Opozícia kričí, koalícia tlieska. Kauzy Tupý či Kažimír môžu byť premlčané. Psychologička: Skrátenie lehoty nie je motivácia

Prerazené dno, zavraždená spravodlivosť a koaličný potlesk. Poslancov malo vo štvrtok čakať nočné rokovanie. Nestalo sa tak. Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini síce otvoril tretie čítanie k novele trestných kódexov, no krátko pred pol deviatou rozpravu zarezal. Koalícia 78 hlasmi novelu schválila. Nasledovali emotívne reakcie celej opozície, ktoré v pozadí sprevádzali úsmevy koaličných poslancov. Silné vášne vzbudilo najmä skracovanie premlčacích lehôt v prípade znásilnenia, ale aj hrozbe premlčania niektorých kľúčových káuz. Organizácie schválenie novely kritizujú, odborníci sa obávajú dôsledkov a prezidentka Zuzana Čaputová urobí všetko pre to, aby zákon nikdy nevstúpil do platnosti. Možnosti sú obmedzené a odborníci dvíhajú varovný prst.

Je však viac než isté, že vládny valec nezastaví nič. Koalícia totiž na rozdiel od opozície disponuje potrebnou väčšinou, ktorá zmarí plány všetkých protestujúcich. Poslednou možnosťou je podanie na Ústavný súd, ktoré zatiaľ avizovala len opozícia. Prezidentka zvažuje, akou cestou sa vybrať.

Susko: Zmeny trestnej politiky vracajú Slovensko zo stredoveku do modernej doby Video Zdroj: ta3

Skrátenie lehoty ako motivácia? Je to neodborný argument

V hľadáčiku opozície je od štvrtkového podvečera skracovanie premlčacích lehôt. Poslankyňa Progresívneho Slovenska (PS) Zuzana Števulová na to upozornila ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer) už v stredu. Verila, že koalícia urobí nápravu. Náprava však neprišla. Rovnako ani odozva ministra po viacerých výzvach opozície ešte pred hlasovaním.

Opozícia schválenie novely kritizuje Video Zdroj: ta3

Premlčacia lehota sa má pri znásilnení skrátiť z 20 na 10 rokov. „Odkedy je znásilnenie majetkový trestný čin?“ pýtal sa poslanec za SaS Alojz Hlina. Na jeho vystúpenie zareagoval čerstvý poslanec Smeru Richard Glück, ktorý je známy najmä kvôli bitke s lídrom bývalého OĽaNO Igorom Matovičom. Blysol sa vlastným z papiera čítaným argumentom, ktorým skrátenie lehoty hájil.

Podľa neho to bude motivovať ženy, aby znásilnenia nahlasovali čo najskôr. „Premlčacia doba začne plynúť momentom znásilnenia tej ženy. Tak asi o tom vie, všimne si to, keď ju niekto znásilní, a môže ten trestný čin nahlásiť,“ vyhlásil. Dodal, že ženy si znásilnenie niekedy aj vymýšľajú a argumentoval „očierňovanými mužmi“ v Amerike, ktorí musia čeliť verejnému aj mediálnemu lynču.

Čítajte viac Poslanci schválili novelu Trestného zákona. Politológ: je to návrat do noci, ktorá stvorila Fica

Klinická psychologička Mária Jančiarová však pre Pravdu uviedla, že ide o veľmi neodborný argument. „Po znásilnení ako po výraznej traume, môže dôjsť k odpojeniu od emócií, žena nie je schopná o čine hovoriť, a preto v tomto kontexte hovoriť o tom, že skrátenie premlčacej doby je nejakým motivačným faktorom je úplne mimo,“ zhodnotila.

Predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková v piatok ráno na tlačovke po boku ostatných opozičných poslankýň Glücka vyzvala, aby sa ospravedlnil všetkých ženám a obetiam sexuálneho násilia. „Neexistuje žiadny dôvod, aby takýmto spôsobom vláda mocensky, cynicky, bez akejkoľvek diskusie a verejného upozornenia zasiahla do trestného stíhania a premlčania trestného činu znásilnenia,“ uviedla Števulová.

Skracovanie premlčacej doby je poľutovaniahodné

Susko neskôr vysvetlil, že premlčacie doby skracovali v celom zákone a len sa prispôsobili okolitým štátom ako je Rakúsko, Česko či Nemecko. „Je to úplne štandardné a normálne,“ vysvetľoval. Po takom čase je podľa neho prakticky nemožné získať dôkazy potrebné pre vyšetrovanie. „Po desiatich rokoch je problematické dokázať spáchanie trestného činu, lebo nie je možné dodať vecné dôkazy, biologické materiály,“ povedal.

