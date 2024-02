Umelecké fondy poslali tvrdý odkaz Šimkovičovej: Nie sme monopolom kultúry, neúspešní nech sa uchádzajú znova

Roman Michelko: Aktuálny systém nepodporuje „časť kvalitných umelcov Video

Podľa predsedu výboru NR SR pre kultúru a médiá Romana Michelka (SNS) sa fondy správajú voči uchádzačom diskriminačne. “S FPÚ som ako žiadateľ bojoval a viem aké sú v ňom problémy,” ozrejmil Michelko. Podľa neho majú v inštitúciách svojvoľné kritéria podľa, ktorých komisie udeľujú dotácie. Prekáža mu, že niektoré periodiká dotácie nedostanú, ale fondy ich nájdu pre vulgárne umenie.

Podľa neho ide o cielenú a bezprecedentnú šikanu. “Absurdné rozhodnutia komisie pri periodikách, kde nedostali grant, ale dostali to umelecky spornejšie projekty,” posťažoval sa. O aké periodiká ide, nepriblížil. Michelko a spochybnil kvalifikáciu a odbornosť členov udeľovaniach porôt. Zástupcovia združenia Otvorená kultúra! Však štátu odkazujú, že začínajú používať normalizačné praktiky bývalého režimu.

Najvyššie dotácie z audiovizuálneho fondu (2022 – 2024) názov projektu žiadateľ schválená suma v eur 4-dielna miniséria MlKl PubRes s.r.o. 200 000 Cowgirl nutprodukcia s.r.o. 550 000 Nepela Punkchart films s.r.o. 600 000 Tichá pošta ARINAFILM s.r.o. 370 000 Hlavička objectif, s.r.o 500 000 Ťapákovci LIPSTICK s.r.o. 500 000 Matka noci KFS production s.r.o. 450 000 Spiaci účet II ALEF FILM&MEDIA s.r.o. 370 000 Interest escadra 450 000 Otec DANAE Production s.r.o. 450 000 celovečerný hraný film MIKI PubRes s.r.o. 300 000 Zdroj: AVF

Kto tvorí komisie Fondu na podporu umenia? Členov komisie nominujú jednotlivé občianske združenia, inštitúcie, VÚC a iné kultúrne subjekty. Málokedy sa stane, že rada odmietne nomináciu. Ak sa to stane, zväčša býva príčinou nedostatočné vzdelanie či chýbajúce skúsenosti. Komisie vlani tvorilo 205 členov a členiek. Jednotlivý členovia nesmú mať konflikt záujmov.

Šimkovičová potvrdila, že štát chce mať vyššiu kontrolu nad hospodárením verejnoprávnych umeleckých fondov a ich využívaním verejných zdrojov na podpornú činnosť. Spolu s kolegami kritizovala spôsob, akým fondy prideľujú dotácie, vníma ho ako selektívny, ktorý „vysoko bonifikuje istú časť kultúrnej obce, zatiaľ čo inú extrémne podvyživuje“. V parlamente je už návrh zákonov, ktoré predložila skupina poslancov za Smer, Hlas a SNS. Roman Michelko (SNS) sa vyjadril, že našu legislatívu chcú upraviť podľa českého modelu. Český model by znamenal, že fondy by sa presunuli priamo pod ministerstvo.

Čítajte viac Šimkovičovej sa nepáči šafárenie s umeleckými fondmi. Štát má kontrolovať, aké projekty podporí

Černák vs. Golian

Podľa predstaviteľov SNS bolo pri dotačných programoch sporné, že seriál a film o Mikulášovi Černákovi dostal pol milióna eur, kým film o generálovi Jánovi Golianovi nič.

Vysvetlenie Audiovizuálneho fondu je ale jednoduché. „Iniciátor projektu a debutujúci režisér celovečerného hraného filmu Juraj Štepka sa s témou televízneho projektu Golian prihlásil aj do výzvy RTVS k 75.výročiu SNP už v roku 2018, neskôr prehodnotil svoj Generál záujem a zmenil projekt na celovečerný hraný film pre kiná. Vzhľadom na celkový rozpočet filmu 2,5 milióna eur a na predložené dokumenty o finančnom zabezpečení projektu, odborná komisia odporučila doplniť projekt o niektoré relevantné informácie v súlade s podmienkami poskytovania dotácií a navrhla žiadateľovi požiadať o dotáciu v najbližšom termíne uzávierky, ktorý je 12.2.2024,“ zdôraznil riaditeľ Audiovizuálneho fondu Vladimír Burianek. Riaditeľ fondu dodal, že fond si váži osobnosť generála Jána Goliana, jedného z dvoch veliteľov Slovenského národného povstania a privítal tému filmového spracovania.

