastických ruských a bieloruských a neviem akých hokejistov. Tam si nikto nedovolí proti tomu nič robiť a v tom je tá faloš,“ uviedol Fico. Rozhovor sa uskutočnil počas hlasovania o novele Trestného zákona.

V rozhovore sa dočítate: Aká stabilná je koalícia?

Ako vníma rozpory medzi Andrejom Dankom a Petrom Pellegrinim?

Kedy sa na Slovensku rozbehne výstavba?

Obáva sa vláda protestov farmárov?

Čo by podľa neho mala vysielať RTVS?

Mali by mať ruskí alebo bieloruskí športovci zakázaný vstup na olympiádu?

Ako vníma konflikt Izraela a Palestíny a na čej strane je Slovensko?

Čítajte viac Premiér Fico pre Pravdu: Odmietam bruselskú ľavicu, Slovensko má iné problémy. Od volieb dokazujeme, že sme pripravení vládnuť

Zdá sa, že celé Slovensko momentálne žije novelou Trestného zákona. Zaznievajú aj hlasy, ktoré hovoria o Ficových amnestiách. Viete mi teda vysvetliť, ako pomôže zníženie trestov za korupciu či skrátenie premlčacích lehôt spoločnosti?

Vôbec nemôžem akceptovať názor, že Slovensko žije novelizáciou Trestného zákona. Mali sme výjazdové rokovanie vlády, kde som sa na stretnutiach pýtal starostov, či je to téma, ktorou ľudia dnes žijú, a len sa smiali. Je to predovšetkým témou opozície. Boli to oni, ktorí všetko zúžili na likvidáciu ÚŠP a na odchod pána Lipšica z funkcie špeciálneho prokurátora, pretože oni ho potrebujú. Oni dobre vedia, že nemajú čo tomu Slovensku ponúknuť a robia obrovské chyby. Program sa im zúžil na záchranu Lipšica a jeho Úradu špeciálnej prokuratúry, pretože potrebujú pokračovať v kriminalizácii generácie politikov, ako som ja. Preto to po prvé nie je celoslovenská téma, je to len opozičná téma. Robíme to, čo sme avizovali, nerobíme nič iné, dokonca sme urobili aj určité korekcie našich pôvodných plánov a stále úzko komunikujeme s Európskou komisiou. Spravili sme množstvo úprav, ktoré smerujú k tomu, aby prvoradým cieľom potrestania páchateľa bola náhrada škody a pomoc obeti alebo teda poškodenému. Až potom prichádza odplata páchateľovi trestného činu.

Minister spravodlivosti Boris Susko po schválení novely trestného zákona Video

Čo je teda cieľom tejto novely?

My potrebujeme odbremeniť slovenské väznice, ktoré sú preplnené a veľmi drahé. Potrebujeme zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý je semenišťom porušovania ľudských práv. My sme to hovorili pred voľbami, dali sme to do programového vyhlásenia vlády a teraz to dotiahneme do konca. Ja verím, že keď rozhovor dokončíme, tak sa v parlamente budeme blížiť ku koncu hlasovania o tomto návrhu zákona. Samozrejme, že pani prezidentka vráti návrh zákona do parlamentu, čiže budeme ešte raz svedkami ďalšej diskusie v parlamente, ktorá už teraz neprináša nič nové. Veď predsa už boli podané pozmeňujúce návrhy. Je to normálny zákon v Európe. Špeciálne inštitúcie ako úrad špeciálnej prokuratúry nemajú žiadnu tradíciu. Oni potrebujú Lipšica, lebo robil špinavú robotu a očakávajú od neho, že v tom bude pokračovať. My tvrdíme, že to je nenapraviteľná inštitúcia a treba ju zrušiť. Máme trošku iný pohľad na to, ako by malo trestné právo fungovať.

Ale prečo meníte sadzby pri trestoch za korupciu? Nasadili ste tam také vysoké sumy, že bežný Slovák to nezarobí ani za rok.

Všetky sadzby sú porovnateľné so sadzbami v iných krajinách. My sme nešli do nejakého experimentu. Táto novelizácia je porovnateľná s nemeckým trestným zákonom, s rakúskym trestným zákonom, komunikovali sme s českými odborníkmi, ja tam nevidím nič špeciálneho. Nebojte sa, ak niekto niečo ukradne v rozsahu mimo normálnosti, tak skončí vo väzení. O tomto netreba vôbec diskutovať a rozhodnutie o treste bude stále úloha súdu, to nie je úloha politikov.