Poslanec Smeru Glück: Žena si asi všimne, keď ju niekto znásilní, môže to nahlásiť Video Zdroj: TV NR SR

Opozícia podľa neho vyvoláva v občanoch strach a začali sa šíriť polopravdy. „Je to hra s emóciami. Ide len o harmonizáciu premlčacích lehôt. Je to absolútne vytrhnuté z kontextu,“ zhodnotil s tým, že pri sexuálnom zneužití maloletej osoby je premlčacia doba 18 rokov a začína plynúť dňom dovŕšenia 18. roku života. Podľa Tibora Gašpara (Smer) poslanci situáciu okolo trestných činov páchaných na ženách vôbec nebagatelizujú a plánujú ďalšiu iniciatívu, aby sa ženy nebáli trestné činy nahlásili.

Gašpar uviedol, že nie je pravda ani to, že premlčacia doba má vplyv na množstvo trestných činov. „Nehovorme, že lehota desať rokov nestačí na to, aby sa trestný čin objasnil,“ uviedol. Ešte pred schválením novely minister Susko hovoril, že po takom čase už spoločnosť nemá záujem potrestať páchateľa v prípade, že sa počas desiatich rokov podobného skutku znova nedopustil. Podľa klinickej psychologičky to ani zďaleka nie je akceptovateľný argument a skrátenie premlčacej doby na polovicu je poľutovaniahod­ný krok.

Čítajte viac Čo prinesie veľká novela Ficovej vlády? Tresty za úplatky sa zmiernia, pri drogách to bude horšie. Obetiam znásilnenia nepraje

„Ktokoľvek, kto toto urobí – agresor – by mal znášať adekvátny následok svojho činu. To, či páchateľ počas desiatich rokov nikoho ďalšieho neznásilnil, je naozaj veľmi surový a neempaticky pohľad,“ uviedla Jančiarová s tým, že znásilňovanie nemôže byť v žiadnom prípade v spoločnosti akceptované a nepotrestané.

Obete týchto činov sú často viktimizované a spoločnosť na nich často pozerá, že si za to môžu sami. Mnohým ženám trvá niekoľko rokov, kým akceptujú, čo sa stalo a kým nájdu silu čin nahlásiť. „Znásilnenie je zásah do toho najintímnejšieho, čo ako ľudia máme, prirodzene môže žena zamrznúť – zamrznutie ako strachová reakcia, byť psychicky aj fyzicky paralyzovaná. Náš mozog môže v takýchto situácia spustiť proces disociácie, keď zažijeme život ohrozujúcu situáciu telo sa vypne. Znásilnenie zanechá veľmi silne rany na duši, hlboko sa zakorení do pamäti a obeť môže byť dlhodobo paralyzovaná a neschopná o znásilnení hovoriť,“ hovorí klinická psychologička.

Agresormi pritom môžu byť známi z blízkeho okolia, vplyvní ľudia a pre obeť môže byť nahlásenia znásilnenia ihneď niečo nepredstaviteľné. „Nahlásenie po rokoch môže byť ovplyvnené tým, že žena našla v sebe vnútornú silu, možno sa niekomu zdôverila, možno vyhľadala odbornú pomoc, má vo svojom okolí oporu, ktorú predtým nemala,“ vysvetľuje Jančiarová. „Z mojej psychoterapeutickej praxe viem, že keď sú obeťami znásilnenia deti alebo tínedžeri, často ani nevedia a nerozumejú, že ide o znásilnenie. Uvedomia si to až v dospelosti alebo často až v procese psychoterapie,“ dodáva. Okrem znásilnení sa premlčacia doba z 20 na 10 rokov skracuje pri ublížení na zdraví, obchodovaní s ľuďmi, kupčení s deťmi, vydieraní či hrubom nátlaku.

Kauza Tupý aj Kažimír môžu byť tiež premlčané

Okrem toho môžu do zabudnutia môžu ísť aj niektoré z najznámejších káuz, nehovoriac o tom, že závažnou korupciou budú prípady, v ktorých budú figurovať až vyše polmiliónové sumy. Aj šéf Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír, bývalý minister za Smer, si možno bude môcť 22. marca vydýchnuť. Kažimír totiž čelí obžalobe z trestného činu podplácania. Podľa obžaloby Kažimír ešte ako minister financií opakovane požadoval od vtedajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreczeho, aby okrem iného zabezpečil prednostné vyplatenie vratiek DPH viacerým firmám v objeme vyše troch miliónov eur. Imrecze sa priznal a povedal, že Kažimír mu mal odovzdať úplatok 48-tisíc eur. Kažimír trvá na svojej nevine.

