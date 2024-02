Dlhuje štátu milión eur, kritizoval ju Šutaj Eštok. Firma napriek tomu získava zákazky aj od jeho rezortu

Lukratívna zákazka priniesla namiesto zisku len problémy. Pezinská firma Hyca postavila v Centre výcviku Lešť kontajnerové mestečko pre vojakov NATO za vyše 20 miliónov eur, ale po odovzdaní diela dostala od štátu pokutu. Zaplatiť ju odmieta a pôvodne polmiliónové penále rýchlo rastie. So štátom má aj ďalší finančný problém, pre pochybenia má vrátiť státisícovú dotáciu. Napriek tomu naďalej vo veľkom podniká so štátom.



Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Český vojak: Nemôžem prezradiť, čo na Lešti cvičíme, ale NATO vždy nájde riešenie Video Zdroj: TV Pravda

Zahraniční vojaci, ktorí na Slovensku pôsobia v mnohonárodnej bojovej skupine Severoatlantickej aliancie, sú od leta ubytovaní v kontajnerovom tábore v Centre výcviku Lešť. Má kapacity na ubytovanie vyše dvoch tisíc vojakov zo spojeneckých štátov. Jeho výstavba si vyžiadala investíciu zo štátneho rozpočtu vo výške 21,1 milióna eur. Zadanie zákazky na kontajnerové mestečko vyvolalo aj istú mieru kritiky.

Mnohomiliónový tender bol totiž pridelený bez riadneho verejného obstarávania. Ministerstvo obrany v roku 2022 vybralo dodávateľa pomocou priameho rokovacieho konania a tento postup bránilo časovou tiesňou. Riadny proces obstarávania by vraj vyžadoval najmenej tri mesiace, v dôsledku čoho by do zimy nestihli zabezpečiť slušné ubytovanie pre vojakov.

Zákazku tak dostalo konzorcium troch spoločností s názvom Združenie Lešť, zložené z troch eseročiek – CSM Industry, Hyca a I&B. Skupine firiem sa však nepodarilo dodržať termín dokončenia stavby, pretože rezort obrany už po podpísaní pôvodnej zmluvy zmenil jej parametre dodatkom. Zmenu odôvodnil tým, že kontajnery pre vojakov si vyžadujú vyššie nároky na požiarnu bezpečnosť. Preto sa vyrábali na objednávku, čo ovplyvnilo čas ich zhotovenia a dodania. Namiesto decembra 2022 sa tak vojaci začali sťahovať do nových domov až v máji 2023. Posledné ubytovacie kapacity boli odovzdané a skolaudované v júli 2023.

Čítajte viac Štát chcel urýchlene postaviť mestečká pre tisíce vojakov NATO. Projekt za milióny sa predlžuje

Podpísanie zmluvy bez riadnej súťaže v tom čase najviac kritizoval súčasný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas). Okrem iného narážal aj na výber spoločnosti Hyca, ktorú označil za „zlatú baňu” vtedajšieho ministra obrany Jaroslava Naďa (Demokrati). Pezinská firma totiž už dlhšie pôsobí na strojárskom trhu, no pre vojakov v Lešti zabezpečuje napríklad aj zmluvné stravovanie. Túto zákazku za vyše troch miliónov eur tiež dostala za čias ministra Naďa. Šutaj Eštok poukazoval hlavne na to, že si firma predmet svojej činnosti rozšírila len týždeň pred tým, ako podpísala zmluvu na dodávku stravy.

Úroky z omeškania

Podľa zistení Pravdy spoločnosť Hyca v súčasnosti čelí problémom. Štátu totiž dlhuje vyše pol milióna eur, informácie vyplývajú z Centrálneho registra pohľadávok štátu. Dôvodom je práve kontajnerové mestečko v Lešti. Pri vlaňajšom preberaní stavby boli Centrom výcviku Lešť spísané chyby a nedorobky, ktoré firma mala odstrániť. Pohľadávka vznikla z dôvodu nesplnenia záväzku odovzdať predmet diela riadne a včas v zmysle zmluvy. Z tej vyplýva, že ukončenie realizácie stavby a jej odovzdanie malo prebehnúť do 20. decembra minulého roka.