Ak meníte legislatívu podľa vzoru iných členských štátov, ako si vysvetľujete vyjadrenia, že Európska komisia zastaví fondy alebo prídeme o plán obnovy?

Keď už nemáte čím argumentovať, tak argumentujete, že nás Európska únia potrestá. My neavizujeme žiadne kroky, ktoré by mali ohroziť finančné záujmy Európskej únie. Novelizácia Trestného zákona a trestného poriadku je plne v súlade s medzinárodným právom.

Kubišovi sa nepáči, čo robia europoslanci. Môže Slovensko pre kroky vlády prísť o eurofondy? Video

Pri korupcii používate skoro biblický príbeh o tom, ako na nádvorí vešali vreckových zlodejov a počas ich popravy iní kradli, a to podľa vás ilustruje, že ani trest smrti ich od zločinu neodradí. No aj pri marihuane ste spomínali, že ten, kto húli, húliť bude, aj keby mu hrozil storočný trest. Prečo ste neznížili sadzby aj pri drogách?

Došlo aj k zníženiu sadzieb, pokiaľ ide o používanie pre osobné účely. Reagovali sme aj na niektoré prípady, kedy niekto pestoval doma marihuanu, ale ju používal skôr na výrobu liečebných prostriedkov a nie na to, aby ju užíval ako drogu. Ako človek, ktorý sa vyzná trestnom práve, pretože s ním robím celý život, chcem povedať, že spoliehať sa na odstrašujúci účinok trestu je veľmi naivné. Trest ako taký, nech je hocijak drakonický, nie je odstrašujúci. Každý páchateľ ide do páchania trestného činu s tým, že nebude nikdy prichytený a nebude nikdy odsúdený. To isté sa týka aj trestných činov spojených s drogami. Aj pri nich môžete dať aj trest smrti a ľudia budú aj naďalej drogy prevážať a obchodovať s nimi. Prečo v Thajsku, kde je trest smrti, stále niekoho chytajú pri pašovaní drog? Lebo záujem zarobiť si je väčší ako strach z toho, že bude chytený a potom aj potrestaný. Nám absolútne zlyhala odstrašujúca úloha trestu. Preto chceme, aby trest predovšetkým pomohol nahradiť škodu poškodenému.

Mohli by ste uviesť príklad obdobnej nápravy páchateľa?

Zastupoval som raz jednu rodinu, ktorej manžel bol zabitý na priechode pre chodcov podnikateľom na aute, ktorý si nedával pozor. Rodina žiadala odo mňa, aby som trval na prísnom treste odňatia slobody, aby ho zatvorili na minimálne desať rokov. Spýtal som sa ich. Môžeme tlačiť na prokurátora, na súd, aby dali čo najprísnejší trest za smrť vášho manžela, no kto vám bude pomáhať s rodinou, kto vám bude dávať peniaze? Nakoniec sme ich dokázali presvedčiť a oni sami uznali, že pre nich bude lepšie, ak ten človek zostane na slobode. Výsledkom bolo, že im výrazne pomáhal celý život. Deťom posielal pravidelne peniaze, na Vianoce posielal darčeky a tá pani mi potom často aj písala a hovorila, ako veľmi mi ďakuje, že som jej otvoril oči. Síce by ten človek sedel vo väzení, ona by bola možno spokojná z odplaty, ale aj tak najpodstatnejšie bolo, že kvalita života jej rodiny bola zachovaná.

Nevidíte teda priestor na ústupky pri inej drobnej kriminalite, akou je napríklad marihuana. Predsa je rok 2024.

Nepoznám všetky detaily, ale spravili sme aj v tejto otázke určité kroky. Ja súhlasím, že dať človeka do väzenia alebo ho trestať trestným právom za to, že vyfajčí cigaretu, je nezmysel. Samozrejme, že to je nezmysel. Nemôžeme robiť zo študenta strednej alebo vysokej školy zločinca za to, že si zapáli cigaretu. Ale trestné právo je natoľko pružné a dáva toľko možností alternatív, že sudca môže zohľadniť individuálnu situáciu páchateľa a kľudne sa to môže vyriešiť tak, že mu nedá žiadny trest.

Čítajte viac Čo prinesie veľká novela Ficovej vlády? Tresty za úplatky sa zmiernia, pri drogách to bude horšie. Obetiam znásilnenia nepraje

Takže vy určité tresty znižujete, ale o vine a treste stále rozhodujú súdy?

Súdy rozhodujú o trestoch.

Pred pár dňami mala vaša vláda míľnik sto dní v úrade. Čo ste spravili pre to, aby sa Slovákom žilo pokojnejšie, bezpečnejšie a lepšie?