Tibor Gašpar reaguje na schválenie novely Video Zdroj: ta3

Dokazovanie bolo ukončené v piatok 9. februára ukončené. Hlavné pojednávanie má na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračovať 22. marca prednesom záverečných rečí. Guvernéra NBS opätovne obvinili z prečinu podplácania na jeseň 2022. Ak nadobudnú schválené zmeny v Trestnom zákone účinnosť, Kžimírova kauza bude premlčaná a konanie bude musieť byť zastavené. Vlani v apríli vydal sudca ŠTS trestný rozkaz, ktorým Kažimíra neprávoplatne uznal za vinného z podplácania a uložil mu peňažný trest vo výške 100-tisíc eur. Keďže prokuratúra aj obžalovaný podali proti trestnému rozkazu odpor, koná sa hlavné pojednávanie.

Poslanec Ondrej Dostál (OKS, SaS) v pléne poukázal aj na informáciu denníka SME, že premlčanou by sa mohla stať aj vražda študenta Daniela Tupého, ktorá sa stala v roku 2005. Pri trestnom čine vraždy skracujú premlčaciu lehotu z 20 na 15 rokov. „Dnes vám neviem povedať, či bude premlčaný. Je to na posúdení súdu,“ povedal minister Susko s tým, že každým ďalším úkonom začína plynúť nová premlčacia lehota.

Opozičné političky: Sme nahnevané, nepremlčíte nás Video Zdroj: ta3

„Nechceme sa vyjadrovať k živým veciam. Nepoznám všetky podrobnosti skutku,“ uviedol Susko s tým, že od roku 2005 nastalo viacero zmien v Trestnom zákone. „Medzitým boli vznesené aj nejaké obvinenia. Dnes je vyjadriť k tomu, či bude, alebo nebude premlčaný, komplikované,“ povedal. Podľa Suska je potrebné posúdiť, podľa ktorej verzie zákona sa nakoniec bude skutok posudzovať. Bývalý policajný prezident v súvislosti s týmto prípadom obhajoval skracovanie premlčacích lehôt. Gašpar hovoril, že „premotivovaná polícia v úzkom kruhu“ dokáže vyrobiť páchateľa a aj toto je podľa neho riziko vysokých premlčacích lehôt. Súdy o obžalobe Puškára doposiaľ nerozhodli.

Gašpar reagoval aj na to, či sa pozeral aj na to, ako ovplyvní novela kauzy, v ktorých figuruje. „Ja sa obhájim tam, kde je to príslušné z hľadiska orgánov vo vzťahu k môjmu obvineniu. Od začiatku hovorím, že je účelové a vytvorili ho čurillovci,“ uviedol. „Zákon sa prijíma pre všetkých občanov Slovenska, nie pre Tibora Gašpara,“ dodal.

Čaputová má dve možnosti

Schválená novela Trestného zákona oslabuje ochranu pred sexuálnym násilím. Aj to je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej jedným z dôsledkov prijímania zásadných zmien narýchlo. Pripomenula, že urobí všetko pre to, aby takáto úprava novely nikdy nenadobudla účinnosť. „Namiesto toho, aby sme posilňovali ochranu pred sexuálnym násilím na ženách, dievčatách, ako aj mužoch a chlapcoch, schválená novela Trestného zákona ju, naopak, oslabuje,“ upozornila. Slová obhajoby ku skráteniu doby premlčania za znásilnenie a sexuálne násilie sú podľa slov hlavy štátu výsmechom bolesti a traume, ktorú zažívajú obete.

Mrzí ju, že koaliční poslanci nevypočuli hlasy verejnosti a odbornej obce a nestiahli materiál z rokovania. Novela v oblasti trestného práva pripravená bez odbornej oponentúry môže podľa jej slov spôsobiť celospoločenské škody a nezvratné zásahy do práv osôb poškodených trestnou činnosťou.

Čaputová má aktuálne dve možnosti. Prvou je, že zákon nepodpíše a vráti ho do parlamentu. V tom prípade by ho parlament musel prerokovať znova a buď by sa pokúsil prelomiť vetovaný zákon ako celok, alebo časti, ktoré by prezidentka namietala. V tom prípade je otázne, ako dlho by o ňom poslanci rokovali. Veto by tak mohli prelomiť tesne pred nadobudnutím účinnosti, čo by značne skrátil čas na posudzovanie pre sudcov po prípadom podaní na Ústavný súd.

