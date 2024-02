Obmedzia smartfóny v školách? Učitelia: Školský poriadok je na ne krátky, zákon by pomohol. Deti čelia kyberšikane

Nezastaviteľná špirála, začarovaný kruh a žiacka fantázia, ktorá nemá hraníc. Tak opisujú smartfóny v rukách detí rodičia, ale aj pedagógovia. Kým zákonní zástupcovia hovoria, že legislatívu na obmedzenie mobilných telefónov v školách netreba, podľa učiteľov by úprava pomohla. Eliminovalo by to nielen kyberšikanu, ale aj rozdiely medzi žiakmi. Exminister školstva Ján Horecký (KDH) nedávno naznačil, že ak súčasné vedenie rezortu školstva nezakročí proti nástrahám smartfónov u detí, legislatívne kroky bude iniciovať sám. Podľa psychológa Marka Madra by používanie smartfónov malo byť skôr o rituáloch a na dohode. Zisťovali sme, ako majú školy nastavené pravidlá s telefónmi a či ich učitelia využívajú na vyučovaní.

Veronikine deti dostali prvé smartfóny až na druhom stupni základnej školy ako 11-roční. Do súkromnej školy v Bratislave, ktorú navštevujú, si síce môžu priniesť telefón, no musia ho mať uložený v skrinkách a so stíšeným zvonením. Pravidlá však deti často porušujú a stáva sa, že si na ne nakrúcajú spolužiakov alebo priamo vyučujúcich a rozposielajú videá do rôznych skupín na sociálnych sieťach.

„Na druhej strane si uvedomujem, že potrebujú mať so sebou telefóny, keďže majú krúžky, športy a komunikácia prebieha iba cez telefón. Mobil potrebujú aj na Edupage, kde si kontrolujú suplovanie, rozvrh, komunikáciu s učiteľmi. Vnímam to ako začarovaný kruh a nutnosť mať telefón so sebou,“ opísala Pravde svoju skúsenosť. Aj preto nesúhlasí s tým, aby bolo používanie zariadení ukotvené v legislatíve. Smartfóny synov síce vie kontrolovať rodičovským zámkom, obmedzením času, prístupov či dát, no ako hovorí, bohužiaľ, nie všetci rodičia sa zaujímajú o to aký obsah deti šíria a aké stránky navštevujú. „Je to nezastaviteľná špirála,“ dodala.

Alex je prvák a smartfón ešte nemá. Jeho mama Michaela hovorí, že na prvý telefón má ešte čas, to však neznamená, že sa ho nedožaduje. Mobil si pýta stále, no i tak mu ho zatiaľ s manželom neplánujú kúpiť. Doma sa však k technológiám prirodzene dostane, majú medzi sebou dohodu. „Máme nastavené pravidlá. Denne môže pred obrazovkou stráviť pol hodinu. Ak je chorý, tak je to dvakrát polhodina – jedna ráno a jedna popoludní. Môže si vybrať buď konzolu, alebo tablet, kde má stiahnutú svoju hru,“ opísala. Na jej staršom zariadení má okrem toho Alex nainštalované smart hodinky, ktoré nosí podobne ako iné deti do školy, aby mal prehľad o čase, no i tie musí mať počas vyučovania uložené v taške.

Adriánova dcéra musí mať smartfón vypnutý alebo stíšený v taške počas celého dňa a nesmie ho používať ani cez prestávky. K telefónu sa dostane až po poslednej vyučovacej hodine. Prax je však podľa Adriána iná. Smartfóny deti držia v rukách aj mimo výuky. „Som proti používaniu mobilov v škole, iba napríklad vtedy, ak by sa na hodine informatiky učili nejaké špecifiká o nastavení bezpečnostných prvkov, tak by to bolo v poriadku,“ priblížil svoj postoj. Upraviť do zákona používanie smartfónov podľa neho netreba, stačí, keď si pravidlá nastaví škola sama. „Samozrejme, to je veľmi dôležitá téma a očakával by som oveľa väčší dôraz v sylabách na tému digitálna bezpečnosť,“ dodal.