Počas tých sto dní sme nemali ani sekundu kľudu. Od samého začiatku nám všetci skočili na krk. Vrátane médií, mimovládnych organizácií a pokračuje ten istý vzorec, ktorý tu bol. No prosím, rátajme, aby to bolo úplne jasné. Predovšetkým sme dokázali postaviť rozpočet. Uvedomte si, aký nám nechala Ódorova úradnícka vláda na stole rozpočet. Ten keby sme realizovali, tak robíme škrty v objeme šesť až sedem miliárd eur, čo by bola totálna likvidácia sociálneho štátu. My sme našli rovnováhu medzi potrebou konsolidovať, ale súčasne zagarantovať ľuďom určitú mieru sociálneho štandardu. Ja som ľavičiar a nepôjdem do znižovania sociálneho štandardu ľudí, ktorý sme dosiahli. Po druhé sme našli peniaze na to, aby nedošlo k zvyšovaniu cien energií. Predseda úradu pre reguláciu sieťových odvetví musel skončiť, pretože úplne necitlivo, na hulváta a bez akejkoľvek konzultácie rozhodol o viac ako stopercentnom zvýšení cien plynu pre domácnosti. Vyriešili sme to a ideme ďalej. Boli prijaté zákony, ktoré sa týkajú pomoci ohľadom hypotekárnych úverov, prijali sme zákon o trinástych dôchodkoch, ktorý bude teraz v parlamente. Ideme do obrovskej novelizácie stavebného konania, verejného obstarávania a posudzovania vplyvov na životné prostredie, aby nám legislatíva umožňovala rýchlejšie investície. Musíme naštartovať hospodársky rast. Chodíme na výjazdové rokovania vlády, čaká nás obrovské rokovanie kvôli prechodu slovenského automobilového priemyslu na elektromobilitu. Ak sa ma niekto spýta, či som spokojný s naším tempom, áno, jasné, že som spokojný s naším tempom. To tempo je šialené, a preto sú z toho všetci nešťastní, pretože nevedia na nás reagovať. Keby nebol tento cirkus a by sme sa nenaťahovali pre jasné obštrukcie v parlamente, už sme mohli mať prijatú stavebnú legislatívu a prichádzali by nové investície. Takto to bude musieť byť o mesiac posunuté. No môžem povedať, že za sto dní si vláda získala svoju stabilitu. Naša väčšina síce nie je veľká, no ideme ďalej. Čaká nás moment, ktorý nám trošku politickú mapu vyruší, a tým budú prezidentské voľby. No ak definitívne schválime novelu Trestného zákona a zrušíme ÚŠP a ak sa nám následne podarí aj prevaliť veto pani prezidentky, tak budeme mať podstatne viacej kľudu na robotu.

Nedá sa vaše vládnutie kriticky zovšeobecniť do tvrdenia, že ste zatiaľ stihli zdvihnúť dane a zvýšiť ministrom platy skrz paušálne náhrady?

Ľuďom sme nezdvihli absolútne žiadne dane. Pokiaľ ide o dane z príjmu fyzických osôb, tak nič, pokiaľ ide o daň z príjmu právnických osôb, nič. Komu sme brali, tak sme brali bankám. Bankám sme zaviedli mimoriadny bankový odvod. Ale to je koncepcia solidarity, o ktorej stále budeme hovoriť, že ak má niekto veľa, dá viac. Pokiaľ ide o iné dane tak sme predsa nezvyšovali ani DPH na základné veci. Išli sme touto cestou. Zdroje sme hľadali predovšetkým v bankovom sektore. Aj na vláde sme šetrili, veď ja som z Úradu vlády poslali sto ľudí preč a stále je tu priestor na znižovanie počtu zamestnancov.

Po prezidentských voľbách, ako aj po voľbách do Európskeho parlamentu vám hrozí, že vám dvaja koaliční partneri odídu. Ak vyhrá Peter Pellegrini prezidentské voľby, pôjde do Prezidentského paláca a Andrej Danko sa môže dostať do Bruselu. Neobávate sa o stabilitu vlády?

Pokiaľ ide o voľbu prezidenta, tak ten, keď je zvolený, stáva sa nadstraníckym a stráca priamy kontakt so štandardným systémom politických strán. Ja nechcem nič predbiehať, my držíme palce Petrovi Pellegrinimu, podporujeme ho a budeme ho podporovať. Je fakt, že pokiaľ Peter Pellegrini by vyhral prezidentské voľby, tak sa bude musieť Hlas vysporiadať s témou nového lídra strany a vôbec ako táto strana bude fungovať v nasledujúcom období. V prípade prípadného odchodu Andreja Danka do Bruselu to nemení nič na tom, že bude aj naďalej predsedom politickej strany. Tá spolupráca bude ďalej pokračovať.

