Fico novelu Trestného zákona podpísal, na ťahu je Čaputová. Kedy začne platiť a čo zmôže prezidentka?

Premiér Robert Fico (Smer) po šiestich dňoch novelu Trestného zákona podpísal. Prezidentkin hovorca Martin Strižinec informoval, že bola doručená prezidentskej kancelárii a Čaputová do konca týždňa oznámi svoj ďalší krok.

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer) vyhlásil, že premiér nemal žiadny problém a prebieha podľa neho štandardný postup. „Všetko bude v rámci lehôt dodržané, ak pani prezidentka bude chcieť nejaké zmeny v zákone, tak ten zákon vráti do parlamentu, uplatní veto a dá nám pripomienky. My jej vopred povieme, v ktorých častiach je koalícia ochotná zmeny akceptovať. Ak je pani prezidentka úplne v poriadku s tým zákonom, tak nech ho podpíše,“ vyjadril sa pre Pravdu minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS).

Aké sú pri schvaľovaní zákona lehoty? Ak by zákon prezidentka nevetovala, ale podpísala, predseda parlamentu Peter Pellegrini by získal maximálne 21 dní na doručenie zákona ministerstvu spravodlivosti, ktoré má maximálne 15 dní na vyhlásenie v Zbierke zákonov. Pozastaviť jeho platnosť môže len Ústavný súd.

Premiér Fico zatiaľ vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby v prípade výhrad novelu vetovala a vrátila parlamentu aj s pripomienkou na opätovné prerokovanie. V tejto súvislosti pripustil aj určité zmeny v otázke premlčacích lehôt. Novela sa teda ocitla vo zvláštnej situácii: premiér, ktorý za ňu bojoval, teraz žiada prezidentku, aby ju vetovala a prezidentka, ktorá proti zmenám po celý čas namieta, má blízko k jej podpisu.

Od schválenia novely sa posunula aj hlavná téma nezhôd. Z rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry sa pozornosť aktuálne sústredí na skracovanie premlčacích lehôt pri trestnom čine znásilnenia. Na tie reagoval aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. „Obete trestných činov, zvlášť tých proti životu, zdraviu a ľudskej dôstojnosti, musia mať pocit, že je tu právne prostredie, štátne orgány a iné subjekty pripravené im pomôcť, ktoré stoja na strane ochrany ich práv a slobôd, ako aj spravodlivosti,“ ozrejmil na sociálnej sieti.

Ako prebieha legislatívny proces? Návrh zákona môžu podať výbory Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci a vláda Slovenskej republiky.

Ak prezident Slovenskej republiky vráti zákon s pripomienkami, Národná rada Slovenskej republiky zákon opätovne prerokuje a v prípade jeho schválenia musí byť taký zákon vyhlásený.

Zákon podpisuje prezident Slovenskej republiky, predseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda vlády Slovenskej republiky.

Ak Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní schváli zákon aj napriek pripomienkam prezidenta Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky zákon nepodpíše, zákon sa vyhlási aj bez podpisu prezidenta Slovenskej republiky. Zákon nadobúda platnosť vyhlásením.

Prezidentka môže vrátiť Národnej rade Slovenskej republiky zákon s pripomienkami do 15 dní od doručenia schváleného zákona. Zákon jej za ostatných sedem dní nebol doručený. ZDROJ: NR SR

Od Lipšica po znásilnenie

Generálny prokurátor už skôr zaslal list šéfovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu (Hlas), v ktorom prezentoval svoje pripomienky ku koaličnej novele Trestného zákona. Doplnil však, že je vo výlučnej kompetencii poslancov Národnej rady, či a v akom rozsahu zohľadnia jeho pripomienky.

„Ak však má byť táto téma zneužívaná opozíciou a médiami, vyzývam prezidentku, aby pri vrátení zákona do Národnej rady navrhla 20-ročnú premlčaciu lehotu pri trestných činoch proti životu a zdraviu, proti slobode a ľudskej dôstojnosti a proti rodine a mládeži,” ozrejmil Fico vo videu na sociálnej sieti. Pre Fica bolo prijatie trestnej novely mocenským rozhodnutím – a moc dáva právo. Predseda vlády Fico pre Pravdu priznal, že očakávali vetovanie zákona, no do hry vstúpila možnosť, že prezidentka Čaputová novelu podpíše a následne sa obráti na Ústavný súd SR.

