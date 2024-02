Tajných má riadiť Gašparov syn, cez Čaputovú zrejme neprejde. Fico ju skritizoval: SIS nie je priorita?

Zostane to v rodine. Hoci sa ako možný nový riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) spomínal už krátko po parlamentných voľbách Tibor Gašpar, vláda napokon do funkcie nominovala jeho syna Pavla Gašpara. Na čelo tajnej služby má prejsť z pozície štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti. Od novej funkcie ho ešte delí súhlas hlavy štátu. Tá však už načrtla, že zmena vo vedení SIS nateraz nie je taká prioritná, aby sa ňou musela zaoberať. Gašpara mladšieho si na tomto poste nevie predstaviť ani opozícia, ktorá hovorí, že na to, aby viedol tajnú službu, nemá odborné predpoklady a s otcom budú v konflikte záujmov, pretože Gašpar starší je členom parlamentného výboru na kontrolu činnosti SIS.

Kým zmeny vo vedení Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry či v okresných úradoch zobral nový kabinet Roberta Fica (Smer) útokom, meno nového riaditeľa tajnej služby dlho nechcel prezradiť premiér a svoje tipy nemali ani iní členovia vlády.

Ako jediné, no nie definitívne, sa spomínalo meno bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, ktorý po parlamentných voľbách zasadol do parlamentných lavíc ako poslanec. Šéf Smeru, ktorý mal nárok vybrať si nového riaditeľa SIS, Gašpara staršieho spomenul ako jedného z najhorúcejších kandidátov až v predvianočnom rozhovore pre TASR. Premiér chcel nomináciu na nového šéfa SIS pôvodne konzultovať aj s hlavou štátu. Gašpara staršieho označil za politický talent.

Prečo ho teda vymenil za syna? Politológ z Ekonomickej univerzity v Bratislave Radoslav Štefančík si myslí, že to zrejme bude pre odpor prezidentky, ktorá sa po voľbách vyjadrila, že by mala problém vymenovať ľudí, ktorí čelia obvineniu. Exšéf polície je obvinený vo viacerých kauzách, vrátane Očistca. „Takto to však ostane v rodine, alebo ešte lepšie povedané, v klane,“ vyjadril sa na margo Gašparovcov pre Pravdu politológ.

Prezidentku vynechali, poslala im odkaz

Z avizovaného rozhovoru Čaputovej a Fica evidentne nič nebolo. Jej hovorca Martin Strižinec v stredu pre Pravdu uviedol, že hlava štátu nebola o nominácii Pavla Gašpara informovaná vopred a zmena vo vedení SIS nie je nateraz taká prioritná, aby sa ňou musela v najbližšom čase zaoberať. „Akákoľvek personálna nominácia na takú kľúčovú pozíciu by nemala ohroziť pozíciu SIS ani výmenu informácií so zahraničnými partnerskými spravodajskými službami,“ odkázala prezidentka vláde prostredníctvom svojho hovorcu.

Štefančík si myslí, že prezidentka sa môže zachovať podobne ako pri nominantovi na post ministra životného prostredia Rudolfovi Huliakovi (nominant SNS). Ten pred voľbami zverejňoval vyjadrenia, v ktorých napríklad spochybňoval klimatickú krízu. Zabrzdiť vymenovanie Gašpara mladšieho môže podľa politológa nahrávka z poľovníckej chaty. Vystupujú v nej súčasný minister obrany Robert Kaliňák (Smer), ale aj premiér a advokát Marek Para s už zosnulým nitrianskym oligarchom Miroslavom Bödörom.

Gašpar mladší spolu s Parom v ňom inštruovali Kaliňáka, ako má vypovedať na polícii o Ľudovítovi Makóovi. Minulý rok vo februári Gašpara mladšieho začali stíhať pre podozrenie zo zločinu krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu prípravy, no obvinenie po dvoch mesiacoch zrušili. „Skúsenosť s Pavlom Gašparom z poľovníckej chaty hovorí, že nemá morálne ani odborné skúsenosti, aby SIS viedol zodpovedne a v prospech záujmov občanov. Skôr to vyzerá tak, akoby si kategória našich ľudí chcela privodiť lepší spánok aj po prípadnej porážke v budúcich voľbách,“ komentoval politológ.

„Vláda SR dnes schválila môj návrh na vymenovanie riaditeľa SIS. Kandidát P. Gašpar je bezúhonný a spĺňa kvalifikačné predpoklady a ja mu dôverujem. Opozícia a jej nadriadené médiá spustili kanonádu asi v blúznení, že ako predseda vlády si za šéfa tajnej služby vyberiem niekoho z PS alebo SaS,“ uviedol vo svojom stanovisku v stredu večer predseda vlády. Fico neočakáva, že by prezidentka Gašpara vymenovala hneď zajtra, no jej reakcia podľa neho vyvoláva otázky. Pýta sa, prečo menovanie riaditeľa SIS nie je pre hlavu štátu prioritné, keď bude krajina znovu vystavená „nebezpečenstvám súvisiacim s nelegálnou migráciou“ a v časoch, keď susedí s krajinou, kde je vojna.

Za Gašpara mladšieho, ktorý aktuálne pôsobí na ministerstve spravodlivosti, sa postavili jednohlasne všetci ministri a podporil ho aj jeho rezortný šéf Boris Susko (Smer). Premiér vraj odôvodnil nomináciu tým, že Gašpar mladší nemá žiadne väzby na SIS, nie je to „človek zvnútra“ a má manažérske schopnosti.