Peter Pellegrini reaguje na útoky Andreja Danka Video

Takže ste pripravený aj na tieto scenáre?

Ja som pripravený, áno, jediné, čo ma teda šokuje, je to, ako sa v opozícii postavili k deštrukcii štátu. Zdá sa mi, že oni majú pocit, že škodiť republike je najlepší program. Myslia si, že keď poškodia štát, tak poškodia aj vládu a že vláda nebude úspešná. Ale my máme dostatok skúseností, aby sme vedeli, čo máme robiť. Nikdy som nekomentoval prieskumy verejnej mienky, ale od volieb nedošlo k žiadnym posunom. Dokonca sa ukazuje, že keby sa voľby konali teraz, získame ešte viac mandátov. Aj nad tým by sa mali v opozícii pozastaviť. Mali by si povedať, pozor, my tu ideme tri mesiace hlava-nehlava po vláde, šikanujeme ich, škandalizujeme, organizujeme protesty a nič, jednoducho, nič. V médiách nemáme podporu a vrcholom je to, čo predvádza slovenská televízia. Ja čakám, kedy konečne príde ministerka kultúry s návrhom, čo budeme s tou televíziou robiť.

Riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj: Spoločnosť sa ani po piatich rokoch od vraždy neupokojila Video

Vy chcete mať namiesto verejnoprávnej televízie televíziu štátnu?

Ona už je teraz naviazaná na štátny rozpočet. Veď došlo k zrušeniu koncesionárskych poplatkov, tak o akej verejnoprávnosti televízie chcete hovoriť, keď je priamo napojená na štátny rozpočet? My sme sa touto témou ešte nezaoberali, ale to predsa nie je možné, aby slovenská televízia propagovala opozičné mítingy a volala ľudí. Z redaktorov sa stala partička aktivistov, to nie sú novinári.

A preto teraz RTVS hrozia škrty?

Nie, no treba urobiť zmeny v slovenskej televízii. Ja si myslím, že v ére, ktorej sa nachádzame, ľudia typu pána Machaja nemajú čo robiť na čele slovenskej televízie. Neviem, s akým receptom príde ministerka kultúry a čakám, aký návrh bude mať. Hovorilo sa aj o rozdelení televízie, ale aj o iných postupoch, no ja si na tieto návrhy počkám. Slovenská televízia sa však musí vrátiť na cestu verejnoprávnosti. Dnes je to čisto televízia, ktorá je opozičná, ktorá je protivládna, a to je nevídané, že máte vraj verejnoprávnu televíziu a absolútne si túto úlohu neplní.

Prečo máte pocit, že médiá ovládajú túto krajinu, aj keď im podľa prieskumov ľudia nedôverujú?

Pracovali sme na tom tvrdo, aby sme oslovovali verejnosť aj inou cestou ako cez médiá. Dovolili sme si odignorovať a stále ignorujeme najsilnejšiu komerčnú televíziu a zdá sa nám, že tá miera dôveryhodnosti médií je už pomerne nízka. Neúčasť v hlavných médiách vieme nahradiť napríklad prácou v teréne. Výjazdové rokovania vlády majú obrovský význam, 28. februára budem viesť rokovanie vlády v Michalovciach a 29. februára bude ďalšie výjazdové rokovanie vlády v Košiciach. Tam chceme urobiť vládu o prechode automobilového priemyslu Slovenska na elektromobilitu za účasti všetkých automobiliek. Ja keď sa pozriem na kvalitu mediálnych výstupov, tak som niekedy z toho šokovaný. Ale dobre viete, že žijem ako súčasť tohto systému už od roku 1992, hoci porovnávať médiá v 90. rokoch s tými dnešnými je nemožné. Kvalita médií bola tisíckrát vyššie, ako to je teraz.

Čo sa podľa vás zmenilo a kde by mohli podľa vás získať stratenú dôveru?

Zmenilo sa to, že novinár nemôže byť aktivista. Buďte novinár so všetkým, čo k tomu patrí. Musíte vedieť, kedy vládu uznať a vedieť kedy udrieť. Nemôžete len udierať. Stretávam sa s veľkým množstvom novinárov, redaktorov, ktorí chodia na tlačové konferencie, ktorí sa správajú ako platení aktivisti opozície.

