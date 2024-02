Čaputová: Schválená novela oslabuje ochranu pred sexuálnym násilím

Schválená novela Trestného zákona oslabuje ochranu pred sexuálnym násilím. Aj to je jedným z dôsledkov prijímania zásadných zmien narýchlo. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová na sociálnej sieti. Pripomenula, že urobí všetko pre to, aby takáto úprava novely nikdy nenadobudla účinnosť.