O jednoznačnej a konsenzuálnej podpore hovoril v stredu po rokovaní vlády aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru), podľa ktorého je Gašpar mladší „veľmi príčetný a svedomitý človek“. Na jeho náhlom odchode z ministerstva spravodlivosti do Slovenskej informačnej služby nevidí nič zlé, dohoda na vymenovaní bola podľa neho známa medzi koaličnými stranami už vopred. „Myslím, že nič neštandardné sa nestalo,“ reagoval s tým, že dôvody jeho vymenovania im premiér nepovedal.

Ministri o Gašparovej nominácii vedeli podľa šéfa envirorezortu Tomáša Tarabu (nominant SNS) niekoľko dní až týždňov vopred. Myslí si, že je to dobrá nominácia a hlava štátu nemá priestor ju namietať, keďže Gašpar mladší má právnické vzdelanie, nevykonáva mandát poslanca a nie je obvinený.

Opozičné strany hnutie Slovensko a SaS kritizujú nomináciu P. Gašpara za šéfa SIS Video Zdroj: tasr

Krok, aký tu nebol od Mečiara

Pavol Gašpar je vyštudovaný advokát a absolvoval aj dôstojnícke a vyšetrovateľské skúšky. Podobne ako jeho otec pracoval v polícii. Najskôr pôsobil ako vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva nitrianskej polície, potom ako starší vyšetrovateľ špecialista Národnej protizločineckej jednotky NAKA. Prácu v uniforme neskôr vymenil za oblek a do roku 2016 bol štátnym radcom – asistentom sudcu a od roku 2021 poskytoval ako advokát právne služby najmä v oblasti trestného, obchodného či športového práva.

Kým koaliční poslanci v prípade Gašpara mladšieho nenamietali, opozícia ho nešetrila. Podľa lídra Progresívneho Slovenska (PS) a podpredsedu parlamentu Michala Šimečku nemá na túto pozíciu žiadnu kvalifikáciu a bude len plniť Ficove priania. Myslí si tiež, že s nástupom Gašpara stratí SIS akúkoľvek dôveryhodnosť, čo poškodí záujmy Slovenska. Jeho stranícky kolega poslanec Tomáš Valášek (PS), ktorý je predsedom výboru na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, sa vyjadril, že vláda urobila krok, „ktorý sme od nominácie Ivana Lexu Vladimírom Mečiarom nevideli“.

Štefančík si myslí, že podobných nominácií, ako je tá Gašparova, je v súčasnej vláde veľa. „Spomeňme si na pytliaka v národnom parku alebo straníckeho nímanda v zoo. Tu však ide o veľa, pretože tejto vláde mimoriadne záleží na tom, aby mala bezpečnostné zložky pod kontrolou,“ skonštatoval.

Odbornosť možného riaditeľa SIS kritizovala aj predsedníčka parlamentného výboru na kontrolu SIS a poslankyňa Mária Kolíková (SaS) a pridalo sa aj KDH. Nominácia podľa nej ukazuje, že vláda aj premiér rezignovali aj na zdanie, že im nejde o pomstu.

„Je tu samotný konflikt záujmov jeho otca, ktorý ho má kontrolovať ako člen výboru na kontrolu SIS. Neviem, ako bude otec kontrolovať svojho syna. Dalo by sa to vyriešiť odvolaním a zvolením nového člena, ale už to samo ukazuje, že niečo tu asi nie je v poriadku,“ povedala poslankyňa. Slovensko podľa nej začína byť izolované v spolupráci medzi tajnými službami.

„A môžeme očakávať, že toto bude posledná bodka,“ uzavrela. Minister Susko v reakcii uviedol, že si nemyslí, že by v prípade syna a otca išlo o konflikt záujmov, pretože Tibor Gašpar je členom výboru, ktorý kontroluje celú inštitúciu, nie priamo jej riaditeľa.

Politológ hovorí, že konflikt záujmov sa v súčasnom kabinete stal predpokladom vládnutia. „Spomeňme si na to, ako o trestnej legislatíve rozhodovali obvinení poslanci. A jeden z nich ju dokonca sám navrhol,“ dodal Štefančík.

Hnutie Igora Matoviča Slovensko (bývalé OĽaNO) vyzvalo v stredu prezidentku, aby Pavla Gašpara nevymenovala. Poslanec Gábor Grendel je presvedčený, že prezidentka má právo ho nevymenovať a rovnako ako Kolíková hovorí o hazarde s povesťou bezpečnostných zložiek. Podľa Grendela nominácia pripomína situáciu z 90. rokov, keď prezident Michal Kováč odmietol vymenovať za riaditeľa SIS Ivana Lexu. „Tiež nebol Lexa trestne stíhaný, nebol ani obžalovaný, len existovali určité morálne hranice, ktoré vyhodnotil prezident ako také, ktoré boli touto nomináciou prekročené,“ uviedol.

Na stoličke riaditeľa SIS sa za posledné roky vymenili viaceré tváre. Po parlamentných voľbách v roku 2020 nahradil Antona Šafárika vo funkcii nominant hnutia Sme rodina Borisa Kollára Vladimír Pčolinský, ktorého však v marci 2021 zadržali. Z väzby ho prepustili a zbavili obvinení až koncom augusta. Vo funkcii ho vystriedal Michal Aláč. Na čele SIS bol vyše dvoch rokov. Jeho odchod bol rovnako spojený s obvineniami. V súčasnosti je vedením informačnej služby poverený jej prvý námestník Tomáš Rulíšek.