Ako vnímate opozičné protesty?

Je za tým rovnaký rukopis mimovládnych organizácií a peňazí zo zahraničia, presne ako to bolo v roku 2018. Len v roku 2018 sme my urobili chyby. Ja som vtedy presviedčal stranu, že musíme hovoriť náš príbeh. Príbeh, že to sú všetko klamstvá, ktoré na tých mítingoch tárajú. Nemal som vtedy podporu niektorých kolegov. Nech sa páči, robte si dnes mítingy koľko chcete. Máte na to právo a ja nikdy nebudem demonštrantov nazývať ani lúzou, ani niekým iným. Nech sa páči, bojujte za Lipšica, ja tvrdím, že je to zloduch, ktorý musí odísť. Hovoria za to skutky, ktoré sa udiali v rokoch 2020 až 2023, však ja som bol štyrikrát obvinený za tri roky ako opozičný líder. Opozícia si teda hovorí svoj príbeh, my odpovedáme svojím príbehom.

Vidíte podobnosti medzi protestmi v roku 2018 a tými, ktoré organizuje opozícia dnes?

Ten rukopis bol a je rovnaký. Potom, keď boli novinár a jeho priateľka zavraždení, tak si pani Farská asi nerozbila prasiatko a nezorganizovala míting. Boli to vysoko profesionálne organizované mítingy. Tu sa valili poradcovia zo zahraničia, lebo cítili šancu. Ja som to riešil rezignáciou, vládna koalícia vydržala až do roku 2020. Jediný rozdiel je v tom, že ja som v roku 2018 hovoril mojim ľuďom, musíme hovoriť slovenskej verejnosti náš príbeh. Náš príbeh, že nikto nemá s vraždou nič spoločné. Na ľudí, ktorí dnes protestujú, sa pozerám s rešpektom, ale to so mnou ani nepohne. Toto sú opozičné mítingy s podporou zahraničných mimovládnych organizácií.

Vy ste to spomínali ešte na tlačových konferenciách, no nikdy ste tú tému neuzavreli, že nepoznáme skutočného vraha, či objednávateľa vraždy novinára. Ako ste to mysleli?

To nie je, pretože poznáme iba strelca. Je to otázka času, kedy pravda vyjde na povrch. A to že je známy nejaký strelec? Snáď mi niekto nepovie, že strelec a tí ľudia, ktorí sa okolo neho motali, mali motív zabiť novinára a jeho priateľku.

No bola odsúdená pani Zsuzsová, a pán Kočner sa vine vyhol, len kvôli dôkaznej núdzi.

Nechcem hodnotiť prácu súdu, ale nepoznáme pozadie vraždy. Komu by preboha malo záležať na zabití novinára a jeho priateľky? My žijeme s kritikou médií 24 hodín denne, a to s podstatne tvrdšou kritikou ako pán Kuciak písal, a ja si to absolútne nevšímam. Čo bolo za tým všetkým, prečo muselo prísť k takémuto radikálnemu kroku a komu ten chlapec šliapal na päty? Čas pravdepodobne ukáže, aká bola motivácia tejto vraždy.

Po voľbách ste veľmi šikovne využili to, že sa mení počasie a migračná trasa sa od Slovenska odklonila, no vďaka klimatickej zmene už prichádza jar, a teda aké opatrenia máte nachystané na ochranu hraníc v roku 2024?

Mimoriadne sa nám osvedčila prevencia, ktorú sme urobili v podobe aktivity na hraniciach. Keď sme spoločne s ministrom vnútra ukázali aj prevádzačom aj migrantom, že tadeto jednoducho neprejdú. A podobné preventívne akcie budeme robiť ďalej. Ale pokiaľ nedáme na boj proti migrácii v rámci Európskej únie viacej peňazí, tak budeme svedkami ďalšieho tlaku, no ja sa domnievam, že my sme schopní našu krajinu chrániť pred nelegálnou migráciou. Slovenská republika zatiaľ stále hlasuje proti migračnému paktu, pretože odmietame riešenie, že buď zoberiete ročne tristo migrantov, alebo za každého zaplatíte dvadsaťtisíc eur. To je aká solidarita, to je aká pružnosť? Tak buď, alebo. Veď to sú tresty, to nie je, solidarita. My budeme pokračovať v preventívnych a represívnych aktivitách, my sa ubránime, ale iná téma spočíva v tom, prečo sme rozhodli o 50 miliardách eur pre Ukrajinu a na boj proti migrácii vyčlenili iba dve miliardy eur. Aj mnohí iní premiéri otvárali tému, že na jednej strane pomáhame Ukrajine, schválili sme 50 miliárd eur na štyri roky, ale súčasne sme na vnútorné potreby Európskej únie a na priority, akou je migrácia a ďalšie veci, vyčlenili iba 16 miliárd eur. Veď aj Európska únia má svoje vnútorné potreby, má svoje starosti, ktoré by mala zafinancovať. My potrebujeme podstatne lepšie zafinancovať takzvanú vonkajšiu dimenziu migrácie, musíme pomáhať krajinám, odkiaľ migranti prichádzajú, pomôcť im postaviť infraštruktúru alebo ak tam potrebujú nemocnicu, školu. Cieľom je, aby tam zostali, aby neprichádzali do Európy.