Petrine deti môžu siahnuť po telefóne až vtedy, ak majú hotové domáce úlohy. Myslí si, že deti by smartfóny nemali používať ani cez prestávky, maximálne vtedy, ak sa potrebuje spojiť s rodičom. V zákone by podľa nej malo byť jasne definované kedy a za akých podmienok môže žiak využiť svoj smartfón. Dnes sú obeťou smartfónov podľa nej aj učitelia, ktorých si deti nahrávajú na videá. Mobilmi by si podľa nej nemali v niektorých prípadoch uľahčovať prácu ani učitelia. Pedagógovia by podľa nej nemali žiadať prvákov, aby si do školy priniesli mobily na odfotenie písomky, ak je na komunikáciu s rodičmi určený Eduapge.

Minister podnikol prvé kroky

Možné úpravy v zákone o obmedzení používania smartfónov na školách načrtol pred týždňom exminister školstva Ján Horecký (KDH). V televíznej diskusii ta3 s aktuálnym šéfom rezortu Tomášom Druckerom (Hlas) mu ponúkol pomoc pri úprave pravidiel. Ak by sa nezhodli, legislatívne zmeny, ktoré by obmedzovali používanie smartfónov v školách, by chcel iniciovať sám.

„Ja by som jednoducho zakázal využívanie týchto súkromných prostriedkov, smartfónov, tabletov na základných, stredných školách. Výnimkou by boli, samozrejme, edukačné účely alebo núdzne stavy, kedy dieťa na dopyt dostane okamžite možnosť volať domov,“ vyjadril sa exminister Horecký v nedeľu relácii médiám. Nemá ísť pritom o žiadne politické stanovisko KDH, ale o pohľad odborníka, učiteľa a rodiča. Pod vplyvom mobilov si podľa neho deti neobrusujú hrany, nerozprávajú sa a nerastú ako sociálne bytosti. Upozornil, že na neregulovaných sieťach sa nachádzajúci návody na poškodzovanie, samovraždy či šikanu. „Smartfóny a technológie sú vynikajúci pomocník, ale zlý pán. Nemôžeme deťom odobrať detstvo, hru, šport, relax,“ konštatoval exminister. Súčasnému šéfovi rezortu je v tomto smere ochotný pomôcť.

Anketa: Prijali by ste legislatívne ukotvenie používania smartfónov na školách? Dana Ihnaťová, riaditeľka Spojenej školy Tilgnerova v Bratislave Áno, zjednodušilo by to používanie mobilov na školách a rovnako by legislatívna úprava zjednodušila komunikáciu so žiakmi či rodičmi o vhodnosti/nev­hodnosti používania mobilného telefónu počas vyučovania. Rovnako by sa tak preventívne odstránili možné nežiaduce javy vyplývajúce z používania mobilných telefónov. Vladimír Vajcík, riaditeľ Základnej školy vo Svätom Jure Legislatívne by školám pomohol plošný zákaz, ktorý zrušil minister Grohling. V našom školskom poriadku je zákaz smartfónov, za porušenie je riaditeľské pokarhanie, alebo znížená známka zo správania v závislosti od toho čo žiak robí. Beáta Mitická, riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade Áno, privítali by sme legislatívne ukotvenie používania smartfónov v školách. Mobilný telefón je majetok žiaka (zákonného zástupcu), je to tenký ľad, ak učiteľ vezme telefón (cudzí majetok) a napr. mu spadne a poškodí sa. Ak by však bolo ukotvené v zákone, v akom prípade môže telefón vziať, bolo by jednoduchšie premietnuť také pravidlo do školského poriadku.

Prvé kroky podniklo už aj vedenie rezortu na čele s Tomášom Druckerom (Hlas). „Minister školstva na tento účel zriadil pracovnú skupinu. Výstupy z jej odporúčaní by mali byť známe do konca prvého polroka 2024,“ potvrdilo Pravde ministerstvo.

