Splnomocnenec Kotlár o vyšetrovaní covidu mlčí. Nepodceňujte ma, nalieha. Mikas je otvorený kontrole národniarov

Vláda menovala Petra Kotlára za splnomocnenca pre preverenie riadenia pandémie (18. január 2024) Video

„Vieme, čo sme tu tri a pol roka riešili, diala sa tu plánovaná genocída, o tom niet pochýb. Tu sa musia vytvoriť viaceré špecializované odbory,“ zdôraznila ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS) 4. februára 2024 v internetovom vysielaní televízie Slovan. Podľa jej vtedajšieho spolumoderátora, splnomocnenca Kotlára, je na Slovensku množstvo odborníkov, ktorí počas pandémie urobili kus dobrej roboty. „Doktor Lapota, pán doktor Weiss, doktor Lipták, doktor Bukovský,“ priblížil v tom istom internetovom vysielaní a z advokátskych kruhov vyzdvihol prácu Adriany Krajníkovej. Na bližšie otázky Pravdy odmietol odpovedať.

Čítajte viac Zlyhal štát počas pandémie? Poslanec Kotlár sľúbil, že preverí 'politické vraždy' a manažment covidu

Foto: Robert Hüttner, TASR, Jaroslav Novák ipiccy image 7 Hlavný hygienik Ján Mikas a splnomocnenec vlády pre kontrolu manažmentu covidu Peter Kotlár (nom. SNS).

Dankova tvrdá ruka štátu

Kotlárova komisia, skôr ako by nejaké závery z vyšetrovania vyvodila, teraz ohlásila, že chce odvolávať hlavného hygienika Jána Mikasa. SNS tak požiadala, aby hlavný hygienik Ján Mikas odstúpil v súvislosti s manažovaním pandémie covidu. Ak neodíde, národniari ho navrhnú odvolať na najbližšej koaličnej rade. Podpredseda parlamentu Andrej Danko (SNS) tvrdí, že to je právo koalície odvolávať hlavného hygienika.

Posvietiť si chce aj na financovanie mobilných odberových miest či „spleť zlodejstiev pri nákupe testov“. Pre Danka je hlavný hygienik Mikas „symbolom nezvládnutia pandémie a na jeho miesto má aj náhradníka“. „Rešpektujeme vedu a výskum, všade vo svete sa to obdobie prešetruje,“ podotkol Danko. Samotný Kotlár v ostatných dňoch Mikasa kritizoval a rozprával, že by mal byť kajúcnikom.

Hlavný hygienik Mikas: Jediným riešením je znížiť mobilitu (24. november 2021) Video

„Pán Mikas, či sa mu to páči, či nie, pri mnohých šialenstvách asistoval a mal by byť zodpovedný,“ zdôraznil predseda SNS v relácii Téma na ta3. Každý má podľa Danka politické krytie a tak prepája hlavného hygienika s vládou Igora Matoviča a Eduarda Hegera (obaja boli vtedy OĽaNO). „Každý musí lobovať a sedieť v kancelárii. My riadime štát, som zástanca tvrdej ruky štátu,“ dodal Danko. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas) vracia tému do politickej roviny. „Za manažovanie pandémie niekto musí niesť zodpovednosť. Myslím si že by to mali byť vtedajší predstavitelia vlády,“ ozrejmil a prstom ukázal na Hegera a Matoviča.

„Som otvorený a nebránim sa prešetrovaniu manažmentu pandémie covidu zo strany Generálnej prokuratúry, Najvyššieho kontrolného úradu a splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie covidu,“ skonštatoval Mikas. Upozornil zároveň, že vládny splnomocnenec Peter Kotlár ho zatiaľ nekontaktoval.