Minister vnútra Šutaj Eštok o protestoch, špeciálnej prokuratúre a migrantoch Video

Starý kontinent aktuálne sužujú protesty farmárov, Traktory obsadzujú metropoly, horia tam stohy slamy, na vládne budovy je vypúšťaná močovka. Poľnohospodári avizovali, že aj na Slovensku by chceli blokovať diaľnicu od Trnavy do Bratislavy. Ako ste na to pripravení?

Tieto protesty sa ale nedejú kvôli našej vláde. Napriek tomu, že sme zdedili najhoršie financie v celej Európskej únii, tak sme tento rok mali druhú najvyššiu pomoc zo štátneho rozpočtu poľnohospodárom za ostatných 30 rokov. Som rád, že Richard Takáč to tam tlačí, pretože si uvedomuje význam poľnohospodárstva, ale prečo ten problém v Európe vzniká? Problém v Európe vzniká preto, lebo nastala veľká nerovnováha, pokiaľ ide o podporu farmárov v Európe. Viete, že tí západní farmári dostávajú viac ako tí východní farmári. My sa musíme pripraviť na novú poľnohospodársku politiku, ktorá bude spravodlivejšia pre všetkých. Farmári tiež upozorňujú, na to že z Ukrajiny sa sem valia tisíce ton obilia. To obsadzuje trhy, ktoré bežne obsadzovali slovenskí poľnohospodári alebo poľnohospodári z iných krajín Európskej únie. Potom sa ďalší pýta, tak vy mi zakazujete, aby som dával antibiotiká zvieratám a súčasne máte dohodu s nejakým nečlenským štátom EÚ, odkiaľ vozíte mäso na antibiotikách do Európskej únie? Problém bol aj s úhorom a byrokraciou, kedy farmári dostávajú dotácie za to, ak zostane zem neobrobená. Ľudia si začínajú uvedomovať, že zase sa berie na zreteľ všetko ostatné, len nie záujem farmárov v Európskej únii. To je vážna vec. Ja nesúhlasím s násilnými prejavmi, pretože to do slušnej spoločnosti jednoducho nepatrí. Nemôžete zapaľovať veci a robiť bordel. Veď protest môže byť aj razantný, môže byť aj vtipný, môže byť aj efektívny, ale musí rešpektovať pravidlá. Preto chápem, čo hovoria slovenskí poľnohospodári, že chcú podporiť európske hnutie, aby sa Európska komisia spamätala a všimnite si, ako im komisia ustupuje. Zrazu už bol úhor vyriešený, teraz im znova povolili pesticídy. Pokiaľ ide o poľnohospodár­stvo, Slovensko sa musí vzchopiť.

Na tých, čo pracujú pod holým nebom, sú priamo viazané aj na ceny potravín, ktoré sú medzi prioritami vašej vlády. Zdá sa, že zastropovanie cien v Maďarsku nevyšlo. Aké máte vy plány?