Exminister školstva Branislav Gröhling reagoval, že každá škola si môže používanie mobilu upraviť v školskom poriadku. „Školy a riaditelia toto dokážu posúdiť samostatne. Sami sa vedia rozhodnúť, kedy mobily povolia a kedy nie. Nie je na to nutný plošný zákaz a myslím si, že školstvo čelí iným problémom než sú smartfóny, napríklad problémom s financovaním či vybavením škôl,“ uviedol pre Pravdu. Poslankyňa za Progresívne Slovensko Ingrid Kosová vysvetľuje, že niektoré školy dospeli samé k záveru, že zákaz smartfónov je potrebný a iné majú skôr benevolentný postoj. Využívanie technológií a umelej inteligencie je podľa nej súčasťou prípravy na pracovný trh 21. storočia. O navrhovaní plošného zákazu preto v hnutí nateraz neuvažujú.

Viac ako iba telefón

Podľa psychológa a zakladateľa poradne IPčko Mareka Madra asi neexistuje univerzálna odpoveď na prítomnosť smartfónov v školách. Na jednej strane podľa neho môžeme hovoriť o tom, že sú pre žiakov rozptýlením, že sa k nim uchyľujú a nevenujú pozornosť tomu, čo sa deje na vyučovaní, ale na druhej strane prichádza otázka, prečo je to tak.

Pozrieť sa treba na to, ako je nastavené vyučovanie, aká je aktivita žiakov, ako a čím ich dokáže vyučovací proces aj učiteľ zaujať, aké otázky a úlohy dostávajú – či sú encyklopedické a na webe ich nájdu v priebehu pár klikov alebo si vyžadujú čítanie s porozumením, prácu s informáciami, komunikáciu a argumentáciu. „Často sa stretávame s tým, že nám mladí ľudia hovoria, že nerozumejú tomu, prečo sa majú učiť niečo, čo si za pár sekúnd vygooglia, keď sa aj tak od nich očakáva iba to, že sa to majú naučiť naspamäť a vlastne na vyučovaní počúvajú to, čo im učiteľ hovorí,“ priblížil psychológ Madro.

Využitie telefónov na vyučovaní psychológ vníma ako veľký potenciál, keďže generácia mladých ľudí, ktorá vyrastá, bude potrebovať digitálne zručnosti pre uplatnenie na pracovnom trhu 21. storočia. Myslí si, že telefón a ďalšie technológie by mali byť skôr predmetom skúmania učiteľov a žiakov. Žiakom cez ne môžu pedagógovia vytvárať priestor na rozvíjanie kritického myslenia, spoluprácu, hľadanie riešení úloh, a zároveň byť ich sprievodcom v objavovaní a vzdelávaní cez technológie.

Používanie smartfónov v školách by malo byť podľa Madra o rešpektujúcej a nerepresívnej dohode a rituáloch, v rámci ktorých sa vytvorí čas s aj bez telefónu. „Pre mladých ľudí je smartfón oveľa viac ako iba telefón. Je to pre nich priestor, kde tvoria vzťahy, stretávajú sa, formujú, hľadajú odpovede na svoje otázky a sú vystavení aj rôznym rizikám,“ priblížil riaditeľ IPčka s tým, že ide aj o statusovú záležitosť a jednu z foriem tlaku, ktorý žiaci a študenti vnímajú. Vysvetlil, že dnešní mladí ľudia musia byť pred partiu rovesníkov relevantní, aby ich prijali. Nejako vyzerať, mať dobré oblečenie, technológie či názor, ktorým vzbudia záujem a potvrdia svoju pozíciu v skupine.

„Ak sa vymykáte, prináša to so sebou rôzne riziká – šikanovanie, vylúčenie zo skupiny, duševné ťažkosti, sebapoškodzovanie, myšlienky na ukončenie života, pokusy o ukončenie života, pocit bez významnosti a nízke sebavedomie,“ pokračoval.

