Kvalifikáciou Pavla Gašpara za šéfa SIS je tetovanie, prísľub pomsty a kontakty s bödörovcami, tvrdí SaS

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje nomináciu Pavla Gašpara za riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS). Podľa nej hrozí, že Slovensko sa vracia do éry 90-tych rokov, čias Vladimíra Mečiara a jeho šéfa SIS Ivana Lexu.

„Kvalifikáciou Pavla Gašpara okrem toho, že má vytetovanú tvár svojho otca Tibora Gašpara na predlaktí, sú asi aj jeho vyjadrenia z chaty, kde sľuboval, že 110 percent svojej energie bude venovať pomste. Kde inde môže viac rozvinúť svoje ambície ako v Slovenskej informačnej službe,“ povedal poslanec Národnej rady SR za SaS Juraj Krúpa. Zdôraznil, že SIS má nezastupiteľnú úlohu pri obrane štátu a je súčasťou spravodajskej siete partnerov v NATO a v Európskej únii.

„Už teraz presakujú informácie, že títo partneri obmedzujú výmenu informácií a spravodajskú spoluprácu s našou SIS. Toto znamená ohrozenie bezpečnosti Slovenskej republiky,“ podčiarkol. Na Slovensku podľa neho dlhodobo chýba lepšia kontrola spravodajských služieb. Je presvedčený, že nominant na šéfa SIS by mal byť verejne vypočutý poslancami.

Životopis Pavla Gašpara podľa exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (SaS) poukazuje na to, že to nie je osoba, ktorá je spôsobila dodržiavať zákon. Ako uviedla, Gašpar ako advokát v konaní, ktoré sa týkalo sudkyne Pamely Záleskej, vystupoval nekalo a pracoval s informáciami, ktoré sa neskôr ukázali ako nepravdivé. „Skutočnosti, ktorými chcel vylúčiť túto sudkyňu, sa neukázali ako pravdivé a samotný Najvyšší súd SR ho pokarhal za to, akým spôsobom vystupoval,“ poukázala Kolíková a dodala, že Pavol Gašpar ako štátny tajomník na sociálnych sieťach priamo adresoval vyhrážky aj voči nej.

Pripomenula, že je synom Tibora Gašpara (Smer) obžalovaného v kauze Očistec zo zosnovania zločineckej skupiny. „To, že mal advokátsku kanceláriu u sestry z rodiny Bödöra, len dokresľuje, že tie vzťahy sú silné aj s rodinou, ktorá sa ukazuje ako závažne podozrivá z viacerých trestných činností,“ doplnila Kolíková.

Premiér Robert Fico (Smer) sa podľa Krúpu správa ako kedysi Vladimír Mečiar a nominácia Gašpara do čela SIS mu pripomína 90-te roky, keď Mečiar žiadal vtedajšieho prezidenta Michala Kováča, aby vymenoval Ivana Lexu do funkcie šéfa SIS. „Ten sa, samozrejme, zdráhal, lebo vedel, že to môže byť problém. Pred podobnú „Sofiinu voľbu“ je dnes postavená prezidentka, ktorej sa Fico vyhráža, že ak nebude konať rýchlo a nevymenuje ho čo najskôr, tak ju tohto jarma zbavia, zrušia právo prezidentky menovať riaditeľov SIS a zvolia si ho sami,“ podčiarkol Krúpa.

Podotkol, že aj Fico si nechal šesť dní na podpísanie novely Trestného zákona, ktorú predtým v parlamente tlačil v zrýchlenom legislatívnom konaní. Dodal, že za Mečiara menovanie Lexu vyústilo do prenasledovania opozície, zastrašovania verejnosti až po únos syna prezidenta Michala Kováča ml. Teraz nám podľa Krúpu hrozí podobný scenár.

O tom, že riaditeľom SIS sa má stať Pavol Gašpar, rozhodla v stredu 14. februára vláda. Podľa Fica je Gašpar bezúhonný a spĺňa kvalifikačné predpoklady. Premiér zároveň kritizoval prezidentku Zuzanu Čaputovú, ktorá sa vyjadrila, že zmena vo vedení SIS nie je nateraz prioritná. „Ak je Vaše rozhodnutie v normálnom časovom období o vymenovaní alebo nevymenovaní riaditeľa SIS, ktorého dnes tajná služba nemá, veľkým bremenom, informujte nás. Radi a rýchlo Vás tohto bremena zbavíme," odkázal hlave štátu Fico.