Nepoužívajme automaticky inú krajinu ako príklad zlej praxe. Ja s veľkým rešpektom sledujem, ako Viktor Orbán bojuje za národné maďarské záujmy. Pred ním treba dať klobúk dole. On má svoj štýl práce, on má svoje národno-štátne záujmy a jeho vláda rozhoduje, čo je pre krajinu dobré alebo nie je dobré. Takže si nemyslíte, že zastropovanie cien potravín v Maďarsku bolo chybným krokom? Ak by boli nejaké chyby urobené a boli by také, ako ich opisujú slovenské médiá vo vzťahu k Maďarsku, tak ako je možné, že to ten Viktor Orbán stále suverénne zvláda? Však má plnú podporu maďarského národa, pretože ten Maďar vidí, že Orbán za neho bojuje. Ak sa udeje nejaká chyba, tak sa udeje chyba, ale nemôžeme povedať, že to, čo robí Orbán, zlyháva. Keby to zlyhávalo, tak by Orbán dnes nebol ikstýkrát predsedom vlády Maďarska. No poďme na Slovensko. Významný krok, ktorý sme ešte ako opozičná strana presadili, bolo odpustenie odvodov pre poľnohospodárov. Teraz ideme do druhej etapy odpúšťania odvodov, pretože sa to ujalo. Robíme veľký monitoring cien, čo je najefektívnejší spôsob. Akonáhle je v cenách výkyv, ministerstvo financií okamžite informuje vládu, nech sa pýtame, prečo nastal. Ak vyletí cena masla, budeme sa pýtať, prečo a budeme chcieť vidieť maržu. Uvedomte si, že inflácia našťastie klesá a ak k tomu pridáme ešte odpustenie odvodov, ak k tomu pridáme druhú najvyššiu štátnu pomoc slovenským poľnohospodárom za ostatných 30 rokov, tak ja si myslím, že sme na dobrej ceste.

Kedy sa na Slovensku rozbehne výstavba?

Pýtajú sa nás, prečo už všetko nie je hotové (smiech). No uvedomte si, že nemôžeme mať za sto dní hotové to, čo máme naplánované na štyri roky. Ja sa napríklad mimoriadne teším z toho, čo predkladajú ministri Taraba, Raši a Ráž. Jozef Ráž predkladá zákon o stavebnom konaní a zákon o veľkých strategických investíciách. To znamená, že my výrazne urýchlime proces veľkých investícií. Potom minister Taraba prichádza s revolučným zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. To nie je normálne, aby sme v priemere okolo 480 dní posudzovali vplyv na životné prostredie. V 80 percentách prípadov takéto posudzovanie ani nemusí byť a potom máme ministra Rašiho, ktorý prichádza s revolučným zákonom o verejnom obstarávaní. Čakajú nás veľké strategické investície. My môžeme mať v apríli takú legislatívu ako cukrík. Ani sa nám o tom nesnívalo, že takáto legislatíva by vôbec na Slovensku mohla byť. Mimoriadne skrátime povoľovacie konania, pretože vy zbytočne máte na stole miliardy na investície, keď tri roky riešite povoľovacie konania, my to potrebujeme skrátiť na niekoľko mesiacov.

Myslíte si, že sa výstavba na Slovensku rozbehne napríklad do budúceho roka?

Áno.

Ako vnímate vôbec plán obnovy? Projekty nastavovala ešte vláda Eduarda Hegera a vy ste plány po ňom zdedili. Nie je to pre Slovensko, podobne ako eurofondy, prekliatie?

My môžeme urobiť určitú revíziu plánu obnovy, ale nemôžete v polčase zmeniť všetky parametre. Potom by sme nestihli investovať žiadne peniaze, takže my sme do určitej miery viazaní plánom obnovy tak ako bol navrhnutý a uvedomujeme si, že hospodársky rast potrebujeme tak ako nič. Jednoducho my potrebujeme naštartovať tú ekonomiku. Počúvame, čo sa ide diať v Nemecku, kde im hrozí recesia, a Slovensko je naviazané na Nemecko, a preto aj ich problém môže byť pre nás veľmi intenzívny. Ideme rokovať s automobilovým priemyslom, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v slovenskom priemysle. Veľmi intenzívne prebiehajú diskusie o výstavbe nájomných bytov. Robíme inventúru toho, čo prijala predchádzajúca vláda. Pokiaľ ide o nájomné bývanie, budeme musieť bohužiaľ niektoré veci zmeniť, lebo to bolo šité na konkrétne firmy a to si my nemôžeme dovoliť. Plus sme pripravení ísť do veľkých investičných projektov. Minister dopravy je však brzdený legislatívou a povoľovacími konaniami, ktoré trvajú niekedy aj tri roky. Ešte raz, čo to je za nezmysel, že nastúpite do vlády, máte peniaze, chcete tie peniaze minúť a prvýkrát ich môžete míňať mesiac pred parlamentnými voľbami, lebo tri a pol roka ste brzdení rôznymi konaniami? Toto je absolútny základ a ja verím, že Slovenský podnikateľský sektor tieto opatrenia v stavebnej legislatíve, v obstarávaní a pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie mimoriadne ocení.

Ako vy vnímate konflikt Izraela a Palestíny? Na čej strane je Európa, na čej strane je Slovensko?