Deti do 10 by podľa psychológa nemali byť v online prostredí samé, vstúpiť by do neho mali spoločne s dospelými. Upozorňovanie detí na riziká by sa nemalo vzťahovať len na „offline svet“, ale aj na ten online. „Dieťa do desiatich rokov prijíma svet tak, ako mu ho my dospelí prezentujeme a dospelý je pre neho zdrojom dôveryhodných informácií a bezpečia. A tu vidíme práve ten potenciál aj v školách, ak použijeme nejakú technológiu, sme tam spoločne s nimi a spoznávame tento svet. V tomto období má zmysel používať rodičovské zámky a ďalšie ochranné nastavenia,“ dodal.

Učitelia: Legislatívu by sme privítali

Pravidlá používania telefónov v školách upravovala do roku 2022 vyhláška ministerstva školstva, podľa ktorej žiaci nesmeli počas vyučovania používať mobily a vytiahnuť ich smeli len so súhlasom učiteľa či riaditeľa. Pravidlá z vyhlášky vypadli a rozhodnutie je odvtedy na každej škole. Pravda oslovila viaceré základné a stredné školy a pedagógov naprieč republikou. Aký je ich pohľad na smartfóny v školách?

Hoci viaceré školy majú už dnes pravidlá ukotvené vo svojich školských poriadkoch, učitelia sa zhodli, že by legislatívnu úpravu prijali. Pedagogička Ingrid z Nového Mesta nad Váhom si myslí, že by sa tak dalo predísť rozdielom a náznakom diskriminácie, že na niektorých školách je používanie smartfónov povolené a na niektorých zakázané.

„Výrazne by to pomohlo a uľahčilo našu prácu pri vzdelávaní. Študentov treba naučiť ako žiť s technológiami, ale aj bez nich,“ skonštatovala. Škola, na ktorej vyučuje, je rozdelená na tri organizačné zložky – materská škola, základná škola a gymnázium. Pravidlá používania mobilov sú pre ne odlišné. Každá trieda má uzamykateľnú skrinku, odkiaľ si telefóny vezme až po skončení vyučovania. Na gymnáziu sú mobily povolené, no vedie to aj k tomu, deti odpútavajú pozornosť od výkladu učiva. Podľa Ingrid sa časté používanie smartfónov odzrkadľuje najmä na žiakoch nižšieho sekundárneho vzdelávania, u ktorých riešili aj prípady kyberšikany.

Foto: TASR, Pavel Neubauer škola, žiaci, deti, ZŠ Žiaci prvej triedy počas slávnostného otvorenia nového školského roka 2022/2023 5. septembra 2022 na ZŠ Dr. Jozefa Dérera v Malackách. (ilustračné foto)

Učiteľ Jozef z Trenčína hovorí, že ich škola ukotvila pravidlá, vrátane sankcií, v školskom poriadku, napriek tomu by legislatívnu podporu prijal. Inšpiratívny sa mu zdá príklad z Francúzska, kde v školskom roku 2018/2019 začal platiť zákaz používania mobilov na školách. „Ak má aj na Slovensku začať fungovať určitým spôsobom ochrana učiteľa a eliminovať problém kyberšikany, je načase pristúpiť k takémuto riešeniu aj u nás…“ myslí si. Do obmedzení telefónov podľa jeho skúseností často zasahujú rodičia, ktorí argumentujú, že mobil je vlastníctvom dieťaťa.

Pedagogička Anastázia využíva počas výučby fyziky smartfóny len výnimočne, keď žiaci potrebujú kalkulačku na počítanie príkladov. Riziko vníma najmä pri písomkách, keď sa snažia opisovať z mobilov, kde majú poznámky alebo si niečo rýchlo nájsť na webe. Pred skúškami preto začali mobily zbierať. „Osobne by som určite prijala legislatívne ukotvenie. Nehovorím o tom, ak niekomu volá rodič a potrebuje niečo súrne. Nie je problém, aby vyšli von z triedy a vybavili si to,“ myslí si.