Minister Taraba je presvedčený, že prezidentka svojím podpisom deklaruje to, že je s novelou stotožnená. „Keď sa stotožní so zákonom, my budeme radi, a tým vlastne zníži svoju právnu silu odporu k zákonu. Pretože ak máte odpor k zákonu, tak po logike veci by ste ho mali vetovať, a keď ho nebude vetovať a podpíše ho, potom jej argument ísť na Ústavný súd bude oslabený,“ podotkol. To pre neho znamená, že ak bude prezidentka konať tak, že ho podpíše, podkope svoje možnosti uspieť na Ústavnom súde SR.

Parlament schválil zákon, no na to, aby vstúpil do platnosti 15. marca, ako je uvedené v materiáli, chýba novele podpis prezidentky. Čaputová zdôraznila, že spraví všetko pre to, aby zákon do platnosti nevstúpil. Tým, že zákon podpíše aj napriek odporu k tomu, čo prináša, by jej v tejto otázke mohol pomôcť Ústavný súd SR. Len čo by prezidentka zákon nepodpísala a vetovala, stratila by možnosť novelu napadnúť na Ústavnom súde SR a zákon by sa vrátil do parlamentu. Fico pripúšťa, že koalícia je mierne otvorená úpravám prezidentky. Vládna koalícia by potrebovala 76 hlasov na prelomenie veta prezidentky a zákon by tak začal platiť bez jej podpisu. Za prijatie zákona hlasovalo minulý týždeň 78 poslancov. Ústavný súd môže o ústavnosti rozhodovať aj niekoľko mesiacov, no s možnosťou predbežného opatrenia, v ktorom by oddialil platnosť zákona v praxi. Ústavný súd však môže preskúmanie zákona aj odmietnuť alebo neobmedziť jeho platnosť. Nebolo by to prvýkrát, čo by prezidentka zákon podpísala a následne ho napadla na súde. V marci 2020 prezidentka podpísala zákon o trinástych dôchodkoch a poslala ho priamo na Ústavný súd. V podaní na Ústavný súd nenamietala jej obsah, ale legislatívny proces. Podľa nej išlo o „hrubé a bezprecedentné zneužitie inštitútu skráteného legislatívneho konania, ktoré nemá obdobu v doterajšej legislatívnej histórii Slovenskej republiky“. Ústavný súd nakoniec konanie zrušil, lebo zákon sa medzičasom zmenil.

O čom môže rozhodnúť Ústavný súd SR? Ústavný súd rozhoduje o súlade zákonov s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.

Ak Ústavný súd prijme návrh na konanie podľa odseku 1, môže pozastaviť účinnosť napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení, ak ich ďalšie uplatňovanie môže ohroziť základné práva a slobody, ak hrozí značná hospodárska škoda alebo iný vážny nenapraviteľný následok.

Ak Ústavný súd svojím rozhodnutím vysloví, že medzi právnymi predpismi je nesúlad, strácajú príslušné predpisy, ich časti, prípadne niektoré ich ustanovenia účinnosť.

Orgány, ktoré tieto právne predpisy vydali, sú povinné do šiestich mesiacov od vyhlásenia rozhodnutia Ústavného súdu uviesť ich do súladu s ústavou, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami.

Ak tak neurobia, také predpisy, ich časti alebo ustanovenia strácajú platnosť po šiestich mesiacoch od vyhlásenia rozhodnutia.

Výhra koaličnej spravodlivosti

Minister Susko popiera, že by Úrad vlády kalkuloval s lehotami, a zdôraznil, že na ťahu je prezidentka a nevie povedať, či pri prijímaní novely vyhrá koalícia, alebo Prezidentský palác. „Vyhrá spravodlivosť, pretože zákon nastavuje naozaj spravodlivé pravidlá pre trestný proces a trestné konanie,“ ozrejmil Susko. Pani prezidentka má podľa ministra spravodlivosti len dve možnosti – „buď ho podpíše, alebo ho vráti s pripomienkami“. Ozrejmil, že aj napriek výhradám opozície si nemyslí, že je na novele čo prerábať. „V zákone, ako sme ho navrhli a bol schválený, nie je žiadny problém,“ pochválil sa Susko.