Druhou možnosťou je, že prezidentka zákon podpíše a na Ústavný súd sa obráti okamžite. V tom prípade by mal súd na rozhodovanie viac času a je reálnejšie, že by stihol rozhodnúť pred nadobudnutím účinnosti zákona. Ústavný súd má na posudzovanie 60 dní. „Nevieme, čo spraví pani prezidentka. Počkáme si, aké kroky spraví a tomu prispôsobíme naše kroky. Pri vetovaní je postup štandardný,“ dodal Susko.

Zvýši sa kriminalita?

Schválenie novely kritizujú aj mimovládne organizácie Transparency International Slovensko (TIS) a Nadácia Zastavme korupciu. „Koaliční poslanci schválili novelu Trestného zákona, ktorá závažným spôsobom oslabí bezpečnosť občanov Slovenska a zatraktívni korupčnú a inú majetkovú trestnú činnosť,“ upozornila nadácia na sociálnej sieti.

„Napriek tomu sa Slovensko dnes ocitlo už veľmi blízko k revolúcii v trestnej politike, ktorej dosahy možno ťažko predpovedať. V posledných hodinách rozpravy to najlepšie ukázala aj emotívna diskusia o skracovaní premlčacej doby za znásilnenie či možnom premlčaní vraždy Daniela Tupého,“ zdôraznila organizácia TIS. Najväčšou výhradou je to, že rozsiahle zmeny neprešli štandardným legislatívnym procesom ani diskusiou v odborných kruhoch.

Politológ z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč si myslí, že tak prehnané emócie, ktoré prezentovali zástupcovia opozície pri skracovaní premlčacej lehoty, nie sú na mieste. Politológ z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) Juraj Mrušiak si však len sotva dokáže predstaviť v trestných činoch, ktorých sa novely týkajú, restoratívnu justíciu.

„Je možná napr. mediácia medzi násilníkom a obeťou?“ pýta sa. Restoratívna justícia je proces, pri ktorom všetky strany majúce účasť na určitom trestnom čine sa stretávajú spoločne za účelom kolektívneho posúdenia, ako vyriešiť nepriaznivé následky trestného činu a jeho budúce dôsledky. Restoratívna justícia vo všeobecnej rovine je vnímaná a prezentovaná ako iné nazeranie na trestný čin, čo si kontinuálne vyžaduje aj iný prístup k riešeniu následkov trestného činu.

Čítajte viac Fico: Urobíme všetko pre to, aby schválená novela vstúpila do platnosti

Schválenie trestného balíka považuje Lenč za pyrrhovo víťazstvo vládnej koalície. „Týmto možno pomohla malej časti „svojich“ ľudí a iným, ktorí dosiaľ pociťovali skrivodlivosť, no výrazne si pošramotila svoj imidž. Domnievam sa, že celý proces a výsledok zmien v trestných kódexoch bude najvýraznejšie ľutovať Peter Pellegrini, ktorý si výrazne znížil šance na úspech v prezidentských voľbách,“ uviedol pre Pravdu.

Najproblematickejší je podľa Lenča z hľadiska parlamentarizmu pri novele trestných kódexov spôsob presadenia zmien. „Z hľadiska právneho systému si ako človek, ktorý nie je právnik, myslím, že najväčším problémom je to, že sa týmito zmenami potenciálne znižujú tresty tým, ktorí za ne hlasujú a znižuje sa miera bezpečia v spoločnosti,“ skonštatoval s tým, že v oboch prípadoch ide o nebezpečný precedens. Marušiak považuje za problematický celý spôsob, akým bol zákon prijatý. „Nielenže spojil sadzby za trestné činy so štruktúrou prokuratúry, ale navyše bol prijímaný v skrátenom legislatívnom konaní, čo je zneužívanie tejto inštitúcie,“ hovorí politológ.

Podľa Marušiaka novela trestných kódexov zločinnosť nezníži. „Skôr naopak. Neviem si ani predstaviť, ako by takáto novela mohla chrániť obete trestných činov,“ zhodnotil. Lenč si však nemyslí, že by kriminalita narástla. „Nemyslím si, že páchatelia trestných činov hľadia primárne na to, aká je premlčacia doba za skutok, ktorého sa dopúšťajú,“ dodal.