Ako sa na mobily pozerá vedenie škôl

Súkromná stredná odborná škola v Poprade, ktorá skončila vlani v rebríčku inštitútu INEKO ako najlepšia stredná škola na Slovensku, má používanie smartfónov ukotvené vo svojom vnútornom poriadku. Žiaci počas vyučovania a ani počas skúšok nesmú používať mobily, neodovzdávajú ich ani pred písomkou či ústnou skúškou. Telefóny majú pri sebe len na vyzvanie učiteľa, napríklad pri precvičovaní učiva online, na sledovanie zmien v Edupage či na vyhľadávanie informácií pre rôzne projekty.

„Riziká (používania smartfónov, pozn. red.) sú rovnaké ako pri používaní akéhokoľvek iného elektronického zariadenia, od problémov so zrakom, spánkom, cez kyberšikanu, závislosti na hrách, závislosti na sociálnych sieťach až po zneužitie osobných údajov,“ uviedla pre Pravdu riaditeľka školy Beáta Mitická.

Na Základnej škole vo Svätom Jure majú žiaci zákaz používať smartfóny počas vyučovania a písomiek. Za porušenie pravidla žiakom hrozí riaditeľské pokarhanie alebo znížená známka zo správania, v závislosti od toho, čo robia. Riaditeľ koly Vladimír Vajcík toto pravidlo považuje za dôležité, najmä preto, aby mali všetky deti počas testov rovnaké podmienky. Nie každé dieťa má totiž rovnako kvalitný smartfón. Podobne ako pod Tatrami ani tu ich neodovzdávajú učiteľom. Vajcík vysvetľuje, že ak by systém ranného odovzdávania telefónov zaviedli, učiteľom, vrátane tých, ktorí suplujú hodiny iných, by pribudla byrokracia, a škole zodpovednosť za cudzí majetok. „Tento spôsob u nás nepoužívame, našou zásadou je, že učiteľ má učiť a byrokracie má aj tak dosť,“ uviedol pre Pravdu.

V Spojenej škole Tilgnerova v bratislavskej Karlovej Vsi môžu deti mobily používať ako slovníky počas hodín slovenského jazyka alebo ako pomôcku pri prekladoch v rámci vyučovania cudzích jazykov, ale aj pri opakovaní učiva s pomocou didaktických hier alebo na online testy. Žiaci ich môžu využiť pri skupinovej či individuálnej práci, vyhľadávaní zdrojov, práci s informáciami či tvorbe projektov. Počas písomiek sú však zakázané, rovnako aj smart hodinky a iné zariadenia. Žiaci ich majú odložené v skrinke alebo taške. „Rozlišujeme pri tom vek žiakov – 1. a 2.stupeň má mobilné telefóny zakázané počas celého vyučovania, kým 3. stupeň ich môže použiť počas prestávok s cieľom učenia sa, kontroly Edupage a podobne, nakoľko mnohí žiaci si pracovné či študijné materiály fotia do mobilov a následne sa z nich učia,“ priblížila Pravde riaditeľka školy Dana Ihnaťová.

Riaditeľ svätojurskej školy vníma v používaní smartfónov viacero hrozieb. „Riziká sú obrovské – závislosť od sociálnych sietí, deti nedokážu navzájom komunikovať, deti sa chcú podobať rôznym pseudocelebritám, ich cieľom je byť influencerom a posledné najväčšie riziko je kyberšikana,“ menoval. Dieťa do 15 rokov podľa neho telefón nepotrebuje. Myslí si, že na získanie informácií je lepší tablet alebo notebook, pri ktorých si dieťa nekazí zrak.

S nadmerným používaním mobilov podľa riaditeľky škole v Karlovej Vsi súvisí i znížená socializácia detí a neschopnosť zvládať reálny svet. Dôsledkom môže byť neskôr znížená schopnosť primerane si manažovať povinnosti a voľný čas. „Sociálne siete príliš často zahlcujú pozornosť mladých ľudí či detí, trávia dlhé hodiny obyčajným scrollovaním bez zmysluplnej aktivity. V dnešnej dobe by určite malo platiť staré známe – mobily sú dobrým sluhom, ale zlým pánom,“ dodala Ihnaťová.