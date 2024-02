Prezidentka Čaputová má pri novele trestného zákona dve možnosti. Minister Takáč by na nej nič nemenil

Susko: Zmeny trestnej politiky vracajú Slovensko zo stredoveku do modernej doby Video

Novela však podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer) zabezpečí, že Slovensko bude lepšie a hlavne spravodlivejšie pre všetkých občanov. „Nebojte sa, ak niekto niečo ukradne v rozsahu mimo normálnosti, tak skončí vo väzení. O tomto netreba vôbec diskutovať a rozhodnutie o treste bude stále úloha súdu, to nie je úloha politikov,“ zdôraznil pre Pravdu Premiér Robert Fico (Smer). Zároveň odmietol tvrdenia, že Slovensko žije novelou Trestného zákona.

„Robíme to, čo sme avizovali, nerobíme nič iné, dokonca sme urobili aj určité korekcie našich pôvodných plánov a stále úzko komunikujeme s Európskou komisiou. Spravili sme množstvo úprav, ktoré smerujú k tomu, aby prvoradým cieľom potrestania páchateľa bola náhrada škody a pomoc obeti alebo teda poškodenému. Až potom prichádza odplata páchateľovi trestného činu,“ upozornil Fico. Podotkol, že aj napriek úpravám zákona budú o vine a treste aj naďalej rozhodovať súdy.

Organizácie schválenie novely kritizujú, odborníci sa obávajú dôsledkov a prezidentka Zuzana Čaputová urobí všetko pre to, aby zákon nikdy nevstúpil do platnosti. Možnosti sú obmedzené a odborníci dvíhajú varovný prst.

Koalícia však na rozdiel od opozície disponuje potrebnou väčšinou, ktorá zmarí plány všetkých protestujúcich. Poslednou možnosťou je podanie na Ústavný súd, ktoré zatiaľ avizovala len opozícia. Prezidentka má teraz dve možnosti. Prvou je, že zákon nepodpíše a vráti ho do parlamentu. Druhou možnosťou je, že prezidentka zákon podpíše a na Ústavný súd sa obráti okamžite. Po prijatí novely vzbudilo vášne najmä skracovanie premlčacích lehôt v prípade znásilnenia, ale aj hrozbe premlčania niektorých kľúčových káuz. Premlčanou by sa mohla stať aj vražda študenta Daniela Tupého, ktorá sa stala v roku 2005.

Prezidentka Čaputová má dve možnosti Schválená novela Trestného zákona oslabuje ochranu pred sexuálnym násilím. Aj to je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej jedným z dôsledkov prijímania zásadných zmien narýchlo. Pripomenula, že urobí všetko pre to, aby takáto úprava novely nikdy nenadobudla účinnosť. „Namiesto toho, aby sme posilňovali ochranu pred sexuálnym násilím na ženách, dievčatách, ako aj mužoch a chlapcoch, schválená novela Trestného zákona ju, naopak, oslabuje,“ upozornila. Slová obhajoby ku skráteniu doby premlčania za znásilnenie a sexuálne násilie sú podľa slov hlavy štátu výsmechom bolesti a traume, ktorú zažívajú obete. Mrzí ju, že koaliční poslanci nevypočuli hlasy verejnosti a odbornej obce a nestiahli materiál z rokovania. Novela v oblasti trestného práva pripravená bez odbornej oponentúry môže podľa jej slov spôsobiť celospoločenské škody a nezvratné zásahy do práv osôb poškodených trestnou činnosťou. Čaputová má aktuálne dve možnosti. Prvou je, že zákon nepodpíše a vráti ho do parlamentu. V tom prípade by ho parlament musel prerokovať znova a buď by sa pokúsil prelomiť vetovaný zákon ako celok, alebo časti, ktoré by prezidentka namietala. V tom prípade je otázne, ako dlho by o ňom poslanci rokovali. Veto by tak mohli prelomiť tesne pred nadobudnutím účinnosti, čo by značne skrátilo čas na posudzovanie pre sudcov po prípadom podaní na Ústavný súd.

Druhou možnosťou je, že prezidentka zákon podpíše a na Ústavný súd sa obráti okamžite. V tom prípade by mal súd na rozhodovanie viac času a je reálnejšie, že by stihol rozhodnúť pred nadobudnutím účinnosti zákona. Ústavný súd má na posudzovanie 60 dní. „Nevieme, čo spraví pani prezidentka. Počkáme si, aké kroky spraví a tomu prispôsobíme naše kroky. Pri vetovaní je postup štandardný,“ dodal Susko.

Vraj ešte príde zmena

Koalícia sa však ešte chce podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas) venovať trestným činom voči životu a zdraviu. Minister to priznal v diskusnej relácii V politike na ta3. Navrhol, aby pri týchto trestných činoch nebolo žiadne premlčanie ani možnosť udelenia milosti.

„Ja som absolútne za to, aby tak, ako sme teraz vyriešili trestnú činnosť ekonomickú, aby sme si po tomto vytiahli trestné činy voči životu a zdraviu, a navrhujem, nech tam nie je žiadne premlčanie, možnosť udelenia milosti, nech sa zvýšia trestné sadzby,“ ozrejmil Šutaj Eštok.