Slovensko je predovšetkým zarmútené z toho, že Európska rada nie je schopná prijať jednu jedinú hodnotiacu vetu k tomuto konfliktu. Verejne som to povedal po summite v Bruseli, ktorý som navštívil vo štvrtok minulý týždeň, že nie je možné, aby sme tri hodiny hovorili o konflikte v Gaze a jediná veta, ktorú dáme do záverov, je, že Európska rada diskutovala o situácii v Gaze. Veď tam je 26-tisíc mŕtvych civilistov, z toho dve tretiny sú ženy a deti. Už teraz je tam podstatne viac mŕtvych civilistov ako vo vojnových konfliktoch na celom svete. A toto je konflikt, ktorý trvá pomerne krátko. Ja som typ človeka, ktorý keď vidí zlo, tak si myslí, že to zlo treba vykoreniť. Ako dobrý príklad mám toho zloducha Lipšica, ktorý na ÚŠP robil strašné veci s prokurátormi. Zlo jednoducho treba vykoreniť, síce demokraticky a právne, no treba to urobiť. Izrael má určite právo na to, aby použil vojenskú silu a vysporiadal sa s teroristickými štruktúrami, na druhej strane nemôžeme reflektovať, že pri vykonávaní práva na vlastnú obranu dochádza k takým obrovským obetiam, to jednoducho nejde. Izraelská strana síce argumentuje, predtým ako príde útok, informujú civilistov tým, že tam nahádžu letáky, kde obyvateľstvo upozorňujú aby odišli preč, tvrdia, že Hamas drží civilistov ako rukojemníkov, no viete, že tá pravda je vždy niekde v strede. Tak ako ja volám po prímerí na Ukrajine, aj tu by sa mali začať operácie, ktoré by sa sústredili na oslobodenie rukojemníkov, pomoc ľuďom v Gaze. Veď oni tam neskutočne trpia. Ale rovnako som toho názoru, že Izrael si musí urobiť poriadok a vykoreniť zlo. Ak to zlo spočíva v tom, že sú tam teroristické štruktúry, ktoré nemajú nič spoločné s demokraciou ani s ničím. Pokiaľ ide o Izrael a Palestínu, Slovensko je pripravené podporiť dvojštátie, ale vidím na Európskej rade, že aj Európska únie je totálne rozdelená v tejto téme. Ako keby niektorí politici stále cítili, že majú voči Izrealu nejaký historický dlh.

Brankár Július Hudáček rozprúdil diskusiu, či môže v našich ligách hrať človek, ktorý príde z ruskej ligy. Odpoveď bola nie, a tak odišiel do prvej nemeckej ligy, kde mu dovolili hrať. Ako to vnímate a myslíte si, že by mali mať ruskí alebo bieloruskí športovci zakázaný vstup na olympiádu?

Predovšetkým si všimnime, akí sme všetci falošní. Prečo nie sú v Spojených štátoch amerických a v Kanade vyradení ruskí hráči z NHL? Náš hokejista, ktorý hral KHL, išiel do Čiech. Tam mu vyviedli, čo mu vyviedli a dnes teda hrá v Nemecku. Ale veď v NHL hrá celý rad fantastických ruských a bieloruských a neviem akých hokejistov. Tam si nikto nedovolí proti tomu nič robiť a v tom je tá faloš. Nikdy by som nemiešal politiku a šport. Prečo si tým škodíme? Prečo by hokejisti, ktorí hrajú v KHL, nemohli ísť na majstrovstvá sveta? Nech to teda niekto vysvetlí, pretože ja tomu nerozumiem. Teraz hovorím o slovenských hokejistoch, ktorí hrajú v KHL, čo je druhá najlepšia hokejová liga na svete. Veď každý športovec chce hrať v dobrej a kvalitnej lige. Tak ide tam, aby si zarobil peniaze a hral kvalitný hokej. Však on tam nerobí politiku, on tam hrá hokej, preto keby bolo na mne a mohol by som takéto rozhodnutie prijať, bez akéhokoľvek zaváhania pozvem slovenských hráčov, aby reprezentovali Slovensko, lebo potom môže byť náš výsledok ešte lepší. A pokiaľ ide o olympiádu. Predstavte si, že máte nejakú športovú disciplínu a v tej športovej disciplíne sa na prvých priečkach umiestňuje absolútna svetová špička z Ruska alebo z Bieloruska. Vy im zakážete prísť na súťaž a vyhrá niekto, kto by inak s minimálnou pravdepodobnosťou vyhral, aká je potom hodnota tej zlatej medaily? Ja by som v živote nebránil športovcom, aby súťažili, veď nech ukážu, či majú na víťazstvo.