Pellegrini v Ide o pravdu: Prezidentka ako keby vyplakávala za opozíciu. Najvyšší ústavní činitelia by sa mali pravidelne stretávať

Pozrite si debatu Petra Bielika a Petra Pellegriniho v relácii Ide o pravdu (relácia bola nakrútená vo štvrtok) Video Zdroj: TV Pravda

Pellegrini nevidí problém, v tom, že novela trestného zákona bola premiérom podpísaná až v stredu, podľa neho je na všetko dostatok času, keďže má vstúpiť do platnosti až 15. marca. On osobne novelu podpísal hneď po jej prijatí. Vyjadril sa aj k úvahám, či prezidentka má zákon podpísať a obrátiť sa na Ústavný súd alebo vetovať a vrátiť do parlamentu.

„Ak ho pani prezidentka podpíše, tak to si neviem predstaviť, lebo svojim podpisom potvrdzuje, že s ním súhlasí tak, ako je schválený. Tu neobstojí argument "ale ja som ho podpísala, len aby som ho mohla dať na Ústavný súd“, pretože potom buď pani prezidentka je už dopredu dohodnutá s Ústavným súdom, a to by nemala byť, pretože Ústavný súd by mal byť úplne nezávislý aj od prezidentky… alebo potom ide hrať vabank a teraz je na 50:50, či jej to na Ústavnom súde vyjde. Nemyslím si, že toto je zodpovedný postoj prezidenta alebo prezidentky," uviedol Pellegrini.

Je za to, aby sa najvyšší ústavní činitelia – prezident, predseda NR SR a premiér – pravidelne stretávali, nielen v krízových situáciách.

Pellegrini nepredpokladá, že by pre novelu Trestného zákona Brusel zastavil Slovensku eurofondy. Podľa neho vláda na pripomienky Európskej komisie reagovala a po pozmeňovacích návrhoch v konečnom znení zákona Brusel uvidí, že nie je ohrozená ochrana európskych peňazí.

„Mňa až mrazí v chrbte, keď vidím niektorých opozičných politikov, ktorí to na tlačovke rozprávajú až im žiaria oči, ako keby až si želali – keby sa to stalo, to by bolo super, lebo by sa tu tejto vláde uškodilo, a zasa by sme boli ako opozícia na koni – to je ako až taká chuť bez ohľadu na to, čo to spôsobí, škodiť vlastnej krajine… to je taká komplikovaná procedúra, ak by sa niekto do nej pustil – a som presvedčený, že ani nezačne – toto rozhodnutie by mohlo prísť o rok či dva,“ uviedol Pellegrini a dodal, že okrem toho prichádzajú eurovoľby, ktoré „úplne zmenia“ zloženie Európskeho parlamentu aj Európskej komisie.