Pravda oslovila spoločnosť Hyca aj ministerstvo obrany so žiadosťou o vysvetlenie situácie. Podľa podpísaného dodatku sa totiž strany na posune termínu odovzdania v predmete zmluvy dohodli. Nie je tak jasné, z čoho vznikla pokuta. Rezort obrany potvrdil, že pohľadávka sa týka vybudovania kontajnerového mestečka v Lešti. „Vznikla v súvislosti s nedodaním diela ako celku vrátane dokladov v zmluvnom termíne, t. j. do 30.¤4.¤2023. Zhotoviteľ diela Združenie Lešť, ktorého vedúcim členom je spoločnosť Hyca s.¤r.¤o., nedodržal zmluvný termín dodania diela,” uviedlo tlačové oddelenie ministerstva.

Dlh spoločnosti Hyca v registri vznikol 20. júla a podľa medializovaných informácií firma pokutu odmieta zaplatiť. „Predmetnú pohľadávku rozporujeme, nesúhlasíme s ňou z dôvodu, že k omeškaniu nedošlo na strane združenia, ale na strane objednávateľa, keďže tento oneskorene odovzdal priestory, kde sa malo dielo realizovať,“ vysvetľovala eseročka pre Aktuality s tým, že pokutu namietajú.

Faktom však je, že čím dlhšie váha firma s platením pokuty, tým viac jej narastá suma dlhu. K sume istiny sa totiž pripočítajú aj úroky. Ministerstvo obrany pre Pravdu uviedlo, že aktuálna suma dlhu je 1,1 milióna eur. Za polrok teda stúpla dvojnásobne. Okrem toho v registri pribúdajú aj nové dlhy pezinskej firmy pred vojenským strediskom v Lešti, v novembri 2023 pribudli ešte dve pohľadávky v celkovej hodnote 7-tisíc eur.

„K úhrade pohľadávok zatiaľ nedošlo. Uvedená situácia je aktuálne v riešení a bude predmetom pripravovanej novej Dohody o urovnaní medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela,” uviedol rezort obrany. Spoločnosť Hyca sa k otázkam doteraz nevyjadrila.

Čítajte viac Americkí vojaci odchádzajú z Lešti so sekerou. USA dlhujú Slovensku vyše milióna eur

Pokuta však nie je jediným finančným problémom firmy Hyca. Štátu tiež má vrátiť 290-tisíc eur, ktoré dostala ako investičnú pomoc. V roku 2017 ministerstvo hospodárstva schválilo pre firmu dotáciu vo výške 660-tisíc eur. Išlo o príspevok na vybudovanie novej prevádzky na výrobu valníkov, kontajnerov a nadstavieb v Rimavskej Sobote. Väčšia časť sumy bola určená na zaobstaranie výstavby a nákup potrebných výrobných strojov. Koncom roka 2022 rezort hospodárstva kontroloval, ako sa investícia realizuje a pri kontrole projektu zistil závažné nedostatky.

Dotáciu preto stopol a firme nariadil vrátiť už vyčerpaných 288-tisíc eur. Vlani strany podpísali aj splátkový kalendár, podľa ktorého má pezinská firma zaplatiť okrem dotácie aj 38-tisíc eur v úrokoch. Hyca dlh aktuálne spláca a záväzky voči štátu by mala splatiť do konca roka 2025.

So štátom naďalej podniká

Napriek zisteným pochybeniam a meškaniam pri štátnych zákazkách spoločnosť Hyca je naďalej aktívnym dodávateľom služieb a tovarov nielen pre rezort obrany, ale aj pre ďalšie inštitúcie. Podľa dát Centrálneho registra zmlúv za uplynulý rok spoločnosť podpísala vyše 50 kúpnych či servisných kontraktov, medzi nimi je napríklad aj dohoda s ministerstvom vnútra za štyri a pol milióna eur. Pre rezort, ktorý momentálne vedie najtvrdší kritik firmy, má zabezpečiť prenájom a servis kancelárskych, ubytovacích a sanitárnych mobilných kontajnerov.

Zákon o verejnom obstarávaní pritom nerieši, či niektorý uchádzač má, alebo nemá pred štátom dlh z iných zmlúv a tendrov. Pre zapojenie sa do súťaže o zákazku je dôležité, či má firma zaplatené odvody na sociálnom a zdravotnom poistení a tiež či nedlhuje na daniach.