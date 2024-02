Keketi v Ide o pravdu: Som manažér, potrebujem čísla a pravidlá. Najlepšia propagácia Slovenska je cez športovcov

Pozrite si debatu Petra Bielika a Dušana Keketiho v relácii Ide o pravdu Video

Som manažér a skôr technokrat, preto potrebujem dáta, uviedol minister Keketi.

„Potrebujem čísla. To znamená, že analyzujeme aktuálne, aká bude štartovacia čiara ministerstva, potrebujem vedieť progres, potrebujem merať veci, potrebujem vyhodnotiť na konci či to malo zmysel, nemalo zmysel, to ale neznamená, že nevieme, kam chceme ísť,“ podotkol Keketi. Preto aj prvé rokovania boli na štatistickom úrade, dodal minister. Chceme sa ísť pozrieť do Chorvátska, ako fungujú, chceme sa porovnávať s Čechmi, načrtol ďalšie kroky Keketi.

Najlepšia propagácia Slovenska je cez športovcov a ich výsledky, tvrdí. Podľa neho treba dopredu vyhodnocovať športové projekty, ktoré by štát podporil. Uviedol to na príklade Jasnej, ktorá v tomto roku zorganizovala preteky Svetového pohára v obrovskom slalome a slalome žien.

„Jasná bola typický príklad, keďže už v apríli sa vedelo, že to podujatie bude na Slovensku a naťahovalo sa to až do decembra, keď padlo finálne rozhodnutie,“ pripomenul Keketi.

Informácie by podľa neho mali byť známe už predtým, ako sa nejaká asociácia alebo zväz rozhodnú požiadať o podujatie. „V tom momente my musíme zabezpečiť kofinancovanie a oni si musia vedieť urobiť rozpočet, ktorý budú držať“.

Dnes sú termíny podujatí dopredu známe, „mne pristál na stole zoznam podujatí, ktoré sú v tomto roku bez finančného krytia, pričom sa o nich muselo vediet skôr“.

„Každé medzinárodné podujatie, ktoré sa bude organizovať na Slovensku, si zaslúži našu priazeň, aby sme minimálne vstúpili do toho projektu a pomohli organizátorom,“ povedal minister. Rozdeľovanie peňazí však podľa neho musí mať jasné pravidlá.

Ako vidí pozíciu ministerstva o štyri roky? „V cestovnom ruchu je (teraz) 6,5-percentná zamestnanosť a 2,7-percentný podiel na HDP. Malo by to byť vyrovnané,“ uviedol a dodal, že jeho priestor pre podiel cestovného ruchu na hrubom domácom produkte (HDP) je práve medzi 2,7 – 6,5 %.