Ak prezidentka Zuzana Čaputová vráti novelu Trestného zákona do parlamentu s pripomienkou k premlčacej lehote pri znásilnení, budú to podľa ministra riešiť ešte v rámci aktuálnej novely. Podľa neho majú na úpravy trestných zákonov ešte štyri roky. Šutaj Eštok zároveň odmietol tvrdenia, že by pri novele postupovali podľa straníckych alebo osobných záujmov. Obdobné znepokojenie vyjadrili evanjelickí biskupi. „Máme obavy o základy právneho štátu, principiálne demokratické hodnoty, ktoré sú postavené na zodpovednosti, a nie na politickej svojvôli,“ reagoval Zbor biskupov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

Zdôraznili, že prispôsobovanie Trestného zákona v prospech osobných alebo straníckych záujmov je neprípustné. „Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, krátenie premlčacích lehôt, sprísnenie pravidiel pre kajúcnikov, zníženie trestných sadzieb za korupciu a majetkové trestné činy považujeme za morálnu destabilizáciu spoločnosti a otváranie priestoru pre korupciu a majetkovú trestnú činnosť, čo ešte viac zhorší polarizáciu a napätú situáciu na Slovensku,“ dodali vo vyhlásení.

Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer) je však za to, aby novela Trestného zákona platila tak, ako ju schválil parlament. Neprekáža mu ani skrátenie premlčacej lehoty pri znásilnení. Podľa neho sa len približujeme k európskym štandardom. „V prípade, že sa zistí na základe aplikačnej praxe, že treba niektoré lehoty zmeniť, môže sa urobiť novelizácia,“ povedal Takáč.

Skrátenie lehoty ako motivácia?

V hľadáčiku opozície je od štvrtkového podvečera skracovanie premlčacích lehôt. Poslankyňa Progresívneho Slovenska (PS) Zuzana Števulová na to upozornila ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer) už v stredu. Verila, že koalícia urobí nápravu. Náprava však neprišla. Rovnako ani odozva ministra po viacerých výzvach opozície ešte pred hlasovaním.

Premlčacia lehota sa má pri znásilnení skrátiť z 20 na 10 rokov. „Odkedy je znásilnenie majetkový trestný čin?“ pýtal sa poslanec za SaS Alojz Hlina. Na jeho vystúpenie zareagoval čerstvý poslanec Smeru Richard Glück, ktorý je známy najmä bitkou s lídrom bývalého OĽaNO Igorom Matovičom. Blysol sa vlastným z papiera čítaným argumentom, ktorým skrátenie lehoty obhajoval.

Podľa neho to bude motivovať ženy, aby znásilnenia nahlasovali čo najskôr. „Premlčacia doba začne plynúť momentom znásilnenia tej ženy. Tak asi o tom vie, všimne si to, keď ju niekto znásilní, a môže ten trestný čin nahlásiť,“ vyhlásil. Dodal, že ženy si znásilnenie niekedy aj vymýšľajú a argumentoval „očierňovanými mužmi“ v Amerike, ktorí musia čeliť verejnému aj mediálnemu lynču.

Predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková v piatok ráno na tlačovke po boku ostatných opozičných poslankýň Glücka vyzvala, aby sa ospravedlnil všetkých ženám a obetiam sexuálneho násilia. „Neexistuje žiadny dôvod, aby takýmto spôsobom vláda mocensky, cynicky, bez akejkoľvek diskusie a verejného upozornenia zasiahla do trestného stíhania a premlčania trestného činu znásilnenia,“ uviedla Števulová.

Skracovanie premlčacej doby je poľutovaniahodné

Susko neskôr vysvetlil, že premlčacie doby skracovali v celom zákone a len sa prispôsobili okolitým štátom ako je Rakúsko, Česko či Nemecko. „Je to úplne štandardné a normálne,“ vysvetľoval. Po takom čase je podľa neho prakticky nemožné získať dôkazy potrebné pre vyšetrovanie. „Po desiatich rokoch je problematické dokázať spáchanie trestného činu, lebo nie je možné dodať vecné dôkazy, biologické materiály,“ povedal. Opozícia podľa neho vyvoláva v občanoch strach a začali sa šíriť polopravdy. „Je to hra s emóciami. Ide len o harmonizáciu premlčacích lehôt. Je to absolútne vytrhnuté z kontextu,“ zhodnotil s tým, že pri sexuálnom zneužití maloletej osoby je premlčacia doba 18 rokov a začína plynúť dňom dovŕšenia 18. roku života. Podľa Tibora Gašpara (Smer) poslanci situáciu okolo trestných činov páchaných na ženách vôbec nebagatelizujú a plánujú ďalšiu iniciatívu, aby sa ženy nebáli trestné činy nahlásiť. Gašpar uviedol, že nie je pravda ani to, že premlčacia doba má vplyv na množstvo trestných činov. „Nehovorme, že lehota desať rokov nestačí na to, aby sa trestný čin objasnil,“ uviedol. Ešte pred schválením novely minister Susko hovoril, že po takom čase už spoločnosť nemá záujem potrestať páchateľa v prípade, že sa počas desiatich rokov podobného skutku znova nedopustil. Podľa klinickej psychologičky to ani zďaleka nie je akceptovateľný argument a skrátenie premlčacej doby na polovicu je poľutovaniahod­ný krok.

