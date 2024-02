Minister Susko o schválení novely: Zmeny nás vracajú zo stredoveku do modernej doby. Zákon bol príliš prísny

Zásadné zmeny trestnej politiky štátu vracajú Slovensko zo stredoveku do modernej Európy. Myslí si to minister spravodlivosti Boris Susko (Smer), ktorý spoločne s ostatnými poslancami Smeru komentoval štvrtkové schválenie vládnej novely trestných kódexov. Zároveň sa poďakoval poslancom koalície za to, že nepodľahli tlaku opozície. Trestný zákon podľa jeho slov pretavili do moderného trestného práva tým, že sa dal dôraz na alternatívne tresty a prevýchovu páchateľov. Susko je presvedčený, že zákon bol doteraz príliš prísny.