No zároveň priznal, že vzhľadom na predchádzajúcu negatívnu skúsenosť je Audiovizuálny fond mimoriadne opatrný a obozretný pri hodnotení finančne náročných žiadostí.

„Fond v období 2017 až 2018 podporil hraný film a televíznu minisériu o inom národnom hrdinovi generálovi M. R. Štefánikovi a poskytol žiadateľovi dotácie v celkovej sume 670-tisíc eur. Z dôvodu nedokončenia projektu musí fond v súčasnosti vymáhať vrátenie tejto dotácie právnou cestou,“ podotkol. Burianek dodal, že verí, že žiadosť o podporu realizácie hraného filmu Generál Golian bude predložená v najbližšej výzve tak, že odborná komisia nebude mať žiadne pochybnosti a bude môcť odporučiť tento projekt.

Ministerka Šimkovičová k odvolávaniu a podozreniam o sfalšovaných podpisoch na petícii Video

Nie sme monopolom kultúry

Fond na podporu umenia (FPU) nerozdeľuje finančné prostriedky podľa vlastného uváženia, ale podľa podmienok upravených zákonom. Nie je tiež pravda, že Ministerstvo kultúry (MK) SR nemá priamy dosah na podpornú činnosť fondu. Na piatkovej tlačovej konferencii FPU, reagujúceho na vyjadrenia rezortu kultúry k činnosti verejnoprávnych podporných fondov, to uviedol riaditeľ fondu Róbert Špoták. Na tlačovej konferencii vyvracal domnienky, že by fondy prideľovali podľa ideologického kľú­ča.

„Všetky relevantné dokumenty, vnútorné predpisy aj rozhodnutia komisií sú v najkratšom možnom termíne zverejňované na webe FPU,“ upozornil Špoták. Dodal, že vzhľadom na prerozdeľovanie verejných zdrojov podlieha navyše fond kontrole štátnych orgánov. „Za posledných osem rokov preverovali činnosť fondov tri kontrolné orgány, Úrad vládneho auditu, MK SR i Protimonopolný úrad,“ konkretizoval. Potvrdil, že FPU v súčasnosti preveruje aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý verifikuje podpornú činnosť fondu v období rokov 2021 až 2023.

Poukázal tiež na to, že ministerstvo, na rozdiel od vyjadrení počas stredajšieho brífingu rezortu, má možnosť priamo ovplyvniť podpornú činnosť FPU. Môže tak urobiť stanovením priorít podpornej činnosti fondu, rovnako vyčleniť maximálne 20 percent z ročného rozpočtu fondu na ich plnenie. Vyjadril sa aj k náznakom o určitej preferencii FPU voči niektorým žiadateľom, Špoták to označil za zavádzanie a konkretizujúce informácie na tlačovej besede ministerstva za vytrhnuté z kontextu. „Fond nepodporuje žiadateľa, ale projekty, s ktorými sa žiadateľ obráti na fond pri uchádzaní sa o dotáciu,“ dodal.

Predseda rady fondu Dušan Buran zdôraznil, že žiadosti posudzujú nezávislé odborné komisie, ich členov pritom nominujú samotní aktéri, pôsobiaci v kultúre a kreatívnom priemysle. „Posudzovanie sa deje na základe jasne definovaných a zverejnených kritérií. Navyše orgány fondu, ani riaditeľ, ani rada fondu do tohto hodnotenia a rozhodovania komisií nevstupuje,“ pripomenul. Dodal, že fond podporuje 15 rôznych oblastí umenia a kultúry. V rozličných výzvach rozhoduje počas roka vyše 70 odborných komisií. Tým, ktorým sú projekty zamietnuté Buran odkázal, že žiadosť majú poslať znova, pretože to znamená, že ich predbehli lepší a odmietol tvrdenia, že by komisie boli ovplyvňované „aktvistmi“.

Zástupcovia fondu zvýraznili, že vo väčšine európskych krajín funguje práve tento model podpornej činnosti. Návrat k systému, kde by politici rozhodovali o tom, kto získa podporu a v akej výške, by bol z ich pohľadu výrazný krok späť.

Poukázali tiež na to, že žiadaná suma na projekty každoročne výrazne prevyšuje kapacity alokácie pre FPU. „V roku 2023 bola celková žiadaná suma vo výške 65,2 miliónov eur, teda o vyše 45 miliónov eur viac než je aktuálny rozpočet fondu,“ dodal riaditeľ FPU.

„Pokiaľ by sme mali hovoriť o skutočných potrebách v súvislosti s Fondom na podporu umenia, musím spomenúť nedostatočný rozpočet fondu, na ktorý dlhodobo upozorňujeme a ktorý sa od roku 2018 napriek rastúcemu dopytu a zvyšujúcim sa nákladom na realizáciu projektov nemení,” vysvetlil riaditeľ fondu.