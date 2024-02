Takáč: Alfou a omegou novely Trestného zákona je zrušenie ÚŠP

Cítili by ste sa na Slovensku v bezpečí, keby novela Trestného zákona začala platiť? Novela, o ktorej parlament rokoval v skrátenom legislatívnom konaní, zruší Úrad špeciálnej prokuratúry. Prináša aj zmeny pri trestných sadzbách, hraniciach škôd pri majetkovej trestnej činnosti aj skrátenie premlčacích lehôt, pri znásilnení z 20 na 10 rokov. Viac sa majú používať najmä peňažné tresty a tresty domáceho prostredia. Nová legislatíva má tiež zmierniť sankcie pri niektorých druhoch trestných činov. Tiež sa majú spresniť pojmy a podmienky spolupráce polície a prokuratúry so spolupracujúcim obvineným. Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Áno 50,1% Nie 46,7% Neviem 3,2%

„Je to zrušenie špeciálneho prokurátora pána Lipšica, ktorý tu tri a pol roka spolu s vládou Hegera a Matoviča robili bezprecedentné veci,“ vyhlásil Takáč. Ako ďalej povedal, verí, že novela vstúpi do platnosti. „Je bezprecedentné, aby prezidentka päť minút po tom, čo bola táto novela schválená v parlamente, sa v zásade vyjadrí, že spraví všetko pre to, aby táto novela neprišla do platnosti. Je to podľa mňa pošliapavanie demokracie ako takej,“ skonštatoval Minister.

Boris Susko: Zmeny trestnej politiky vracajú Slovensko zo stredoveku do modernej doby Video

V prípade, že v budúcnosti z aplikačnej praxe vyplynú problémy spojené s novelou, „čo sa týka jednotlivých sadzieb, premlčacích dôb a tak ďalej“, parlament ju môže podľa Takáča upraviť.

Podľa opozičného poslanca Mariána Čaučíka (KDH) preberá koalícia do Trestného zákona veci z iných krajín chaotickým spôsobom. „Ja by som to prirovnal, že ja to taký šalát bez receptu,“ skonštatoval Čaučík.