Návrh zákona bol podľa neho v parlamente od decembra a táto úprava nebola predmetom žiadneho pozmeňovacieho návrhu. "Opoziční poslanci mohli kedykoľvek podať pozmeňovací návrh, nepodali ho a všetko, čo robia teraz, robia po hodine dvanástej,“ zdôraznil Susko. Premlčacie lehoty sú podľa neho, aj napriek kritike, nastavené správne. „Zneužitie cirkusu s premlčacími lehotami na politické účely nerieši problém. Problém pri trestnom čine znásilnenia je niekde úplne inde. Či bude premlčacia lehota 20, 30, alebo 40 rokov, nerieši to problém,“ ozrejmil.

Podľa neho musí najskôr spoločnosť vyriešiť to, aby ženy nahlasovali trestné činy čo najskôr. „Aj podľa štatistík, ktoré máme my, platí, že čím neskôr je takýto čin nahlásený, o to je menšia šanca, že sa páchateľ nájde a trestný čin sa objasní. Musíme všetky pravidlá nastaviť tak, aby sme ženám vytvorili priestor na to, aby mohli takéto skutky nahlasovať čím skôr, aby sa nehanbili, aby z toho nemali traumu."

Namiesto úprav premlčacích lehôt chce vytvoriť systém pomoci pre ženy. „Podľa našich štatistík sa viac ako 50 percent skutkov podarí objasniť, ak sú nahlásené ešte v tom roku, keď sa stali,“ vyhlásil a je podľa neho nemožné po desiatich rokoch skutky znásilnenia objasniť. Napriek tomu, že premiér pripustil opravu premlčacej doby pri znásilnení, si podľa Suska nepriznal chybu, no má snahu upokojiť spoločenskú situáciu.

Novela novely

Organizácia Možnosť voľby však upozornila na stanovisko expertiek a expertov z pomáhajúcich profesií k prijatej novele Trestného zákona, ktorá okrem iného skracuje premlčaciu dobu pre trestné činy znásilnenia. „V praxi tieto zmeny znamenajú napríklad to, že všetky doteraz nevyšetrené prípady znásilnení z rokov 2004 až 2014 budú premlčané a páchatelia nepostihnuteľní. Ide nielen o nenahlásené prípady, ale aj o situácie, keď bolo trestné oznámenie už podané, ale polícia doteraz nikoho neobvinila,“ ozrejmila organizácia.

Pripomenuli, že ak sa zákon schváli, podľa novely sa budú brať do úvahy iba tie obete znásilnenia, ktorým sa ublížilo za posledných 10 rokov. „Takéto konanie mocných, tých, čo rozhodujú o kvalite života nás všetkých, považujeme so všetkou expertnou skúsenosťou, ktorú máme, za neprípustné,“ upozornili.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) ponúka vláde možnosť schváliť na stredajšom rokovaní návrh legislatívnej úpravy, ktorá by ponechala pôvodnú 20-ročnú lehotu premlčania pri znásilnení a ďalších závažných násilných trestných činoch. Návrh novely Trestného zákona odovzdali zástupkyne PS ešte pred rokovaním exekutívy v podateľni Úradu vlády SR.

„Vláda môže napraviť pochybenie koalície pri skrátení premlčacích lehôt jednoducho tým, že si náš návrh osvojí, schváli ho a posunie na skrátené legislatívne konanie do parlamentu,“ uviedla Zuzana Števulová z PS.

Podpredsedníčka PS Lucia Plaváková spresnila, že návrh rieši zachovanie pôvodnej premlčacej doby v prípade trestných činov úkladnej vraždy, vraždy, zabitia, ublíženia na zdraví, znásilnenia, sexuálneho násilia, sexuálneho zneužívania a obchodovania s ľuďmi. „Náš návrh ochráni 20-ročnú premlčaciu dobu aj v prípade, ak by samotná novela Trestného zákona nadobudla účinnosť 15. marca,“ zdôraznila Plaváková.

