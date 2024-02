Šeliga radí prezidentke: Čaputová by mala podpísať novelu Trestného zákona

Prezidentka Zuzana Čaputová by nemala vetovať ale rovno podpísať koaličnú novelu trestného zákona. Povedal to na dnešnej tlačovej besede bývalý poslanec parlamentu Juraj Šeliga (Demokrati). Ako vysvetlil, Ústavný súd SR by tým pádom mal viac času na to, aby sa mohol zaoberať prípadnou protiústavnosťou novely, respektíve pozastaviť jej účinnosť.

Bývalý poslanec pripomenul, že prezidentke plynie 15-dňová lehota, počas ktorej sa musí rozhodnúť, či novelu podpíše, alebo vetuje.

„V momente ako by pani prezidentka vrátila túto novelu, tak už ju ako keby nemá pod kontrolou,“ skonštatoval Šeliga s tým, že predseda parlamentu v prípade vrátenia zákona určí pre neho gestorský výbor v parlamente a lehotu na jeho prerokovanie. Koalícia následne môže podľa Šeligu naťahovať rokovanie o vrátenom zákone tak dlho, aby sa čo najviac priblížili k navrhnutému dňu účinnosti zákona. „Aby mal ústavný súd čo najmenej času,“ zdôraznil Šeliga.

Exposlanec uviedol príklad, že by výbory o novele rokovali napríklad do 9. marca pričom následne by koalícia znovu okresala rozpravu v pléne a 12. alebo 13. marca by prelomili veto prezidentky. Účinnosť skrátenia premlčacích lehôt a skrátených trestných sadzieb je pritom 15. marca.

„To by znamenalo, že ústavný súd – hoc aj hneď by pani prezidentka podala návrh na vyslovenie nesúladu právnych predpisov s ústavou – by mal niečo okolo jedného dňa na to, aby rozhodol, či pozastavuje účinnosť,“ uviedol Šeliga. Pripomenul zároveň, že pokiaľ by novela platila čo i len jednu hodinu alebo sekundu, viaceré medializované kauzy by boli premlčané. „Boli by zastavené a už by sa nikdy nemohli otvoriť znovu,“ povedal Šeliga.

Z týchto dôvodov Šeliga apeluje na hlavu štátu, aby novelu podpísala a podala návrh na ústavný súd. „Nevieme, ako rozhodne ústavný súd, nevieme, či pozastaví účinnosť tohto zákona, ale je to v princípe naša jediná legálna cesta, ako sa pokúsiť o to, aby tento mafiánsky balíček neprešiel do účinnosti,“ dodal Šeliga.

Od 20. marca sa zruší Úrad špeciálnej prokuratúry. Koalícia totiž schválila rozsiahlu vládnu novelu Trestného zákona. Jej prijatím sa okrem rušenia špeciálnej prokuratúry znížia niektoré trestné sadzby, a to od 15. marca.

Za novelu hlasovalo 78 zo 78 prítomných poslancov vládnej koalície. Opoziční poslanci, ako aj pri predchádzajúcich hlasovaniach o novele, vytiahli hlasovacie karty a neprezentovali sa.