Čítajte viac Urbanová: Pfizer diktuje Európskej komisii

Hlavný hygienik považuje vynášanie účelových rozsudkov pred riadnym preverením za nekorektné. Vníma to ako ďalší útok nielen na seba, ale aj na jeho kolegov a ďalších odborníkov, ktorí sa snažili, aby boli dosahy na zdravie a životy občanov Slovenska počas pandémie čo najmenšie. „Neodišiel som preto, lebo som bol pri pandémii a zotrval som pri jej riešení. Ani dnes zbabelo neutekám pred otázkami, ktoré treba z odborného hľadiska zodpovedať a naďalej znášam aj osobné útoky,“ dodal Mikas, ktorý je na pozícii hlavného hygienika od roku 2016. Do funkcie nastúpil za vlády Smeru a predtým od roku 2006 do roku 2016 viedol odbor epidemiológie na Úrade verejného zdravotníctva.

Ortopéd, sudca a advokátka

Podľa ministerky kultúry Šimkovičovej bola „táto vec“ (pandémia covidu, pozn. red.) dlhodobo pripravovaná. „Nečakajme, že sa to vyrieši za pol roka, rok, dva, tri, štyri alebo päť, možno to bude trvať desať rokov,“ ozrejmila. Kotlár však zdôrazňuje, že presne vie, „čo má robiť a ľuďom chce povedať, kde a čo“. Kotlár je lekár známy aj ako moderátor z občianskej televízie Slovan. Počas pandémie v internetovom vysielaní zbrojil očkovaniu.

„Na nikom nezostane nitka suchá. Chlapci moji zlatí, dávajte si veľký, obrovský, preveľký pozor na svoje vyjadrenia. Nepodceňujte ma, ruku k dielu pridajú takí machri, z ktorých by sa vám zatočila tá vaša egoistická namyslená hlavička,“ uviedol v poslednej časti relácie televízie Slovan a dodal, že rozumie mechanizmu očkovania.

'Na tento telefonát budeš spomínať s úsmevom alebo so slzami.' Matovič o telefonáte Naďovi, z ktorého vyplynulo celoplošné testovanie (október 2020) Video

Podľa doteraz známych informácií by vyšetrovaciu komisiu mala tvoriť zostava ortopéda Kotlára, kandidáta na prezidenta a sudcu Štefana Harabina, advokátky Adriány Krajníkovej a všeobecného lekára Petra Liptáka. Kotlár chcel o spoluprácu požiadať aj českú mikrobiologičku Soňu Pekovú. Tá však pre Pravdu priznala, že ju zatiaľ zo Slovenska nikto oficiálne nekontaktoval. „Nicméně, pokud ze Slovenska dostanu předvolání k řádnému soudnímu řízení, abych se ho zúčastnila v procesní pozici svědka či soudního znalce, samozřejmě, tak jako občan Slovenska učiním a na všechny otázky soudu řádně odpovím,“ ozrejmila v reakcii pre Pravdu.

Hlavná otázka komisie má však znieť, „kto je zodpovedný za túto krivdu“. Za akú, či za patogén vírusu, alebo za protipandemické opatrenia, Kotlár nepriblížil. Na novinárske otázky odpovedať odmieta, a preto nie je známa zostava vyšetrovacej komisie, jej ciele a ani jej rozpočet. V týchto otázkach mlčí aj Úrad vlády. Jediné, čo je z jeho vyjadrení zrejmé, je, že je treba zistiť, kto je zodpovedný za „túto krivdu“. A čo by malo byť výsledkom vyšetrovania? „Dnes som nad tým celý deň rozmýšľal. Či by to nemalo byť jedno veľké trestné oznámenie pre vlastizradu,“ podotkol Kotlár na Harabinovom predvolebnom mítingu.

Čítajte viac Od zmluvy s Pfizerom sa nedá odstúpiť. Najbližšie roky prídu na Slovensko milióny vakcín, záujem o ne nie je

Podľa denníka Sme sa na stretnutí sa kandidát na prezidenta Harabin sa pozastavil nad tým, že Ján Mikas je aj po nástupe vlády Smeru, Hlasu a SNS stále vo funkcii hlavného hygienika. Kotlár reagoval, že to nie je až taký problém. „Príde moment, keď mu navrhneme, aby sa stal kajúcnikom. Mohol by sa nám zísť,“ uviedol podľa denníka Sme Kotlár. Advokátka Krajníková potvrdila, že tiež bude na vyšetrovaní spolupracovať. Harabin je podľa nej jediný človek, ktorý môže garantovať, že sa kauza riadne objasní.